Что посмотреть? Топ-5 фильмов о легендарных спортивных победах

Прошлый год подарил нам немало стоящих кинопремьер. Среди них и самая кассовая баскетбольная драма «Движение вверх». Мы ещё помним лица зрителей, выходящих из залов со слезами на глазах. Для тех, кто вдохновился историей чемпионов, мы вспомнили пятёрку основанных на реальных событиях фильмов о невероятных спортивных победах.

Али (2001, США)

Спортивная драма 18-летней давности с Уиллом Смитом в главной роли раскрывает историю американского боксёра Мохаммеда Али. На его счету бесчисленное количество побед, золотая медаль Олимпийских игр 1960 года. Смелый и уверенный в себе, он переписывал историю для афроамериканцев в спорте, защищал угнетённых и боролся за гражданские права.

Тренер Картер (2005, США, Германия)

Фильм основан на реальной истории, произошедшей в 1999 году в Ричмонде. Жизнь типичного американского гетто можно поменять, это и доказывает тренер Картер, у которого получается увлечь молодых парней баскетболом. Его монологи — отдельно взятая инструкция, которую каждый может адаптировать под свою жизнь.

Сёрфер души (2011, США)

Для тех, кто устал разгребать сугробы и хочет снова окунуться в лето, – фильм «Сёрфер души». Это не просто история, а байопик о жизни серфингистки Бетани Хэмилтон, которая в 13 лет лишилась руки в результате атаки акулы. Фильм о девушке, которая после страшной психологической и физической травмы пытается найти в себе силы вернуться в спорт, который был и остаётся смыслом её жизни. А ещё об океане, конечно.

Гонка (2013, Великобритания, Германия, США)

История, которая легла в основу фильма, разворачивалась на протяжении шести лет. Два молодых гонщика Джеймс Хант и Ники Лауда живут тем, что стремятся обогнать друг друга и, конечно же, занять самую верхнюю ступеньку пьедестала победителей Формулы-1. У кого это всё-таки получится?

Эдди «Орел» (2016, Великобритания, США, Германия)

Вы многое пропустили, если не видели картину о Майкле Эдвардсе, он же Эдди Орел Эдвардс, — самом успешном неудачнике в истории мирового спорта. Как это? Чтобы понять, нужно посмотреть фильм, а заодно вдохновиться биографической историей человека, которого никто не воспринимал всерьёз.

Если душа требует чего-то новенького, не пропустите премьеру «Крид-2», одного из самых ожидаемых спортивных релизов.



В центре сюжета противостояние боксёров Виктора Драго (сына Ивана Драго, персонажа из легендарной саги про «Рокки») и Адониса Крида. Балансирование на грани личных обстоятельств и борьбы на ринге, драма, вызов и Сильвестр Сталлоне и Дольф Лундгрен, которые всё ещё «ого-го». Обещает быть громко!



В кинотеатрах с 10 января.