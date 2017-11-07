Сноубординг: фотоохота за удачным кадром

Фотография в деталях. Особенности съёмки в индийских Гималаях.
Невозможно представить экшн-спорт без эффективных фотографий и зрелищных профайлов райдеров. В нашей новой рубрике «В деталях» культовые экстремальные фотографы продолжают раскрывать всю магию не случайных кадров.
При подготовке этого материала на наши вопросы ответил эксперт, экстремальный фотограф, полуфиналист Redbull Illume, победитель нескольких конкурсов Best Of Russia Максим Балаховский.
Категория: Сноубординг
Фотограф: Максим Балаховский
На фото: часто в наши туристические поездки мы приглашаем профессиональных райдеров. В этот раз к нам приехал Джей Пи Солберг, райдер и совладелец компании Yes Snowboards. С этим райдером мы уже давно снимаем в разных регионах — Камчатка, Канада, Индия, Чили.
Джей Пи Солберг. Фото в деталях
Особенности локации
Кадр сделан в индийских Гималаях, в районе Химачал Прадеш. В феврале 2015 года. Наша компания Хелипро организовывает катание в этом районе уже много лет. Обычно главный сезон в этом регионе -февраль-начало марта. Катание в самых больших горах планеты — Гималаях само по себе событие. Большие перепады высот, континентальный сухой снег, вариативный рельеф, высокогорье, альпийские луга. Плюс к этому неповторимый колорит Индии и особенно района Манали.
Техническая сторона вопроса
Сейчас я использую камеры SONY A7RII, A99II, также LEICA SL и GOPRO 5 BLACK.
Трюк на фото
На этой фотографии Джей Пи делает фронтсайд поворот с эффектным шлейфом на первом же спуске этой поездки. Через долю секунды его шлейф влетит в меня, засыпав в том числе и камеру. Иногда ради хорошего кадра нужно идти на жертвы (улыбается). Мне нравиться снимать повороты, особенно в исполнении людей, которые умеют это делать. При кажущейся простоте хорошо это получается не у всех профессиональных райдеров.
Как сделать фото идеальным. Эксперименты с ракурсом
Готовьтесь к съёмке, имейте запасные аккумуляторы и карты памяти, держите оптику и матрицы в чистом состоянии. Непосредственно на съёмке старайтесь экспериментировать с ракурсами, обсуждайте с райдером запланированный трюк заранее.