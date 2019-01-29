4 совета тем, кто уже похудел. Как удержать результат?

Эксперт «Чемпионата» велнесс-коуч Андрей Семешов — о том, как удержать результат после диеты.

Печальная статистика

Официальная медицина в России виновато разводит руками: восемь из десяти человек, похудевших под контролем врачей в срок от трёх месяцев до полугода, после окончания курса лечения восстанавливают исходную массу тела. Среди тех, кто проходит различные диеты, почерпнутые из журналов или от знакомых, статистика ещё печальнее. Появился даже специальный термин для таких случаев – «эффект йо-йо», названный в честь игрушки, которая всегда возвращается в ладонь.

Заокеанские коллеги солидарны. «Вы можете потерять 5-10% веса на любой из многочисленных диет, но вес вернется обратно, — уверенно заявляет профессор Калифорнийского университета в Лос-Анжелесе (UCLA) Трейси Манн. – Мы установили, что большинство набирает вес обратно, и даже больше изначальных показателей. Устойчивая потеря веса была зафиксирована лишь у очень небольшого числа участников, тогда как подавляющее большинство набрали все килограммы обратно».

Словам профессора можно верить. К таким выводам она пришла после тщательного изучения 31 научного исследования. И выводы таковы: лучше бы люди вообще не начинали худеть, поскольку здоровье оказалось подорвано сначала резким сбросом веса, а потом обратным набором.

Тут, конечно, скорее грустная ирония. Смиряться с лишним весом, а тем более ожирением значит сознательно обрекать себя на кратное увеличение рисков не дотянуть даже до «дореформенного» пенсионного возраста. Плюс серьёзное снижение качества жизни, плюс недовольство собой, плюс комплексы, плюс много других минусов.

И нет другого способа победить «запасной» жир, кроме как ограничивать потребление калорий, лучше если в сопровождении увеличения энергозатрат (ходьба по 12 тысяч шагов и два-три посещения фитнес-центра в неделю подойдут). Бариатрическую хирургию с вырезанием частей желудка и вшиванием баллонов позвольте всерьёз не рассматривать.

Можно называть этот процесс как угодно, но термин «диета» тоже вполне подойдет. Хотя я лично предпочитаю оперировать такими понятиями, как режим питания, например.

Как бы то ни было, отказ от диет, по сути, означает отказ от намерения привести себя в форму. Так что речь пойдёт о том, как оказаться в числе тех 20% (а если верить более пессимистичной статистике — то и вовсе 5%) счастливчиков, кому удается расставаться с «прилипчивыми» килограммами надолго, а лучше навсегда.

Совет №1. Не спешите худеть

Известный феномен — если небогатый человек вдруг выиграл в лотерею крупную сумму денег, можно с большой долей вероятности предположить, что скоро он вернется в прежнюю финансовую яму. Объясняется это просто — он не привык к таким финансам, не готов к решению проблем, которые неизбежно прилагаются к крупному капиталу. А потому подсознательно стремится избавиться от денег и вернуться в привычное состояние, в котором он привык находится.

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Думаю, аналогия с диетами понятна. Экспресс-методов сброса лишнего веса — много. Голодовки, ультра-низкие по калориям рационы, выполнение комплексов упражнений по несколько часов каждый день. Можно удивить интернет фотками «до и после» с разницей между ними в 1-2 месяца. Но увы, ещё примерно через тот же срок фотка «до» в лучшем случае станет реальностью. А то и превратиться в эталон формы, до которой еще нужно схуднуть.

Наш жир копился годами, организм потихонечку привыкал к изменениям. А тут вдруг — раз и такой вот «джек-пот» в виде кубиков пресса. Вам-то может и в радость, но ваше тело и ваш мозг к столь быстрым переменам не готовы и постараются как можно быстрее вернуть статус-кво.

Как это выглядит? Самый простой вариант: «Я так мучился на этой диете, всего себя лишал, ну уж сейчас то можно себе кое-что позволить!» День, два, три — а зажор не останавливается. Проходит неделька. Силуэт в зеркале слегка заплыл, но в майке все по-прежнему просто отлично. И каждый день обещание, что вот сегодня еще поем и с завтрашнего дня вновь на огурцах и гантелях. Увы, не получится. Пережив столь серьезный стресс, мало кто способен найти в себе силы на ещё один такой же кружок ада. Практика показывает, что после таких экспресс-похудений в порядок нужно сначала приводить психику, возвращать нормальное пищевое поведение. Поэтому совет первый — выбирайте продолжительные похудательные программы, в идеале от шести месяцев и больше. Нужно привыкать к изменениям. И даже в этом случае вы остаётесь в зоне риска. Поэтому…

Совет №2. Достигли цели? Не слезайте с диеты

Договоритесь сами с собой «на берегу», что достижение заветной цели (в килограммах или сантиметрах) станет только половиной дистанции. Полюбовались собой в зеркале, завалили соц. сети фотками, сделали в «макдаке» недельную выручку и… обратно на диету. Только теперь столь же плавно действуйте с рационом в обратном направлении — по чуть-чуть добавляйте калорийность. Если, к примеру, худели «на кето» или отказались от каких-то продуктов, то возвращаться к обычному меню следует дозировано. Вы все равно «откатитесь», это неизбежно, но процесс набора веса должен проходить под столь же четким контролем, как ранее и похудение. Притормаживайте организм, так у вас будет больше шансов, что он зафиксирует столь желанный результат надолго.

Совет №3. Ещё больше спорта!

Надеюсь, что ваша стратегия похудения включала активные физические нагрузки. Ходьба, тренажёрный зал, плавание, коньки — всё, что помогало расходовать максимальное количество калорий.

Ни в коем случае не бросайте тренировки, сохраняйте энергозатраты на прежнем уровне. На фоне плавного поднятия калорийности в этом случае большая часть пойдёт на наращивание и укрепление мышц. А это сделает силуэт более привлекательным. Касается в равной степени и мужчин, и женщин. Девушки, не бойтесь перекачаться! Превратиться в «фу, как мужик» без серьёзной фарм-поддержки у вас всё равно не получится.

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Вы просто обязаны полюбить спорт на выходе из диеты ещё сильнее. Энергии и сил больше, веса растут, выносливость повышается — заниматься одно удовольствие. Если же вдруг худели, сидя перед телевизором со стаканом кефира в руке, то сейчас самое время бегом бежать за абонементом в спортзал.

Совет №4. Осознайте, что ожирение — это навсегда

В давние времена, когда природа проектировала человека, способность стремительно запасать жир была благословенной функцией, обеспечивающей выживание вида в условиях нестабильного поступления пищи. Времена изменились, но конструктивные изменения в наши организмы пока ещё не внесены. Мы по-прежнему обладаем способностью теоретически без ограничений увеличивать жировую ткань. И люди весом 200+ кг — наглядное тому подтверждение.

Хуже того, число жировых клеток — адипоцитов — наш организм сокращать тоже не умеет. Представьте, что жировые запасы — это воздушные шарики. Когда вы худеете, то шарики сдуваются и если прежде они с трудом помещались в комнате, то теперь их можно засунуть в мешок. Но само количество шариков остается неизменным. А природа пустоты не терпит. Организм знает, что у него есть запас сдутых шариков и будет рад при малейшей возможности вновь их надуть. Надутые шарики радуют, как известно, больше.

Печально? Согласен, радости мало. Да, ожирение — это болезнь. И похоже, что диагноз пожизненный. То есть по факту не бывает бывших «ожирельцев». Это такой же оксюморон, как «бывший князь». Но хорошая новость в том, что в ваших силах сделать ожирение в буквальном смысле слова невидимым. Это как если врач сообщает, что найдено смертельное заболевание, неизлечимое медициной. Но если принимать каждый день одну таблетку, то недуг не будет никак досаждать. В нашем случае таблетка всегда доступна и бесплатна. Состоит из двух половинок: «меньше есть» и «больше двигаться». В отличие от фильма «Матрица», выбрать нужно сразу две. Принимать пожизненно и ежедневно. И всё будет хорошо. Как минимум в части фигуры.