Сезон продолжается. Календарь беговых событий ноября

Всероссийские беговые старты, в которых можно принять участие в ноябре. Регистрация и результаты.

Germes X-cross 2017

Когда: 4 ноября

Где: г.Бронницы, Московская область

Дистанции: 47 км, 23.5 км, 8.3 км.

Фото: RussiaRunning

Узнать результаты: https://russiarunning.com/event/xcross17

Интересный факт о забеге: трейл представлен в трех дистанциях с разным уровнем сложности – S (8,3 км), L (23,5 км), XL (47 км). «S» – несложный забег по утоптанным лесным тропинкам без особых препятствий. Для тех, кто делает первые шаги в трейле. «L» – трасса проходит по лесным и полевым тропам с поваленными деревьями, густой травой, канавами и кустарниками. От атлетов требуется внимание и осторожность. «XL» – ультрамарафон вблизи г. Бронницы. Состоит из двух кругов дистанции «L», общий набор высоты – 600 метров.

III Ежегодный полумарафон, посвященный Дню Народного Единства

Когда: 5 ноября

Где: г. Самара

Дистанции: 21.1 км, 10 км, 2.5 км корпоративный забег, 2.5 км.

Регистрация: https://russiarunning.com/event/HalfMarathonDayNationalUnity2017

Интересный факт о забеге: III ежегодный полумарафон, посвященный Дню Народного Единства завершает сезон 2017 года в Самаре и собирает преданных бегу людей на Самарской Набережной.

Фото: RussiaRunning

#Сочимарафон

Когда: 5 ноября

Где: г. Сочи

Дистанции: 42 км, 21 км, 10 км, 2 км, эстафета 2х21 км

Регистрация: https://russiarunning.com/event/IntMarathonSochi2017

Интересный факт о забеге: марафон в Олимпийской столице пройдет второй раз. Бегунам откроются самые красивые туристические зоны: Морской Порт, Зимний театр, Курортный проспект, Дендрарий, парк Ривьера, берег Черного моря. Участники насладятся оптимальной для бега погодой, трассой с набором высоты 127 м на круг, и получат памятные медали на финише.

Теплый забег

Когда: 11 ноября

Где: г. Пермь

Дистанции: 10 км, 2 км, 500 м.

Регистрация: https://russiarunning.com/event/WarmRunForMittens2017

Интересный факт о забеге: особенно теплым станет бег в ноябре, когда сотни людей соберутся, чтобы активно провести выходные. За преодоление дистанций, участники получат уютные варежки. А все собранные средства будут направлены в благотворительный фонд «Дедморозим».

Фото: RussiaRunning

VIII Гатчинский международный полумарафон

Когда: 19 ноября

Где: г.Гатчина, Ленинградская область

Дистанции: 21,1 км

Регистрация: https://russiarunning.com/event/GatchinaHalfMarathon2017

Интересный факт о забеге: VIII Гатчинский полумарафон – главный старт серии #GatchinaRun. Стартовый пакет включает посещение бани после финиша.

.