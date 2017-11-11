Вопрос дня. Как подобрать для себя курс витаминов на осень?

Теледоктор Алексей Безымянный рассказывает о том, какие витамины необходимы нашему организму осенью.

Почувствовали вялость, резкую утомляемость и полнейшее нежелание вставать с утра-пораньше на работу? Возможно, что главная проблема находится не за окном, а внутри вашего организма. Вместе с врачом Алексеем Безымянным мы попытаемся разобраться, какие же витамины эффективнее всего принимать осенью, как определить авитаминоз и не попасть в больницу с гипервитаминозом.

Фото: mosgorzdrav.ru/

Как почувствовать, что нашему организму не хватает витаминов?

Алексей Безымянный, врач: “Витамины, как и другие лекарственные препараты и биодобавки, должны использоваться по назначению врача, не стоит отталкиваться только от своих ощущений. Для обычного человека, к сожалению, гораздо более естественно поймать гипервитаминоз и лечь в больницу в отделение лекарственной аллергии, чем страдать от авитаминоза.”

Что такое авитаминоз?

“В настоящее время как такового авитаминоза практически не встречается. Это заболевание связано с дефицитом витаминов, которые поступают из пищи. У нас надо жить на необитаемом острове, чтобы не восполнить запас витаминов и микроэлементов, или сесть на монодиету, как диета Дюкана, где преимущественно белковое питание. Тогда действительно количество витаминов уменьшается. А так в целом все продукты, которые есть сейчас, содержат в себе большинство витаминов и микроэлементов.”

Первые симптомы авитоминоза: перепады настроения, сонливость, усталость, язвы на языке, бледность, раздражительность.

Почему мы чувствуем усталость именно осенью?

“Всё, что я уже сказал, работает для здорового человека. К сожалению, у нас таких сейчас почти нет, у всех есть заболевания, начиная от дисбактериоза, заканчивая банальным переутомлением. Помимо этого есть люди, у которых есть предрасположенность к каким-то заболеванием или повышенная затрата энергии в течение дня. Им, конечно, принимать витамины нужно.”

Какие бывают витамины?

“Витамины бывают водорастворимые и жирорастворимые. Надо сразу посмотреть и прочитать, какие именно вы покупаете. Главное, чтобы в составе не было и того и другого. Если они раздельно, то всё хорошо. Что касается пребиотиков, то, желательно, чтобы они употреблялись отдельно от витаминного комплекса.”

Как подобрать витамины для себя?

“Когда человек ведёт активную умственную деятельность, его организм постоянно нуждается в продуктах, обогащённых витамином группы B, либо в витаминах группы В в качестве добавки. Спортсменам также нужны витамины, даже скорее микроэлементы, потому что работа мышц сопряжена с работой ионного баланса — калий плюс натрий. За счёт этого происходит сокращение мускулатуры и человеку, который ведёт активный образ жизни необходимо, чтобы калий и магний потсупали в достаточном объёме. Многие спортсмены принимают препараты содержащие калий и магний, плюс витамины группы В.”

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Витамины, с которыми нужно быть осторожнее

“Здесь важно рассказать про кальций и витамины группы D. Люди должны знать не только о пользе, но и о вреде бесконтрольного применения добавок. Все знают, что витамин D нам необходим, и многие связывают его потребление с хорошим настроением. По сути это правда, но есть одно «но», он улучшает усвоение кальция. И если бесконтрольно его принимать, то происходит гиперкальцификация. Это приводит не только к избыточному отложению кальция, что неплохо, а к образованиям в сосудах, и кальцификации клапанов сердца, это может привести к пороку сердца. Поэтому бесконтрольно принимать витамины, повторюсь, нельзя.”

Полезные БАДы

Омега-3



“Если мы говорим об Омега-3, то эта добвавка для определенных целей — для снижения уровня плохого холестерина. Люди разные, есть те, у которых холестерин на нормальном уровне, есть те, у кого он повышен. Здесь роль играет не только фактор питания, но и предрасположенность. У некоторых холестерин связан с определенной генетической особенностью работы печени. И таким пациентам нужно пожизненно принимать биодобавки, обогащённые Омега-3 и полинасыщенными жирными кислотами.”



Пребиотики



“Помимо витаминов есть ещё пребиотики, которые иногда идут в одном составе с витаминами. Бренды сейчас называть не буду, но они есть, как российского производства, так и западного. Пребиотики — это один из основных компонентов, который заселяет нашу микрофлору. Они отвечают за переваривание и усваивание пищи. Если у нас гипертиреоз кишечника, который формируется из-за стресса, злоупотребление алкоголя, из-за лечения антибиотиками и так далее, то у нас нарушается микрофлора кишечника и витамины поступают в наш организм в меньшей степени. Именно тогда нужно добавлять пребиотики. Они нормализуют микрофлору и у человека улучшается поступление витаминов. Обычный курс для нормализации микрофлоры длится около 30 дней.”

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Ищем витамины в натуральных продуктах

“Осенью для человека необходимо разнообразить питание. Это можно сделать покупая продукты небольшими порциями на рынке, в магазине. Не обязательно покупать самые дорогие. Можно купить сегодня одну морковку, завтра сельдерей. На общем бюджете это не скажется, но таким образом можно разнообразить питание.



Например, можно купить гречневую группу, в которой присутствует витамин B, или сухофрукты и в организм будет поступать магний. Спортсмены любят курагу с орехами, потому что в этом блюде содержится очень много энергии.”