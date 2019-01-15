15 вещей для спорта, которые сделают ваши тренировки ещё комфортнее

Первый месяц года – отличное время, чтобы начать новую жизнь и подготовку к новым стартам. Например, первым пунктом на пути к цели может стать обновление экипировки. В январе мы собрали для вас не только лучшее спортивное обмундирование, но и мастхэвы, которые будут полезны для вашего здоровья и хорошего настроения весь год.
Очки TYR
TYR Sport Inc. — один из крупнейших в мире производителей товаров для плавания, триатлона и активного отдыха. Эти очки созданы специально для женщин, однако на сайте есть много и мужских вариантов. Они идеально подойдут для тренировок на открытой воде и в бассейне.
Гидрокостюм TYR Cat 3
Собираетесь плавать в открытой воде и покорять триатлон-старты? Не забудьте про качественный гидрокостюм. Варианты с использованием технологии R.O.M. (Свобода движений) обеспечат вам абсолютный комфорт, позволяя проплывать большие дистанции без напряжения в области плеч. Проследите и за специальным устройством манжетов на руках и ногах, которое не позволит воде проникнуть даже при сильных гребках, или интенсивной работе ног. Строение и крой в зоне лодыжки у этой модели гидрика созданы для того, чтобы быстро его снимать, что сэкономит время в транзитке.
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Шапочка Ironstar
Шапочка для плавания с триатлон-старта – приятное воспоминание о лете и просто маст-хэв для стартов в режиме indoor. Зарегистрироваться на них можно на сайте.
Сланцы Roxy
На тренировку в бассейн не забудьте прихватить удобные шлёпанцы. Выбирайте качественные варианты с фактурной нескользящей стелькой, чтобы путь до раздевалки не превратился в выступление по фигурному катанию.
Стартовый костюм
Универсальная модель для всех этапов триатлона должна быть лёгкой и эластичной. Самый практичный костюм — классический слитный комбинезон без рукавов с молнией сзади. Это единственное, в чём можно делать любую дистанцию с любыми условиями плавания.
Спортивные часы Suunto
Среди моделей Suunto можно найти часы для бега, езды на велосипеде, тренировок в зале, плавания и спорта на открытом воздухе. Кроме того, есть и универсальные варианты для поддержания спортивной формы. Кстати, они очень прочные и долговечные – проверено на себе.
Велосипедные перчатки Cyclotech
Бюджетный вариант защиты для велосипедистов. Прочные перчатки не дадут руке скользить на руле, смягчат неприятные вибрации.
Кроссовки Hoka Elevon
Отличный старт для новичка. Кроссовки подходят больше для шоссейного бега, чем для трейла, это нужно учесть. В них есть очень лёгкая и отзывчивая промежуточная подошва, поэтому пружинящий и стабильный бег вам обеспечен. Самое время протестировать их на дорожке в зале!
Кроссовки Nike
Ещё один отличный вариант беговых кроссовок – Epic React. Такие точно обеспечат уверенное сцепление с поверхностью. Кроме того, на официальном сайте вы сами можете создать свою уникальную пару. Выбирайте цвет материала, шнурков, и даже добавляйте лазерную гравировку с инициалами или вдохновляющей надписью.
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Умный электростимулятор Bluetens
Этот маленький аппарат поможет разогреть мышцы, привести их в тонус, укрепить или восстановить после нагрузки. Принцип его работы основан на электрических импульсах, с помощью которых Bluetens воспроизводит естественные сигналы, генерируемые мозгом, и стимулирует работу тканей. Эта кроха предлагает более 100 программ для 15 зон тела. С ними вы легко сможете сократить время восстановления после физических нагрузок и травм, увеличить интенсивность тренировок, снять боль или расслабиться после долгого рабочего дня.
Водонепроницаемые наушники JBL
Планируете заплывы? Захватите хорошую музыку, под неё тренироваться получается гораздо энергичнее. А с правильными наушниками и вода не страшна. Специальный гаджет со встроенным MP3-плеером и сенсорным управлением точно справится с этой задачей.
Значки ZASPORT
Создать себе спортивное настроение можно с яркими значками от ZASPORT. Лыжники, сноубордисты, фигуристы и другие спортсмены, а главное, Олимпиада-2018 вдохновили команду на их создание. Носить можно в комплектах, комбинировать и менять местами или по отдельности.
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Тетрадь путешественника
Блокнот для тех, кто любит сохранять приятные воспоминания не только в телефоне. Зарисовки, монеты, карты городов, фотографии и открытки, использованные билеты, подставки для пивных кружек или сувениры, наконец-то, можно собрать и хранить в одном месте.
Ланчбокс
Для того чтобы не забывать следить за правильным питанием, понадобится удобный контейнер. Отличный вариант — ланч-боксы Monbento, которые полностью сохраняют полезные свойства продуктов, герметичны и изготовлены из безопасного пищевого пластика. Можно пользоваться как по отдельности, так и зафиксировать ремешком вё вместе.
Массажный коврик
Pramanat ECO поможет расслабиться и обогатит организм кислородом. Массаж с его помощью стимулирует нервные центры, улучшает кровообращение и лимфоток. Несколько минут отдыха на коврике, и ваш иммунитет укреплён, а воспалительные процессы, вызывающие боль в спине, уменьшились.