Попробуй отгадать: какие факты правда, а что не более чем миф?

Правда или нет. 10 невероятных фактов о Супербоуле

Совсем скоро состоится трансляция финального матча в борьбе за звание чемпиона Национальной футбольной лиги США. А на сколько вы к ней готовы? Проверяем ваши знания о Супербоуле в нашем тесте.

Супербоул-2019: почему стоит посмотреть трансляцию? Матч, который в США приравнивают к национальному празднику. Что в нём такого?

Это интересно: 3 февраля на мультимедийной площадке MUSIС MEDIA DOME состоится масштабная встреча болельщиков американского футбола. Игру можно будет посмотреть на самом большом в мире проекционном экране, занесённом в Книгу рекордов Гиннесса. А в гости обещали заехать звёзды футбола — Рон Стоун, Стив Нельсон, Макс Лейн и Илья Ярощук. Наслаждайтесь просмотром в хорошей компании.

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