Серфинг: балийские волны под прицелом фотографа Алексея Ежелова

Фото в деталях. Классическая сёрф-фотография и нестандартные взгляды на океан, рифовые трубы и массивные бичбрейки.

Каждое фото — это произведение искусства, каждое экшн-фото — это искусство момента. В нашей новой рубрике «В деталях» культовые экстремальные фотографы продолжают раскрывать магию неслучайных кадров. Наш сегодняшний гость — сёрф-фотограф с острова Бали Алексей Ежелов. За несколько лет Алексей смог вывести своё увлечение фотографией на новый уровень и стать одним из самых востребованных фотографов на воде.

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Увидеть больше работ от гуру экшн-съёмки из мира сёрфинга, сноубординга и скейтбординга сможет любой желающий на выставке S-Fest в период с 10 по 19 ноября. Помимо фоторабот авторов с мировыми именами посетителей выставки ждут видеопремьеры, мастер-классы и открытые лектории.

Конечно, помимо таланта и трудолюбия в достижении своих целей фотографу помогает и уникальность локации, которую он выбрал для жизни и работы. Ласковый остров Бали дарит идеальные волны почти 365 дней в году, поэтому лучшие сёрферы со всего мира тренируются именно там. Тропический бэкграунд и позитивные люди делают остров замечательной площадкой для практики фото-мастерства.

Категория: классический сёрфинг, категория “Short Board”

Фотограф: Ежелов Алексей Павлович, сёрф-фотограф с о. Бали.

Алексей Ежелов. Портрет

Место: фотография сделана на известном во всём мире сёрф-споте Паданг-Паданг, который располагается в Индонезии на о. Бали на самой южной его части — полуострове Букит. Известность место получило за идеальную, быструю, левую, трубящуюся волну. Такая мощная «труба», как на фото, обусловлена острым рифовым дном и направлением «свеллов» (волн), которые приходят сюда только два месяца в году — в августе и сентябре. На этом споте многократно проводились мировые и местные соревнования профессиональных сёрферов.

Патрик Янс. Фото в деталях Фото: Алексей Ежелов

На фото: сёрфера зовут Патрик Янс — простой парень из Голландии, приехал на Бали в отпуск и случайно выбрал Паданг-Паданг для своего вечернего катания.

Когда были сделаны фотографии?

Фотография была сделана в середине апреля 2017 года. На самом деле, это редкий, уникальный “свелл”, который пришёл в апреле, потому что сезонность для этого спота всего пару месяца в году и пик выпадает на август-сентябрь.

Видимо, поэтому передо мной ещё два фотографа в кадре — Эвертон Луис (Бразилия) и Иван Гонзало (Португалия), они всегда знают, когда сюда приходит хорошая волна. Я часто пересекаюсь с ними в воде, но у нас есть правило: кто первый заплыл на лайн-ап, тот ближе к трубе.

Техническая сторона вопроса

У меня в арсенале несколько камер для разных задач, но для воды своеобразный комплект — это камера Sony RX100 mark4, бокс для подводной съёмки от фирмы SeaFrogs и короткие ласты чтобы добраться до волны. Моя техника недорогая, поэтому, возможно, не самая качественная и прочная: фотоаппарат + бокс = $ 1500. Выбор обусловлен тем, что опыта у меня всего пару лет, а камеры я не печатаю (улыбается), не хотелось бы испортить дорогую камеру из-за случайности.

Трюк на фото

На фото изображён классический проезд в водной трубе «Tube Riding» и фотографы в моменте охоты на сёрфера. Да, безусловно, сёрф-фото зависит не только от красивой волны и природы места, но и от профессионализма сёрфера и от его готовности делать перед тобой трюки. Больше всего мне нравится снимать людей в “трубах” и трюки, например вылеты над волной, такие кадры большая удача.

Как сделать фото идеальным?

Хотелось бы посоветовать начинающим сёрф-фотографам уделять внимание безопасности на воде: использовать защитный шлем, гидрокостюм, жилет. Узнать как можно больше информации о месте и волне у местных, понаблюдать. Пользоваться правилами этикета и культуры на воде. И, конечно же, соизмерять размер волн и своё физическое самочувствие. Сёрф-фотография входит в разряд экстремальных, а значит есть повышенная угроза для жизни, будьте осторожны.