10 базовых упражнений в тренажёрном зале для мужчин и женщин

Покупка абонемента в спортивный зал – большой и важный шаг на пути к здоровому и подтянутому телу. Но как заниматься? Какие упражнения выполнять на тренажёрах? С чего начать и как правильно подготовиться к тренировке? Вопросов много, но мы постараемся ответить на каждый из них вместе с тренером.
О чём расскажем:
- Как подготовиться к тренировке в спортзале?
- Упражнения для грудных мышц
- Упражнения для рук и плеч
- Упражнения для спины
- Упражнения для кора и пресса
- Упражнения для ног
- Как составить тренировку в зале?
Как подготовиться к тренировке в спортзале?
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Для занятий спортом нужна мотивация, и многие находят её после покупки абонемента в спортивный зал. Ведь дома много отвлекающих факторов, а тут и атмосфера спорта, и всё нужное оборудование. Но как правильно его использовать?
Перед первым походом в зал стоит собрать сумку правильно, не забудьте кроссовки, спортивную форму, бутылочку с водой, несколько полотенец, одно потребуется в душе, а второе нужно стелить на тренажёры, чтобы не оставлять на них пот. Важно отметить, что в некоторых спортивных клубах полотенца выдаются на месте, учитывайте этот момент при сборе в зал.
Выбирая одежду, опирайтесь на удобство, движения не должны быть скованы. В обуви отдайте предпочтение кроссовкам с нескользящей подошвой, это позволит избежать случайных травм. Перед походом в зал рекомендуем изучить упражнения и противопоказания к ним, особенно если у вас есть сердечно-сосудистые заболевания или проблемы с опорно-двигательным аппаратом.
Попросите экскурсию по залу у дежурного тренера или администратора, так вам будет легче ориентироваться в пространстве и понимать, где что находится. Если сомневаетесь в том, как функционирует тот или иной тренажёр, не бойтесь обращаться за помощью.
Помните, что в зале есть и другие посетители, слушайте музыку только в наушниках, не занимайте сразу несколько тренажёров и не сидите на оборудовании просто так.
Если вы вообще не представляете, как заниматься, стоит обратиться к услугам тренера. В большинстве залов работает сразу несколько специалистов, вы сможете выбрать того, с кем будет комфортнее работать. Возможно, стоит попробовать формат групповых занятий, во многих местах есть расписание с описанием проводимых тренировок.
Фото: istockphoto.com / andresr
Упражнения для грудных мышц
Жим штанги лёжа
Техника выполнения
- Лягте на скамью, сведите лопатки, ноги согнуты в коленях, стопы прижаты к полу. Прижмите голову и верхнюю часть спины к скамье.
- Возьмитесь за штангу хватом чуть шире плеч и на глубоком вдохе опустите её к середине груди.
- На выдохе выжмите штангу вверх, не выпрямляя локти до конца и не заводя их внутрь.
- Выполняйте три подхода по 8-12 раз.
Важные моменты
- Следите, чтобы не было прогиба в пояснице, и не отрывайте от скамьи ягодицы. Нужно делать изгиб в грудном отделе, а не в поясничном.
- Для равномерного распределения нагрузки держите предплечья под углом в 45 градусов относительно корпуса.
- Для начинающих рекомендуется выполнять 3-4 подхода по 7-15 раз с умеренным для вас весом.
Фото: Роман Конев
Отжимания на брусьях
Техника выполнения
- Захватив параллельные брусья прямым хватом, руки выпрямите, плечи держите напряжёнными.
- На вдохе начинайте опускаться вниз. Руки сгибайте в локтях до момента, когда угол между предплечьем и плечом составит 90 градусов.
- На выдохе вернитесь к исходному положению, сохраняя тело в ровном положении, без провисания.
Важные моменты
- Держите спину прямой на протяжении всего упражнения. Сутулость или излишний наклон вперёд переносят акцент с мышечной работы на суставы позвоночника, плечевой и локтевой зоны.
- Активируйте мышцы кора для стабилизации тела и предотвращения провисания вниз.
- Оптимальный угол сгибания рук — 90 градусов. Более глубокое опускание может привести к перенапряжению суставов.
- Держите голову прямо, глядя вперёд, при широком хвате допускается небольшой наклон вниз.
- Отводите плечи назад и сводите лопатки для снижения нагрузки на позвоночник.
- Исключите раскачку тела или использование рывка во время подъёма. Располагайте кисти рук немного за линией туловища.
Фото: Роман Конев
Упражнения для рук и плеч
Подъём штанги на бицепс
Техника выполнения
- Встаньте прямо, ноги расположите на ширине плеч. Держите штангу обратным хватом примерно на ширине плеч. Спина прямая, локти прижаты к телу.
- На выдохе поднимите штангу к груди за счёт сгибания рук в локтях. В верхней точке задержитесь на 1-2 секунды.
- Медленно опустите штангу в исходное положение. Выполняйте 3-4 подхода по 12 раз.
Важные моменты
- Исключите рывки и раскачивания.
- Выполняйте движение плавно, а корпус сохраняйте стабильным за счёт напряжения пресса и спины.
- Каждое повторение делайте медленно: сгибайте руки быстрее, чем разгибаете.
Фото: Роман Конев
Жим гантелей сидя
Техника выполнения
- Сядьте на скамью, возьмите гантели прямым хватом. Согните руки в локте и держите кисти на уровне плеч.
- Сохраняйте спину прямой, расправьте плечи, прижмите локти к телу.
- На выдохе поднимите гантели вверх, разогните руки вверх, но не сводите кисти слишком близко. Локти до конца не разгибайте.
- С плавным вдохом опустите гантели в исходное положение. Выполните 2-4 подхода по 10 раз.
Важные моменты
- Избегайте излишнего прогиба в пояснице.
- Выполняйте движение плавно, исключайте толчки, рывки и раскачивания.
Фото: Роман Конев
Упражнения для спины
Тяга верхнего блока к груди
Техника выполнения
- Сядьте на скамью, зафиксируйте стопы на полу. Колени поставьте под валики.
- Возьмитесь за рукоятку прямым широким хватом, зафиксируйте корпус.
- На выдохе опуская плечи, подтяните рукоять к верхней части груди.
- Контролируемо верните ручку в исходное положение.
- Выполните 3-5 подходов по 10-12 раз.
Важные моменты
- Исключите раскачку, следите за положением корпуса.
- Выполняйте работу руками, следите за тем, чтобы плечи не поднимались.
Фото: Роман Конев
Тяга гантели в наклоне
Техника выполнения
- Обопритесь о скамью коленом правой ноги и ладонью выпрямленной правой руки. Выпрямите спину, расправьте плечи.
- Возьмите гантель в левую руку. Опустите гантель ниже уровня скамьи.
- Одновременно с выдохом согните локоть работающей руки и поднимите гантель к поясу, прижимая локоть к телу.
- Медленно верните руку с гантелью в исходное положение.
- После нескольких повторов отдохните и проделайте упражнение для правой руки.
- Выполните 3-4 подхода по 7-15 раз на каждую сторону.
Важные моменты
- Спина должна быть почти параллельна полу.
- Не поднимайте плечо со стороны рабочей руки.
- Гантель должна двигаться не вертикально, а по диагонали.
- Держите голову ровно, не задирайте её вверх.
- Поднимайте гантель за счёт мышц, не нужно использовать инерцию. Избегайте резких движений и махов.
- Если бицепс чрезмерно напрягается, используйте «обезьяний» хват (все пальцы на одной стороне снаряда).
- Лучше начинать выполнение с более слабой руки.
Фото: Роман Конев
Упражнения для кора и пресса
Скручивания на скамье
Техника выполнения
- Лягте на скамью, прижмите поясницу и поставьте ноги в фиксаторы.
- Руки зафиксируйте на затылке или положите на грудь, чтобы разгрузить шейный отдел.
- На выдохе поднимите верхнюю часть тела, отрывая лопатки от опоры и напрягая пресс.
Задержитесь на секунду.
- Вдыхая, медленно разогнитесь, вернитесь в исходное положение. Выполните два подхода по 15-20 раз.
Важные моменты
- Избегайте рывков, выполняйте движение плавно.
- Скручивайтесь за счёт напряжения мышц живота.
Фото: Роман Конев
Планка
Техника выполнения
- Встаньте на четвереньки с опорой на предплечья. Локти находятся строго под плечами.
- Выпрямите ноги, уприте их носками в пол.
- Выровняйтесь, чтобы тело образовало прямую линию от макушки до пяток.
- Держите позицию 30-60 секунд.
Важные моменты
- Следите, чтобы живот не провисал, не поднимайте ягодицы и не сгибайте колени. Тело – ровная линия.
- Не допускайте прогиба в пояснице.
- Если вы новичок, расставьте ноги на небольшое расстояние друг от друга.
- Смотрите вниз, прямо перед собой, не опускайте и не задирайте голову.
- Не задерживайте дыхание, старайтесь дышать равномерно.
- Если вы без особых усилий стоите в планке дольше двух минут, попробуйте ее более сложные варианты: с поднятием одной руки или с поднятием противоположных руки и ноги.
Фото: Роман Конев
Упражнения для ног
Приседания со штангой
Техника выполнения
- Встаньте под гриф и расположите его на верхней части спины. Не упирайте гриф на позвоночник и шею, он лежит на мышцах.
- Поставьте ноги на ширину плеч или шире. Слегка разверните стопы наружу.
- Отведите таз назад, будто садитесь на стул.
- На вдохе приседайте, пока передняя поверхность бедра не станет параллельна полу.
- На выдохе вернитесь в исходное положение.
Важные моменты
- Не округляйте спину, держите её прямой.
- Не отрывайте пятки от пола и не заваливайте корпус.
- Смотрите вперёд, не запрокидывайте голову.
- В момент приседа колени не должны выходить за носки.
- При подъёме выпрямляйте плечи и бёдра одновременно.
- Не выпрямляйте колени полностью, это грозит травмой мениска.
- Если вы новичок, начинайте упражняться с небольшим весом, дайте себе время привыкнуть работать ногами, а не нагружать спину.
Фото: Роман Конев
Жим ногами в тренажёре
Техника выполнения
- Сядьте в тренажёр, прижав спину к спинке сиденья, а голову – к подголовнику.
- Разместите ноги на платформе, стопы расположите чуть шире плеч.
- Вытолкните платформу вверх, снимите её с предохранителя.
- Опустите платформу, сгибая колени до прямого угла или чуть глубже.
- Поднимите платформу толкательным движением вверх, не выпрямляя колени до конца.
Важные моменты
- Следите, чтобы колени не выпрямлялись полностью, это может привести к травме и одновременно снижает нагрузку.
- Спина и ягодицы не отрываются от спинки.
Фото: Роман Конев
Как составить тренировку в зале?
Возможностей для комбинирования упражнений множество. Вы можете сделать акцент на одной или двух частях тела, проработать их отдельно. Мы предложим вам вариант тренировки фулбоди, которая задействует всё тело и обеспечит максимальный результат за одно занятие.
Первый вариант тренировки:
- жим ногами;
- вертикальная тяга в блочном тренажёре;
- жим штанги лёжа;
- подъём на бицепс;
- планка.
Второй вариант тренировки:
- приседания со штангой;
- тяга гантели в наклоне;
- отжимания на брусьях (можно в гравитроне);
- жим гантелей сидя;
- скручивания на пресс.
Конечно, за одну тренировку особых изменений вы не увидите. Здоровое и подтянутое тело – большая цель, требующая усилий и времени. Вам потребуются не только походы в зал, но и работа с питанием и режимом.
Источники
- Turner, M., et al. «Strength Gains from Free Weight and Machine Weight Training in Men of Different Strength Levels». Medicine & Science in Sports & Exercise, 2010.
- Dan Iulian ALEXE, «The impact of resistance exercise range of motion on the magnitude of upper-body post-activation performance enhancement», BMC Sports Science, Medicine and Rehabilitation, 2022.
- David Behm, Allison M Leonard, Warren B Young, W Andrew C Bonsey, «Trunk Muscle Electromyographic Activity With Unstable and Unilateral Exercises», Journal of Strength and Conditioning Research, 2005.
- Feuerbacher, J. F., et al. «Serum metabolome signature response to different types of resistance training». University of Jyväskylä, 2025.
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