Его Воздушество Майкл Джордан. 5 правил легенды баскетбола

В чём секрет успеха самого успешного баскетболиста в истории?

Нам говорят: Майкл Джордан. Мы слышим: Легенда. В этом весь смысл.

В начале своего пути он был просто Майклом Джорданом, обычным подростком из Северной Каролины с туманным будущим; по окончании школы он размышлял о карьере в Военно-воздушных силах. Начало 80-х обернулось его трансформацией в Майкла, архангела баскетбольных колец. Не так давно на русский язык была переведена книга Роланда Лазенби “Майкл Джордан. Его воздушество”, проливающая свет на тёмные и не до конца изученные стороны личности легендарного баскетболиста. В нашем материале мы собрали пять правил, которых Джордан придерживается в своей жизни и по сей день. В них он весь: его неуёмность, жажда победы и желание жить на пределе своих возможностей.

Из книги: “Профессиональный баскетбол всегда боролся со своим неприглядным имиджем: взрослые мужчины бегают по площадке в чём-то сильно напоминающем нижнее бельё. Но Джордан возвысился над всем этим.”

Всё или ничего

Спортивный психолог Джордж Мамфорд был ошеломлён, впервые увидев, каким энергичным был 32-летний Джордан на тренировках. Психолог был наслышан об огромном аппетите Майкла и о том, что тот очень мало спит, а потому, только начав работать в “Буллз”, сразу же заподозрил, что у главной звезды команды маниакально-депрессивный синдром или биполярное расстройство, а может, и то и другое сразу.

Из книги: “Он неистовствовал, его гиперэнергетика была повсюду, — вспоминает Мамфорд ту тренировку. — Я подумал: “Он просто не сможет выдерживать такое подолгу”.

В последующее время Мамфорд долго наблюдал за Джорданом, рассчитывая разглядеть у него признаки депрессии после завершения бурной деятельности. Но, изучив поведение Майкла, врач осознал, что оживление и невероятная жажда борьбы попросту были характерными чертами поведения игрока.

Соревноваться и побеждать

Большую часть начального этапа своей карьеры Джордан посвящал поискам способа укротить эти свои таланты и научиться использовать их на благо команды, потому что кроме прочего он отчаянно нуждался в победах. И если поначалу публика обратила внимание на него из-за его “полёта”, то потом удержать её взгляды на себе ему позволило уже другое — невероятная жажда борьбы и побед.

Из книги: “В матчах он всегда находился в самом эпицентре урагана, — говорил Мамфорд. — Чем больше безумия и хаоса было вокруг, тем спокойнее он становился”.

Оставаться загадкой

Джордан никогда не будет разгадан и понят нами до конца. Осознание этого камнем свалилось на его поклонников в 2009 году, когда Майкл, произнося свою речь на церемонии включения его в Зал славы баскетбола, резко раскритиковал очень многих значимых людей в своей карьере, в том числе и тренера команды Университета Северной Каролины Дина Смита. Бывшие коллеги, спортивные комментаторы, болельщики — все выразили удивление и недовольство заявлениям Джордана. Он оказался не тем, кем они его считали все эти годы, на протяжении которых его имидж был таким безукоризненным.

Из книги: “Майкл Джордан навсегда останется человеком-загадкой. Тогда в 2009-м они думали, что знают его. Они ошибались”.

Использовать каждый шанс

В межсезонье Джордану всегда поступало множество предложений и контрактов. Из книги: “Когда я впервые услышал от Фила Найта (основатель компании Nike. — Прим. «Чемпионата») слова “Air Jordan”, я засмеялся”, — рассказал в одном из своих интервью легендарный баскетболист. Но меньше чем за три года бренд превратился в беспрецедентную по мощи маркетинговую единицу, на одних продажах кроссовок и других товаров его коллаборация с брендом Nike заработала свыше $ 165 млн.

Из книги: “Сначала я подумал, что это чья-то несбыточная фантазия, — говорил Джордан, вспоминая свою первую реакцию на запуск собственной линии кроссовок. — Но теперь этот бренд разросся до куда больших размеров, чем прежде. Цифры просто поражают.”

Быть всегда в игре

Уже завершив свою профессиональную карьеру и став владельцем баскетбольной команды «Шарлотт Бобкэтс» Джордан нанял своего старого друга Чарльза Оукли ассистентом тренера.

Из книги: “Он хороший парень”, — сказал Оукли о Джордане как-то раз после очередного поражения, добавив, что современные баскетболисты НБА — разбалованные плаксы, понятия не имеющие о том, что значит заткнуться, стиснуть зубы и работать. Джордан улыбнулся свидетелю этого монолога, а потом сострил, сказав, что если Оукли может делать по 10 подборов за игру, то он может вернуться и начать забивать пачками.

Уже в 2010 Майкл Джордан отлично понимал, что в который раз встал на долгий и извилистый путь к успеху, возглавив команду NBA с маленького рынка — на этой ухабистой дороге уважение нужно было заслуживать постепенно, шаг за шагом.

Благодарим за помощь в написании материала издательство “Эксмо”.