Безымянные Олимпийские игры: соревнования, которые прервала война

Как развивалась ситуация вокруг Олимпиады в 40-е, и почему этим Играм так и не суждено было состояться?

Ровно 75 лет назад небо Ленинграда озарилось волшебным салютом. Так жители отпраздновали окончательное освобождение родного города от блокады, которая длилась больше двух лет. Наша редакция не смогла пропустить важную дату. Мы задумались, как повлияла Вторая Мировая война на спорт?

Блокадный Ленинград Фото: РИА Новости

Олимпиада отменялась всего несколько раз в истории, но каждый раз причиной были военные действия. Вспоминаем, как это было.

Зима 1940 год

Первые зимние игры в Азии готовился принять японский город Саппоро. Но за два года до начала большой войны Япония отказалась проводить соревнования. Олимпийский комитет выбрал на замену тихий Санкт-Мориц. Казалось бы, город в нейтральной Швейцарии – лучшее решение. Однако его вновь пришлось изменить из-за конфликта между организаторами. Теперь Олимпиаду принимал Гармиш-Партенкирхен, немецкий лыжный курорт в Баварии. Догадываетесь, что было дальше? Германия развязала мировую войну, а Олимпийский комитет официально отменил зимние Олимпийские игры — 1940.

Лето 1940 год

У Японии был второй шанс принять Олимпийские игры. Однако и летние Игры пришлось перенести из Токио в Хельсинки из-за японо-китайской войны. Финляндия начала готовить медали и значки, ведь даже с началом мировой войны решение о проведении Олимпиады оставалось в силе. Лишь в начале мая 1940 года Олимпийский комитет признал военное положение и отменил 12-е Игры.

Из-за войны международные мероприятия отменялись. Даже традиционное для Олимпиады священное перемирие не могло преодолеть жестокость боевых действий. Это совсем не значит, что люди не хотели стремиться к победе и любить. Мир не перестал ценить спорт, поэтому Олимпиада не прекратила своё существование, а Игры военных лет просто перенесли на несколько лет.

Это интересно: об этом непростом периоде в нашей истории рассказывает новинка отечественного кинопроката — фильм "Спасти Ленинград". Лента показывает жизнь юных влюблённых, которые оказались на барже, спасающей людей из блокадного города. Ребятам удалось пережить и ночной шторм, и встречу с вражескими самолётами, проявив настоящее мужество и силу характера. об этом непростом периоде в нашей истории рассказывает новинка отечественного кинопроката — фильм "". Лента показывает жизнь юных влюблённых, которые оказались на барже, спасающей людей из блокадного города. Ребятам удалось пережить и ночной шторм, и встречу с вражескими самолётами, проявив настоящее мужество и силу характера.

1944 год

13-е игры Лондон собирался принять в 1944 году, но сделать это получилось лишь спустя четыре года после войны. Английская столица стала городом, где прошли первые послевоенные Олимпийские игры. Их назвали «Суровые игры» из-за разрухи вокруг. Похожая ситуация произошла и с зимними Играми 1944 года. Итальянскому курорту Кортина-д'Ампеццо удалось принять их через 12 лет.

Советский спортсмен, тяжелоатлет, Иван Удодов Фото: РИА Новости

Безымянные Олимпийские игры

Во время войны Италия всё-таки принимала зимние Игры в Альпах в начале 1940 года. Участвовали в них Германия, её союзники и некоторые нейтральные на тот момент государства. Эти соревнования справедливо не получили международного статуса и признания, поэтому остались безымянными и неизвестными.

Давайте будем терпимее и добрее друг к другу. Пусть демонстрация силы и ловкости государств станет уместна лишь на соревнованиях с известным девизом «быстрее, выше, сильнее».