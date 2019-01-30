Главная / Lifestyle /

Самые интересные факты о Супербоуле. Тест. Супербоул-2019

Самые интересные факты о Супербоуле
Валерия Баринова
Фото: Chris Graythen/Getty Images
Правда или нет. 10 невероятных фактов о Супербоуле
Попробуй отгадать: какие факты правда, а что не более чем миф?
Lifestyle / Город

Совсем скоро состоится трансляция финального матча в борьбе за звание чемпиона Национальной футбольной лиги США. А на сколько вы к ней готовы? Проверяем ваши знания о Супербоуле в нашем тесте.

Супербоул-2019: почему стоит посмотреть трансляцию?
Матч, который в США приравнивают к национальному празднику. Что в нём такого?

Это интересно: 3 февраля на мультимедийной площадке MUSIС MEDIA DOME состоится масштабная встреча болельщиков американского футбола. Игру можно будет посмотреть на самом большом в мире проекционном экране, занесённом в Книгу рекордов Гиннесса. А в гости обещали заехать звёзды футбола — Рон Стоун, Стив Нельсон, Макс Лейн и Илья Ярощук. Наслаждайтесь просмотром в хорошей компании.

Купить билет.

Для читателей «Чемпионата» действует специальный промо-код CHAMPIONAT. Вы получите возможность купить билет со скидкой 500 рублей. Реализовать промо-код можно по 2 февраля включительно.

Комментарии (0)
Рассылка лучших статей за неделю

Подпишитесь на рассылку и получайте самые интересные материалы портала одним письмом

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Популярные материалы

4 фильма об экстремальном спорте, которые стоит увидеть
4 фильма об экстремальном спорте, которые стоит увидеть
Безымянные Олимпийские игры: соревнования, которые прервала война
Безымянные Олимпийские игры: соревнования, которые прервала война
TOP 3
Что произойдёт с вашим телом, если делать планку каждый день?
Что произойдёт с вашим телом, если делать планку каждый день?
Фитнес
Полное погружение: безумный эксперимент сноубордиста Матьё Крепеля
Эксклюзив
Полное погружение: безумный эксперимент сноубордиста Матьё Крепеля
Город
#10yearchallenge. Как изменились известные спортсмены?
Фото
#10yearchallenge. Как изменились известные спортсмены?
Город