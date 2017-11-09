Алёна Алёхина: борьба за восстановление

Сильная история хрупкой сноубордистки Алёны Алёхиной.

Алёна всю жизнь была активной, ей просто не сиделось на месте. Лучше всего ей давался спорт. Однако любовь к культуре панк-рока и скейтбординга, по своей сути пересекающегося со сноубордингом, однажды привели Алёну на горнолыжную трассу. Там девушка впервые увидела сноубордистов и, даже не попробовав стоять на такой доске, сразу поняла: «Это моё». Прошло время, и заветная мечта сбылась: Алёна держала в руках свой первый сноуборд.

Фото: Из личного архива Алёны Алёхиной

Принято считать, что начинать профессиональную спортивную карьеру в 17 лет уже поздно. Но, как известно, из любых правил есть исключения. В 17 лет Алёна Алёхина приняла участие в своих первых соревнованиях и сразу же показала результат. Получалось всё, что не так давно сложно было даже представить: победа на чемпионате Москвы, потом России, спонсорство, появление тренера и попадание в сборную. За 2 года был проделан огромный путь от новичка до прорайдера. Но четыре года назад в Калифорнии случилось то, что буквально за долю секунды разделило жизнь Алёны на «до» и «после». Во время выполнения трюка на сноуборде она упала и получила серьёзную травму позвоночника.

Борьба за восстановление: «другого пути я не представляю»

Алёна Алёхина: “Я не очень хорошо себя чувствовала в тот день и вообще долго болела до этого. Понимала, в принципе, что лучше было не кататься. Я уже даже ботинки развязала и решила закончить. Но потом увидела это солнце, горы и подумала, что надо всё-таки попытаться. И на первой или второй попытке я упала: на трюке, который делала миллион раз. Не на чём-то рискованном, на самом, можно сказать, стабильном. Что-то пошло не так. Видимо, моё плохое самочувствие сказалось. Я с таким же успехом могла споткнуться о порожек, например”.

Фото: Полина Иноземцева, “Чемпионат”

После неудачного падения последовал страшный диагноз: врачи с уверенностью сказали, что девушка больше не сможет ходить. Алёну не покидало желание не принимать произошедшее, она отказывалась верить в то, что случившееся с ней вообще возможно. Она поняла, что ни за что не готова смириться и будет бороться за своё восстановление до конца.



“Немного удивляюсь, когда люди говорят: «Ой, ты такая молодец, не сдалась!», а я всегда отвечаю: «А у меня, по-моему, не было выбора». Меня не устраивала такая жизнь, нужно было восстановиться, очень этого хотелось, и поэтому я все свои силы отдавала реабилитации. В ситуации с моей травмой мне очень важно было сделать всё от меня зависящее, чтобы потом, по прошествии лет, я могла сказать точно: «Я со своей стороны сделала всё. Больше сделать было уже невозможно». Спустя четыре года я до сих пор продолжаю делать всё возможное для моего восстановления, потому что другого пути я не представляю.”

Фото: Из личного архива Алёны Алёхиной

Алёна до сих пор занимается на специальных тренажёрах каждый день и ставит занятия в приоритет. Первые два с половиной года на терапию у девушки уходили все силы и абсолютно всё время — такой был настрой. Она пробовала на себе различные технологии реабилитации. Спустя несколько лет Алёна все так же занимается дома, но теперь старается не фокусировать на этом абсолютно всё своё внимание.



“Я стараюсь относиться к ситуации так: у всех людей своя рутина, кто-то отводит ребёнка утром в школу, кто-то ходит в зал, кто-то сбрасывает вес, поэтому и я стараюсь видеть свои ежедневные занятия как что-то обычное, чтобы не ныть и не жалеть себя. Но выкладываюсь каждый раз по максимуму и одновременно работаю (девушка преподаёт иностранные языки по «Скайпу». — Прим. “Чемпионата”). Раньше я считала, сколько тысяч дней терапии у меня на счету. Сейчас давно уже не подсчитывала. Для меня важно, что я до сих пор продолжаю замечать какие-то, пусть и незначительные, изменения, то есть какой-то толк от моих занятий всё же до сих пор есть”.

Фото: Полина Иноземцева, “Чемпионат”

И результат, вопреки прогнозам врачей, есть. После травмы к Алёне вернулись уже три мышцы, которые позволяют ей подтягивать ногу к себе, крутить педали и многое другое. Они продолжают крепнуть, и одна даже почти восстановилась до состояния мышцы здорового человека, хотя изначально её вообще не было. Более того, к девушке продолжает возвращаться чувствительность в ногах: “Здесь я вижу прогресс постоянно, то есть у меня всё больше и больше ощущений в ногах. Например, я каждый раз теперь чувствую, когда сгибаю колено, хотя до этого вообще ничего не было. Чувствительность заметно меняется. Увы, наружу она пока, образно говоря, не просочилась, но восстановление и должно идти изнутри.”

О переменах: чуть меньше перфекционизма, чуть больше спонтанности и любовь к людям

Теперь с Алёной постоянно связываются люди, которые получили травму уже после её случая и знают всю историю. Девушка призналась, что с ужасом вспоминает своё первое время после падения и стремится облегчить состояние других людей, которым предстоит нелегкий путь к восстановлению. Она всегда делится с желающими своим опытом и может часами “висеть” на телефоне, разговаривая с кем-нибудь, кто нуждается в помощи. Алёна как никто другой знает, что общение с людьми — это хороший источник сил.



“Энергия, получаемая от людей, очень важна, и на всех этапах этого пути для меня было очень ценным понимать, что много людей хочет быть рядом со мной. Даже не для того, чтобы помогать, а просто быть рядом. Каждый из этих людей как будто забирал у меня по частичке моей боли и физической, и эмоциональной. Ощущение людей вокруг меня было очень ценно. Мне очень нравится общение и важен эмоциональный заряд.”

Кроме того, Алёна рассказала, что совсем недавно в парке «Музеон» прошла лекция в рамках образовательного проекта BOARDSPEAKERS при поддержке Roxy и Quiksilver, где она рассказала свою историю. Бренд Roxy поддерживает девушку уже на протяжении 10 лет, это вторая семья и взаимная любовь, которую она обрела благодаря сноубордингу. Что касается отношения к жизни, то Алёна призналась, что немного отдалилась от присущего ей раньше перфекционизма, стала более спонтанной и лёгкой на подъём.



“Видимо, раньше были какие-то свои чёткие цели, планы, и я шла в этом направлении, а потом что-то такое огромное взяло и преградило мне путь. Я пыталась его как-то перелезть, прорубить тоннель, а потом поняла, что если на этом пути я буду упираться в преграду и только в неё, не буду искать обходного пути, то я никуда не уйду. Я решила обойти. У меня такое ощущение, что это гибкость, принятие: да, не получилось именно так, как я хотела, но получилось по-другому, и это тоже, оказывается, неплохо”.

«Bittersweet»: жизнь на две страны

В настоящее время Алёна живёт на два города: Москву и Хантингтон-Бич в Калифорнии. И чтобы описать состояние человека, который разрывается между двумя странами, двумя списками дел, двумя кругами общения, мы вспомнили английское выражение «bittersweet», которое означает «горько-сладкий» — очень смешанные чувства.

Фото: Полина Иноземцева, “Чемпионат”

“Полное ощущение, что жизнь делится на два дома. А ведь и одну жизнь не так просто обустроить! В моей же всё умножено на два, включая наши обычные бытовые трудности. Все бонусы в двойном экземпляре, но и все неудобства тоже”.

Одним из главных неудобств является то, что Алёна летает из страны в страну с дорогостоящими и уникальными тренажёрами. Их невозможно иметь в нескольких экземплярах, поэтому девушке приходится самой разбирать по винтикам, перевозить в нескольких чемоданах. Но, несмотря на подобные трудности, Алёна счастлива, что её жизнь теперь связана с Калифорнией. Ведь это ещё одна мечта, осуществление которой она считала практически невозможным. В 2008 году Roxy пригласили Алёну на съёмки в Канаду, и после мероприятия она посетила главный офис компании в Хантингтон-Бич — городе, где она сейчас живёт.

“Когда я только прилетела в Лос-Анджелес, мне показалось что это место «overrated», то есть «переоценено». Все песни про Калифорнию, картинки казались мне каким-то фейком, и было не очень понятно, почему об этом месте столько говорят. Но в день, когда я поехала в офис, где для нас было организовано мероприятие, я попала на пляж в Хантингтон-Бич и поняла, что Калифорния «underrated» — недооценена. Я представляла, что тут классно, но не могла представить, что настолько идеально”.

Благотворительность, книги, музыка и бабочки в животе

Одной из значимых составляющих Алёниной жизни была и остаётся благотворительность. Ещё до травмы она работала волонтёром в фонде «Подари жизнь» и была частью организации «Доктор Клоун».



“Я пробовала ходить в больницу к детям в качестве клоуна после травмы (меня посадили в детскую коляску, в которой меня катал мой клоун-партнёр по всей больнице, а я была малышкой с соской, которая чинила беспредел за его спиной, было очень смешно). Правда, думаю, что в тот момент энергии и сил у меня было ещё недостаточно… То есть было здорово, но, думаю, мне всё ещё нужно немного окрепнуть морально и физически, чтобы нести с собой туда больше энергии. Я очень по всему этому скучаю и очень жду своего возвращения”.



Теперь в свободное время Алёна старается посвящать себя тому, к чему тянулась и раньше, но на что попросту не хватало сил. Учёба, семья, сноубординг, благотворительность — казалось, большего и не вместить. Сейчас девушка уделяет много внимания чтению книг, и, по её словам, это именно то, на что раньше катастрофически не хватало времени, но что ей очень нравится делать. А с музыкой всё сложилось ещё в детстве: музыкальная школа, фортепиано, красный диплом. Но Алёна считает, что особого таланта у неё никогда не было, поэтому к музыке она тоже относилась по-спортивному — с упорством. “Я верю, что упорство и усердие часто оказываются важнее таланта”.

Мне казалось, что каждая минута, которую я посвящала чему-то ещё, украдена у моей реабилитации. Тогда казалось, что я буду лишать себя тех малых шансов восстановиться, если буду отвлекаться хоть на что-то ещё.

Полтора года назад Алёна дала самой себе обещание в Новый год: разрешать себе заниматься музыкой, хотя бы по 10 минут в день. Именно от музыки у неё появляются бабочки в животе, как когда-то от катания на сноуборде. И эти бабочки делают её счастливой. Прогресс в музыкальном плане, как и любое движение вперёд, для неё — радость. «Я как-то вышла из душа и написала песню. Хотя я не думала, понятия не имела, что могу это сделать!» — поделилась Алёна.

Видео можно посмотреть на канале Anastasiya Barysheva в Youtube.

На этой неделе у неё вышла уже вторая песня. Первую из них девушка полностью создала сама, вторая — совместная работа с музыкантом из Калифорнии.

Книга лайфхаков: «как выжить»

Говоря о мотивации, Алёна сразу же с улыбкой заявила, что у неё есть целый сборник советов, который она бы назвала книгой по выживанию. Ведь день за днём девушка старалась выживать, и давалось ей это нелегко. Сейчас она может дать совет, который замотивирует каждого. Первое, что советует Алёна в трудной ситуации — помнить, что так будет не всегда, как бы тривиально это ни звучало. Жизни свойственен дисбаланс, когда-то — всё, когда-то — ничего. Так уж устроено. И очень важно в самые сложные времена уметь мысленно и эмоционально выбраться из сложного «здесь и сейчас», вспомнить об этом самом дисбалансе и согревать себя этой мыслью о неизбежных (!!!) переменах в лучшую сторону. А пока просто терпеть, сжав зубы, точно зная, что это не навсегда, и спасаться этой мыслью.

Фото: Из личного архива Алёны Алёхиной

Кроме того, Алёна считает, что очень важно уделять должное внимание позитивным эмоциям. И если задуматься, мы ведь правда так часто зацикливаемся на неудачах и потерях, твердим о них, а хорошие эмоции оставляем в тени.



“Нам очень свойственно ныть, например когда мы что-то потеряем. Мы поноем об этом раз 20, даже если это была какая-нибудь мелочь. Но если мы вдруг потом найдем её в своей сумке, то отделаемся одной лишь фразой: «А, всё, вот она! Класс!». Ни слова больше не скажем про это. И это так нелогично! Почему же мы так зацикливаемся всегда на потере, но не имеем привычки ставить на повтор эту радость от того, что мы что-то нашли. То есть мы выбираем вновь и вновь переживать негативную эмоцию, а позитивную — только один короткий раз. Странно, да?”



Сейчас Алёна на личном примере знает, что полностью искоренить негативные эмоции нельзя, но можно научить себя больше радоваться мелочам. Ведь то, что у нас уже есть, это уже очень много, и главное то, как и под каким углом мы на это смотрим.