Убегаем от зомби и сжигаем калории

Всё чаще героями фильмов ужасов становятся люди с неземным обликом. Они жаждут мозгов тех, кто ещё не успел «трансформироваться», и устраивают настоящие погони. Эту волну популярности зомби-апокалипсиса подхватила и спорт-индустрия. Организаторы мероприятий и разработчики не упускают возможности подшутить над этой темой, создать на её основе целые программы тренировок и адаптировать забавные приложения. Мы узнали четыре необычных способа сжечь калории, скрываясь от зомби.

1. Мобильное приложение для бега Zombies, RUN!

Теперь вы легко можете превратить пробежку в весёлый квест. Для этого понадобятся лишь смартфон и наушники. С их помощью вы будете слышать звуки, которые издают зомби. Во время бега по своему маршруту вы автоматически собираете бонусы в виде аптечек с медикаментами, оружия, еды т.д., а ещё слышите указания от вашей команды.

Однако по завершении пробежки игра не заканчивается. Теперь вам нужно распределить собранные бонусы среди населения города, который отбивается от атак зомби. Придётся делать сложный выбор и решать, кому нужна одежда, оружие и медикаменты. Ваши ежедневные вылазки спасают жизни.

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2. Зомби-игры от Парка развлечений «Погружение»

Прокачать не только тело, но и мозги можно в тематических локациях. «Погружение» приготовили сразу несколько экшн-игр, где у вас будет шанс спасти свою жизнь и, возможно, весь мир. Антураж уже вызывает мурашки и холодный пот – 1000-метровый подземный бункер, заброшенные автомобили и лаборатории. Главное — быть наготове, ведь голодные зомби могут выскочить из любого тёмного уголка.



Забронировать игру и сразиться с зомби можно на сайте.

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3. Тематические забеги

Тему зомби-апокалипсиса не оставили без внимания и организаторы забегов. Что не удивительно, ведь скорость бега от зомби будет значительно выше средней. Причём на некоторых соревнованиях вы сами можете стать зомби и пуститься в погоню за жертвой.

Подобные мероприятия регулярно проводятся по всему миру. Москва не отстаёт от передовиков, и в прошлом году запустила свой «Зомби-ран» в «Сокольниках». Участникам забега нужно было преодолеть 5-километровый маршрут по пересечённой местности, при этом не угодить в лапы живых мертвецов, роль которых исполняют профессиональные спортсмены-бегуны. Зомби могут гнаться за участниками или подкарауливать их в засаде. Думаем, в 2019 году будет не менее страшно и интересно.

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4. Воркаут-программы для подготовки к зомби-апокалипсису

Что тренировать, чтобы быть готовым к нашествию зомби? Составители воркаут-программ уже давно знают ответ и готовы им поделиться. Например, в 10-минутной тренировке Zombie Apocalypse Workout от Арнела Рикафранко сочетаются нагрузки лёгкой, средней и высокой интенсивности. Это действительно очень тяжёлый тренинг, имитирующий настоящую атаку зомби во время апокалипсиса. Поэтому если вы сможете выполнить эту тренировку без остановки, то считайте, что справитесь с живыми мертвецами и сохраните себе жизнь.