Марафон на полюсе холода: бегун преодолел 50 км при температуре -60 градусов

Дмитрий Волошин установил рекорд по бегу при низких температурах. Зачем он это сделал?

Пробежать марафон под силу не каждому, тем более в условиях, при которых даже из дома выходить нежелательно. А вот экстремал из Молдавии ради доброго дела готов на всё, даже пробежать 50 километров при минус 60. Рассказываем, зачем он это сделал и как себя чувствовал.

Местность Оймякон считается Полюсом холода, где 80 лет назад была зарегистрирована рекордная температура -71,2 градуса по Цельсию. Именно там Дмитрий Волошин решил проверить себя на прочность. Согласно метеорологическим сводкам, ощущаемая температура составила минус 67. Это экстремально низкая и очень опасная температура для бега.

Зачем он это сделал?

Забег был благотворительным, и проходил он в рамках проекта Unfrozen. Его главная цель – привлечение внимания к проблеме детского церебрального паралича (ДЦП) и помощи 4-летней девочке Еве Письменюк, страдающей этим заболеванием.

Управление культуры Оймяконского улуса планирует выйти с предложением в министерства внешних связей, предпринимательства и спорта для того, чтобы в 2020 году организовать международный благотворительный марафон на Полюсе холода.

Фото: Press.lv

Как это возможно?

Сам Волошин рассказывает, что это было самое тяжёлое испытание в его спортивной карьере. «Это как выход в открытый космос, жуткий мороз и не хватает воздуха. Никакая экипировка не может защитить от такого мороза. Надеюсь, что не отморозил себе лицо во время бега. Дышать было очень трудно — кислорода в воздухе совсем мало, а маска забита льдом. Тут мне и пригодился мой фридайверский опыт по задержке дыхания».

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Несмотря на все сложности, спортсмену удалось установить рекорд. Он финишировал с результатом шесть часов. Тем самым Дмитрий установил беговой рекорд при ультранизких температурах.

До этого свой рекорд установил марафонец из России Илья Пестере. Он пробежал 38 км на 52-градусном морозе, потратив на дистанцию три часа и 53 минуты. А вот полицейский из Италии Паоло Вентурини в прошлом году покорил 75 километров в иранской пустыне, где температура доходила до плюс 67.

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Однако мы повторять поступок экстремала не рекомендуем. До минус 15 градусов бегать на улице можно свободно, а вот в более низкие температуры заниматься не рекомендуется — можно надышаться холодного воздуха. В лучшем случае у вас просто заболит горло, в худшем — получите воспаление лёгких. Поэтому советуем перенести тренировку в манеж.

Если вы всё же решили пробежаться на свежем морозном воздухе, ни в коем случае не забывайте подобрать правильную экипировку.

Что надевать на пробежку в мороз?

В холодную погоду важно одеваться слоями. Несколько тонких слоёв из специального высокотехнологичного материала защитят вас лучше, чем один толстый.

Выбирая экипировку, помните — помимо сохранения тепла одежда должна «дышать», то есть выводить влагу, не сковывая движений.

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Для беговых тренировок в минус 15 нужно одеваться, ориентируясь на температуру минус 5 – это поможет вам не переусердствовать с утеплением.

Не забывайте заменить укороченные носки на длинные, так щиколотки останутся в тепле, и вы избежите нежелательных травм.