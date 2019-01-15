10 вопросов тренеру о barre-фитнесе и ответы на них

Всё, что вы хотели знать о новом виде тренировок, но стеснялись спросить.

Мы уже не раз рассказывали о волшебных свойствах интенсивных тренировок barre. Но если вопросы всё же остались, на них готова ответить Юлия Митяева, сертифицированный тренерер barre и главный тренер студии Barre One.

Как появилось направление barre? Почему оно так стремительно захватило Россию?

Создала barre, конечно, балерина. Немецкая танцовщица Лотте Берк была вынуждена оставить сцену после серьёзной травмы и изобрела фитнес, который помог ей поддерживать себя в форме и сохранять точёные рельефы тела даже без ежедневных балетных тренировок. Со временем метод впитал в себя принципы пилатеса и йоги, стал более универсальным и доступным. Успех метода в его эффективности и эстетике. Это идеальный фитнес для женщин – что бы ты ни делала, это красиво.

На чём основан метод barre?

Метод основан на комбинации балетных и силовых упражнений и грамотном сочетании типов мышечной нагрузки. Именно хитрое сочетание спорта и балета делает мышцы танцоров такими рельефными. Сочетание разных амплитуд движения и длительные удержания определённой позы – секрет успеха и необычная для организма нагрузка, поэтому barre удивит даже спортивных гурманов.

Фото: istockphoto.com

Все тренировки barre одинаковые?

Метод включает более 140 специально разработанных упражнений, которые сочетаются особым образом. Это позволяет сделать каждую тренировку непохожей на другие. Поэтому тренироваться никогда не наскучит.



На занятиях используются гантели 1-2 кг, мячи и резинки, и самое главное – станок. Это добавляет ещё больше разнообразия.

Сколько калорий в среднем можно сжечь за одну тренировку?

За cardio режим отвечают полноамплитудные движения и высокий темп тренировки, поэтому за 55 минут вы сжигаете около 400 калорий, мы замеряли.

Как часто надо заниматься barre, чтобы достичь результата?

Эффект накопительный, поэтому важна регулярность тренировок. Даже одного раза в неделю достаточно, чтобы почувствовать, как изменится ваше тело – выпрямится осанка, вы ощутите прилив энергии и сил. Если заниматься чаще, например 3-4 раза в неделю, тело станет подтянутым, “уйдёт животик”, сформируется красивая талия, ноги станут рельефными, а мышцы удлинёнными, как у танцоров. В этом и есть прелесть метода barre – фигура получается женственная, но не перекаченная. А ещё вы заметите, как всегда хочется тянуть носочек, даже в любой непонятной ситуации.

Фото: istockphoto.com

Чем barre отличается от body ballet?

Метода body ballet не существует – это собирательное название тренировок у балетного станка, которые каждый̆ тренер-танцор, подстраивает под себя. Поэтому в body ballet обычно нет чёткоӗ структуры тренировки – все зависит от тренера, его “видения” и знаний. Часто занятие не такое интенсивное и больше похоже на разучивание хореографических элементов и связок.

Главное отличие метода barre – гарантия качественной проработки всех групп мышц за одно занятие благодаря чёткой запатентованной структуре тренировки и использования конкретных упражнений и видов нагрузки.

Кому можно на barre?

Можно всем. Для тренировок не нужна специальная подготовка, грамотный тренер подберёт нагрузку для каждого, предложит модификацию (упрощение) или заменит упражнение.

А противопоказания?

Голод. Не рекомендую интенсивные тренировки на голодный желудок, организму нужны силы.



Что касается здоровья, это может решить только ваш лечащий врач. Что он должен знать для принятия решения:



* тренировки интенсивные с режимом cardio – учесть при заболеваниях вегето-сосудистой системы.



* в barre нет прыжков и тяжёлых весов, работаем с собственным весом и лёгкими гантелями 1-2 кг – нагрузка на суставы минимальна.



* хореография адаптирована, чтобы при высоком темпе тренировки не повредить суставы.



Перед занятием обязательно предупредите тренера о противопоказаниях или ваших ощущениях конкретно сегодня. Например, слабость или боль в пояснице. Он скорректирует нагрузку.

Фото: istockphoto.com

С чем сочетать и комбинировать barre тренировки, чтобы они были максимально эффективными?

Метод barre идеально сочетается с растяжкой, танцами и йогой. Интенсивные тренировки barre отлично тренируют выносливость, баланс и грацию, растяжка позволяет закрепить результат и сделать рельеф более точёным, йога доработает баланс и гармонию, а на танцах вы почувствуете, как ваше тело готово к самым необычным движениям и связкам.

Какая форма одежды нужна для занятий?

Для тренировок barre подойдёт любая спортивная форма. Приятный бонус – кроссовки не нужны, подойдут носочки или чешки. Получается, что всё, что нужно для занятий, помещается в дамскую сумочку.