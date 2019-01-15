15 вещей для спорта, которые сделают ваши тренировки ещё комфортнее

Первый месяц года – отличное время, чтобы начать новую жизнь и подготовку к новым стартам. Например, первым пунктом на пути к цели может стать обновление экипировки. В январе мы собрали для вас не только лучшее спортивное обмундирование, но и мастхэвы, которые будут полезны для вашего здоровья и хорошего настроения весь год.

Очки TYR

TYR Sport Inc. — один из крупнейших в мире производителей товаров для плавания, триатлона и активного отдыха. Эти очки созданы специально для женщин, однако на сайте есть много и мужских вариантов. Они идеально подойдут для тренировок на открытой воде и в бассейне.

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Гидрокостюм TYR Cat 3

Собираетесь плавать в открытой воде и покорять триатлон-старты? Не забудьте про качественный гидрокостюм. Варианты с использованием технологии R.O.M. (Свобода движений) обеспечат вам абсолютный комфорт, позволяя проплывать большие дистанции без напряжения в области плеч. Проследите и за специальным устройством манжетов на руках и ногах, которое не позволит воде проникнуть даже при сильных гребках, или интенсивной работе ног. Строение и крой в зоне лодыжки у этой модели гидрика созданы для того, чтобы быстро его снимать, что сэкономит время в транзитке.



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Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

Шапочка Ironstar

Шапочка для плавания с триатлон-старта – приятное воспоминание о лете и просто маст-хэв для стартов в режиме indoor. Зарегистрироваться на них можно на сайте.

Сланцы Roxy

На тренировку в бассейн не забудьте прихватить удобные шлёпанцы. Выбирайте качественные варианты с фактурной нескользящей стелькой, чтобы путь до раздевалки не превратился в выступление по фигурному катанию.

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Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

Стартовый костюм

Универсальная модель для всех этапов триатлона должна быть лёгкой и эластичной. Самый практичный костюм — классический слитный комбинезон без рукавов с молнией сзади. Это единственное, в чём можно делать любую дистанцию с любыми условиями плавания.

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Спортивные часы Suunto

Среди моделей Suunto можно найти часы для бега, езды на велосипеде, тренировок в зале, плавания и спорта на открытом воздухе. Кроме того, есть и универсальные варианты для поддержания спортивной формы. Кстати, они очень прочные и долговечные – проверено на себе.

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Велосипедные перчатки Cyclotech

Бюджетный вариант защиты для велосипедистов. Прочные перчатки не дадут руке скользить на руле, смягчат неприятные вибрации.

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Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

Кроссовки Hoka Elevon

Отличный старт для новичка. Кроссовки подходят больше для шоссейного бега, чем для трейла, это нужно учесть. В них есть очень лёгкая и отзывчивая промежуточная подошва, поэтому пружинящий и стабильный бег вам обеспечен. Самое время протестировать их на дорожке в зале!

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Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

Кроссовки Nike

Ещё один отличный вариант беговых кроссовок – Epic React. Такие точно обеспечат уверенное сцепление с поверхностью. Кроме того, на официальном сайте вы сами можете создать свою уникальную пару. Выбирайте цвет материала, шнурков, и даже добавляйте лазерную гравировку с инициалами или вдохновляющей надписью.

Купить на официальном сайте nike.com

Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

Умный электростимулятор Bluetens

Этот маленький аппарат поможет разогреть мышцы, привести их в тонус, укрепить или восстановить после нагрузки. Принцип его работы основан на электрических импульсах, с помощью которых Bluetens воспроизводит естественные сигналы, генерируемые мозгом, и стимулирует работу тканей. Эта кроха предлагает более 100 программ для 15 зон тела. С ними вы легко сможете сократить время восстановления после физических нагрузок и травм, увеличить интенсивность тренировок, снять боль или расслабиться после долгого рабочего дня.

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Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

Водонепроницаемые наушники JBL

Планируете заплывы? Захватите хорошую музыку, под неё тренироваться получается гораздо энергичнее. А с правильными наушниками и вода не страшна. Специальный гаджет со встроенным MP3-плеером и сенсорным управлением точно справится с этой задачей.

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Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

Значки ZASPORT

Создать себе спортивное настроение можно с яркими значками от ZASPORT. Лыжники, сноубордисты, фигуристы и другие спортсмены, а главное, Олимпиада-2018 вдохновили команду на их создание. Носить можно в комплектах, комбинировать и менять местами или по отдельности.



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Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

Тетрадь путешественника

Блокнот для тех, кто любит сохранять приятные воспоминания не только в телефоне. Зарисовки, монеты, карты городов, фотографии и открытки, использованные билеты, подставки для пивных кружек или сувениры, наконец-то, можно собрать и хранить в одном месте.

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Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

Ланчбокс

Для того чтобы не забывать следить за правильным питанием, понадобится удобный контейнер. Отличный вариант — ланч-боксы Monbento, которые полностью сохраняют полезные свойства продуктов, герметичны и изготовлены из безопасного пищевого пластика. Можно пользоваться как по отдельности, так и зафиксировать ремешком вё вместе.

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Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

Массажный коврик

Pramanat ECO поможет расслабиться и обогатит организм кислородом. Массаж с его помощью стимулирует нервные центры, улучшает кровообращение и лимфоток. Несколько минут отдыха на коврике, и ваш иммунитет укреплён, а воспалительные процессы, вызывающие боль в спине, уменьшились.

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