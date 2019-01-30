Правда или нет. 10 невероятных фактов о Супербоуле

Совсем скоро состоится трансляция финального матча в борьбе за звание чемпиона Национальной футбольной лиги США. А на сколько вы к ней готовы? Проверяем ваши знания о Супербоуле в нашем тесте.
Это интересно: 3 февраля на мультимедийной площадке MUSIС MEDIA DOME состоится масштабная встреча болельщиков американского футбола. Игру можно будет посмотреть на самом большом в мире проекционном экране, занесённом в Книгу рекордов Гиннесса. А в гости обещали заехать звёзды футбола — Рон Стоун, Стив Нельсон, Макс Лейн и Илья Ярощук. Наслаждайтесь просмотром в хорошей компании.
Для читателей «Чемпионата» действует специальный промо-код CHAMPIONAT. Вы получите возможность купить билет со скидкой 500 рублей. Реализовать промо-код можно по 2 февраля включительно.