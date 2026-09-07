10 базовых упражнений в тренажёрном зале для мужчин и женщин

Покупка абонемента в спортивный зал – большой и важный шаг на пути к здоровому и подтянутому телу. Но как заниматься? Какие упражнения выполнять на тренажёрах? С чего начать и как правильно подготовиться к тренировке? Вопросов много, но мы постараемся ответить на каждый из них вместе с тренером.

О чём расскажем:

Как подготовиться к тренировке в спортзале?

Роман Конев топ-тренер тренажёрного зала сети фитнес-клубов Pride Fitness «Поможем сделать ваш поход в зал комфортным и эффективным».

Для занятий спортом нужна мотивация, и многие находят её после покупки абонемента в спортивный зал. Ведь дома много отвлекающих факторов, а тут и атмосфера спорта, и всё нужное оборудование. Но как правильно его использовать?

Перед первым походом в зал стоит собрать сумку правильно, не забудьте кроссовки, спортивную форму, бутылочку с водой, несколько полотенец, одно потребуется в душе, а второе нужно стелить на тренажёры, чтобы не оставлять на них пот. Важно отметить, что в некоторых спортивных клубах полотенца выдаются на месте, учитывайте этот момент при сборе в зал.

Выбирая одежду, опирайтесь на удобство, движения не должны быть скованы. В обуви отдайте предпочтение кроссовкам с нескользящей подошвой, это позволит избежать случайных травм. Перед походом в зал рекомендуем изучить упражнения и противопоказания к ним, особенно если у вас есть сердечно-сосудистые заболевания или проблемы с опорно-двигательным аппаратом.

Попросите экскурсию по залу у дежурного тренера или администратора, так вам будет легче ориентироваться в пространстве и понимать, где что находится. Если сомневаетесь в том, как функционирует тот или иной тренажёр, не бойтесь обращаться за помощью.

Помните, что в зале есть и другие посетители, слушайте музыку только в наушниках, не занимайте сразу несколько тренажёров и не сидите на оборудовании просто так.

Если вы вообще не представляете, как заниматься, стоит обратиться к услугам тренера. В большинстве залов работает сразу несколько специалистов, вы сможете выбрать того, с кем будет комфортнее работать. Возможно, стоит попробовать формат групповых занятий, во многих местах есть расписание с описанием проводимых тренировок.

Фото: istockphoto.com / andresr

Упражнения для грудных мышц

Жим штанги лёжа

Техника выполнения

Лягте на скамью, сведите лопатки, ноги согнуты в коленях, стопы прижаты к полу. Прижмите голову и верхнюю часть спины к скамье.

Возьмитесь за штангу хватом чуть шире плеч и на глубоком вдохе опустите её к середине груди.

На выдохе выжмите штангу вверх, не выпрямляя локти до конца и не заводя их внутрь.

Выполняйте три подхода по 8-12 раз.

Важные моменты

Следите, чтобы не было прогиба в пояснице, и не отрывайте от скамьи ягодицы. Нужно делать изгиб в грудном отделе, а не в поясничном. Для равномерного распределения нагрузки держите предплечья под углом в 45 градусов относительно корпуса. Для начинающих рекомендуется выполнять 3-4 подхода по 7-15 раз с умеренным для вас весом.

Фото: Роман Конев

Отжимания на брусьях

Техника выполнения

Захватив параллельные брусья прямым хватом, руки выпрямите, плечи держите напряжёнными.

На вдохе начинайте опускаться вниз. Руки сгибайте в локтях до момента, когда угол между предплечьем и плечом составит 90 градусов.

На выдохе вернитесь к исходному положению, сохраняя тело в ровном положении, без провисания.

Важные моменты

Держите спину прямой на протяжении всего упражнения. Сутулость или излишний наклон вперёд переносят акцент с мышечной работы на суставы позвоночника, плечевой и локтевой зоны. Активируйте мышцы кора для стабилизации тела и предотвращения провисания вниз. Оптимальный угол сгибания рук — 90 градусов. Более глубокое опускание может привести к перенапряжению суставов. Держите голову прямо, глядя вперёд, при широком хвате допускается небольшой наклон вниз. Отводите плечи назад и сводите лопатки для снижения нагрузки на позвоночник. Исключите раскачку тела или использование рывка во время подъёма. Располагайте кисти рук немного за линией туловища.

Фото: Роман Конев

Упражнения для рук и плеч

Подъём штанги на бицепс

Техника выполнения

Встаньте прямо, ноги расположите на ширине плеч. Держите штангу обратным хватом примерно на ширине плеч. Спина прямая, локти прижаты к телу.

На выдохе поднимите штангу к груди за счёт сгибания рук в локтях. В верхней точке задержитесь на 1-2 секунды.

Медленно опустите штангу в исходное положение. Выполняйте 3-4 подхода по 12 раз.

Важные моменты

Исключите рывки и раскачивания. Выполняйте движение плавно, а корпус сохраняйте стабильным за счёт напряжения пресса и спины. Каждое повторение делайте медленно: сгибайте руки быстрее, чем разгибаете.

Фото: Роман Конев

Жим гантелей сидя

Техника выполнения

Сядьте на скамью, возьмите гантели прямым хватом. Согните руки в локте и держите кисти на уровне плеч.

Сохраняйте спину прямой, расправьте плечи, прижмите локти к телу.

На выдохе поднимите гантели вверх, разогните руки вверх, но не сводите кисти слишком близко. Локти до конца не разгибайте.

С плавным вдохом опустите гантели в исходное положение. Выполните 2-4 подхода по 10 раз.

Важные моменты

Избегайте излишнего прогиба в пояснице. Выполняйте движение плавно, исключайте толчки, рывки и раскачивания.

Фото: Роман Конев

Упражнения для спины

Тяга верхнего блока к груди

Техника выполнения

Сядьте на скамью, зафиксируйте стопы на полу. Колени поставьте под валики.

Возьмитесь за рукоятку прямым широким хватом, зафиксируйте корпус.

На выдохе опуская плечи, подтяните рукоять к верхней части груди.

Контролируемо верните ручку в исходное положение.

Выполните 3-5 подходов по 10-12 раз.

Важные моменты

Исключите раскачку, следите за положением корпуса. Выполняйте работу руками, следите за тем, чтобы плечи не поднимались.

Фото: Роман Конев

Тяга гантели в наклоне

Техника выполнения

Обопритесь о скамью коленом правой ноги и ладонью выпрямленной правой руки. Выпрямите спину, расправьте плечи.

Возьмите гантель в левую руку. Опустите гантель ниже уровня скамьи.

Одновременно с выдохом согните локоть работающей руки и поднимите гантель к поясу, прижимая локоть к телу.

Медленно верните руку с гантелью в исходное положение.

После нескольких повторов отдохните и проделайте упражнение для правой руки.

Выполните 3-4 подхода по 7-15 раз на каждую сторону.

Важные моменты

Спина должна быть почти параллельна полу. Не поднимайте плечо со стороны рабочей руки. Гантель должна двигаться не вертикально, а по диагонали. Держите голову ровно, не задирайте её вверх. Поднимайте гантель за счёт мышц, не нужно использовать инерцию. Избегайте резких движений и махов. Если бицепс чрезмерно напрягается, используйте «обезьяний» хват (все пальцы на одной стороне снаряда). Лучше начинать выполнение с более слабой руки.

Фото: Роман Конев

Упражнения для кора и пресса

Скручивания на скамье

Техника выполнения

Лягте на скамью, прижмите поясницу и поставьте ноги в фиксаторы.

Руки зафиксируйте на затылке или положите на грудь, чтобы разгрузить шейный отдел.

На выдохе поднимите верхнюю часть тела, отрывая лопатки от опоры и напрягая пресс.

Задержитесь на секунду.

Задержитесь на секунду. Вдыхая, медленно разогнитесь, вернитесь в исходное положение. Выполните два подхода по 15-20 раз.

Важные моменты

Избегайте рывков, выполняйте движение плавно. Скручивайтесь за счёт напряжения мышц живота.

Фото: Роман Конев

Планка

Техника выполнения

Встаньте на четвереньки с опорой на предплечья. Локти находятся строго под плечами.

Выпрямите ноги, уприте их носками в пол.

Выровняйтесь, чтобы тело образовало прямую линию от макушки до пяток.

Держите позицию 30-60 секунд.

Важные моменты

Следите, чтобы живот не провисал, не поднимайте ягодицы и не сгибайте колени. Тело – ровная линия. Не допускайте прогиба в пояснице. Если вы новичок, расставьте ноги на небольшое расстояние друг от друга. Смотрите вниз, прямо перед собой, не опускайте и не задирайте голову. Не задерживайте дыхание, старайтесь дышать равномерно. Если вы без особых усилий стоите в планке дольше двух минут, попробуйте ее более сложные варианты: с поднятием одной руки или с поднятием противоположных руки и ноги.

Фото: Роман Конев

Упражнения для ног

Приседания со штангой

Техника выполнения

Встаньте под гриф и расположите его на верхней части спины. Не упирайте гриф на позвоночник и шею, он лежит на мышцах.

Поставьте ноги на ширину плеч или шире. Слегка разверните стопы наружу.

Отведите таз назад, будто садитесь на стул.

На вдохе приседайте, пока передняя поверхность бедра не станет параллельна полу.

На выдохе вернитесь в исходное положение.

Важные моменты

Не округляйте спину, держите её прямой. Не отрывайте пятки от пола и не заваливайте корпус. Смотрите вперёд, не запрокидывайте голову. В момент приседа колени не должны выходить за носки. При подъёме выпрямляйте плечи и бёдра одновременно. Не выпрямляйте колени полностью, это грозит травмой мениска. Если вы новичок, начинайте упражняться с небольшим весом, дайте себе время привыкнуть работать ногами, а не нагружать спину.

Фото: Роман Конев

Жим ногами в тренажёре

Техника выполнения

Сядьте в тренажёр, прижав спину к спинке сиденья, а голову – к подголовнику.

Разместите ноги на платформе, стопы расположите чуть шире плеч.

Вытолкните платформу вверх, снимите её с предохранителя.

Опустите платформу, сгибая колени до прямого угла или чуть глубже.

Поднимите платформу толкательным движением вверх, не выпрямляя колени до конца.

Важные моменты

Следите, чтобы колени не выпрямлялись полностью, это может привести к травме и одновременно снижает нагрузку. Спина и ягодицы не отрываются от спинки.

Фото: Роман Конев

Как составить тренировку в зале?

Возможностей для комбинирования упражнений множество. Вы можете сделать акцент на одной или двух частях тела, проработать их отдельно. Мы предложим вам вариант тренировки фулбоди, которая задействует всё тело и обеспечит максимальный результат за одно занятие.

Первый вариант тренировки:

жим ногами; вертикальная тяга в блочном тренажёре; жим штанги лёжа; подъём на бицепс; планка.

Второй вариант тренировки:

приседания со штангой; тяга гантели в наклоне; отжимания на брусьях (можно в гравитроне); жим гантелей сидя; скручивания на пресс.

Конечно, за одну тренировку особых изменений вы не увидите. Здоровое и подтянутое тело – большая цель, требующая усилий и времени. Вам потребуются не только походы в зал, но и работа с питанием и режимом.

Источники

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