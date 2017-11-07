Сноубординг: фотоохота за удачным кадром

Фотография в деталях. Особенности съёмки в индийских Гималаях.

Невозможно представить экшн-спорт без эффективных фотографий и зрелищных профайлов райдеров. В нашей новой рубрике «В деталях» культовые экстремальные фотографы продолжают раскрывать всю магию не случайных кадров.

Сёрфинг: балийские волны под прицелом фотографа Алексея Ежелова Фото в деталях. Классическая сёрф-фотография и нестандартные взгляды на океан, рифовые трубы и массивные бичбрейки.

Увидеть больше работ от гуру экшн-съёмки из мира сёрфинга, сноубординга и скейтбординга сможет любой желающий на выставке S-Fest в период с 10 по 19 ноября. Помимо фоторабот авторов с мировыми именами посетителей выставки ждут видеопремьеры, мастер-классы и открытые лектории.

При подготовке этого материала на наши вопросы ответил эксперт, экстремальный фотограф, полуфиналист Redbull Illume, победитель нескольких конкурсов Best Of Russia Максим Балаховский.



Категория: Сноубординг



Фотограф: Максим Балаховский

Фото: Максим Балаховский

На фото: часто в наши туристические поездки мы приглашаем профессиональных райдеров. В этот раз к нам приехал Джей Пи Солберг, райдер и совладелец компании Yes Snowboards. С этим райдером мы уже давно снимаем в разных регионах — Камчатка, Канада, Индия, Чили.

Джей Пи Солберг. Фото в деталях Фото: Максим Балаховский

Особенности локации

Кадр сделан в индийских Гималаях, в районе Химачал Прадеш. В феврале 2015 года. Наша компания Хелипро организовывает катание в этом районе уже много лет. Обычно главный сезон в этом регионе -февраль-начало марта. Катание в самых больших горах планеты — Гималаях само по себе событие. Большие перепады высот, континентальный сухой снег, вариативный рельеф, высокогорье, альпийские луга. Плюс к этому неповторимый колорит Индии и особенно района Манали.

Увидеть больше и окунуться с головой в мир экстремального спорта на международном фестивале экшн-фотографии и кино S-Fest. Узнать подробности.

Техническая сторона вопроса

Сейчас я использую камеры SONY A7RII, A99II, также LEICA SL и GOPRO 5 BLACK.

Трюк на фото

На этой фотографии Джей Пи делает фронтсайд поворот с эффектным шлейфом на первом же спуске этой поездки. Через долю секунды его шлейф влетит в меня, засыпав в том числе и камеру. Иногда ради хорошего кадра нужно идти на жертвы (улыбается). Мне нравиться снимать повороты, особенно в исполнении людей, которые умеют это делать. При кажущейся простоте хорошо это получается не у всех профессиональных райдеров.

Как сделать фото идеальным. Эксперименты с ракурсом

Готовьтесь к съёмке, имейте запасные аккумуляторы и карты памяти, держите оптику и матрицы в чистом состоянии. Непосредственно на съёмке старайтесь экспериментировать с ракурсами, обсуждайте с райдером запланированный трюк заранее.