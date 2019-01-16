Как распознать депрессию и что с этим делать?

Когда мы говорим о здоровье, важно помнить, что оно должно быть не только физическим, но и психическим. Зимой очень просто почувствовать себя подавленным, погрузиться в тоску и апатию. Возможно, вам просто не хватает солнца и наскучила серость вокруг. Но что если причина зарыта глубже? Как распознать депрессию и что делать, если все симптомы сходятся, разбираемся ниже.



По данным ВОЗ, более 350 млн человек в мире страдают от депрессии. Но мало кому известны настоящие симптомы этого заболевания, тем более не многие могут их отличить. Кто-то переоценивает своё состояние и называет депрессией просто плохое настроение. Другие не обращают внимания на её серьёзные признаки и игнорируют их.

Бывает так, что депрессия наваливается постепенно, и в какой-то момент мы привыкаем к серым краскам и начинаем верить, что так было всегда, иначе и быть не может. Кого-то накрывает резко. Самое печальное, что человек может делать в таком случае, – жить с этим чувством годами и не обращаться за помощью.



Признаки депрессивного состояния:



* потеря смысла и радости жизни;

* отсутствие настроения в течение длительного периода времени;

* снижение самооценки;

* ощущение беспросветности будущего;

* снижение иммунитета;

* пищевые расстройства;

* истощение;

* апатия;

* нарушения сна;

* нежелание общаться с людьми;

* алкогольная или наркотическая зависимость.

Конечно, самый страшный признак депрессии, проявляющийся в крайних формах, – попытки суицида. В подавленном состоянии человек не замечает, что в его мыслях смерть воспринимается как избавление от страданий. В год около 800 тыс. человек в возрасте от 15 до 29 лет совершают суицид на фоне депрессии. Вдумайтесь, это очень большое число. Именно поэтому важно вовремя распознать болезнь и помочь близким или обратиться за помощью самому.

Причины депрессии

Несмотря на то что многие заявляют, что депрессии без причины не бывает, такие виды расстройств всё-таки существуют. К счастью, они составляют всего 2-3% от общего числа. Почему к счастью? В этом случае интерес к жизни утрачивается неожиданно, без видимых на то причин. Эти депрессии протекают наиболее остро и долго, оказать помощь становится сложнее.

Психогенные же депрессии могут возникать по ряду причин:



* потеря близкого человека;

* изменения во внешности;

* длительные психотравмирующие факторы (одиночество, тяжёлая работа, семейные ссоры и т.д.)



Существует ещё множество причин, которые могут привести к депрессии, но стоит понимать, что для всех они могут быть абсолютно разными. И то, что для одного человека покажется сущим пустяком, другого сможет надломить и стать последней каплей.

Методики диагностики депрессии

1. Шкала Занга. Одна из самых популярных методик диагностики депрессии. Занг выделяет четыре степени выраженности заболевания: норма (20-49 баллов), лёгкая депрессия (50-59 баллов), умеренная депрессия (60-69 баллов), тяжёлая депрессия (70-80 баллов).



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2. Самооценка состояний Айзенка. Метод Айзенка включает проверку по четырём ключевым параметрам, которые отличают депрессивную личности: тревожность, фрустрация, агрессивность, ригидность (негибкость).



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3. Шкала депрессии А. Бека. Преимущества этого опросника заключаются в возможности прицельной оценки степени тяжести как депрессивного синдрома в целом, так и отдельных симптомов, его составляющих.



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Но, проходя тесты, нужно помнить, что самодиагностика и самолечение – не лучшие методы в борьбе с депрессией. Обязательно обратитесь к специалисту.

Как помочь?

При тяжёлой депрессии и расстройствах умеренной тяжести назначаются антидепрессанты и сеансы психотерапии. При лёгкой можно обойтись фитнесом, визитом к психологу, посещением спа-салона.



* Не оставайтесь в одиночестве. Не замыкайтесь в себе и не запирайтесь в четырёх стенах. Отправляйтесь на работу, позвоните родным. Если вы заподозрили депрессию у своих близких, постарайтесь отвлечь их разговорами, развлечениями, но не будьте слишком навязчивы.



* Опишите всё, что вы чувствуете, на бумаге. Не стесняйтесь, описывайте весь поток мыслей. Ничего страшного, если он будет абсурден и несвязен.



* Ешьте больше фруктов и шоколада. Они обязательно поднимут настроение.



* Принимайте витамины группы B и C, а также успокоительные. Однако со вторыми перебарщивать не стоит, так как апатия и сонливость могут только увеличиться.



Хотя посещение психологов в России ещё недостаточно популярно и часто это до сих пор кажется чем-то постыдным, консультация у профессионала – лучший шаг на пути лечения депрессии. Как минимум вы точно убедитесь в правильности постановки диагноза, а специалист подскажет верные и подходящие именно в вашем случае способы решения проблемы.