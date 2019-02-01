Идеальная пара: как выбрать сноуборд и крепления?

Пока зима балует нас снегом, не упускаем возможности не только постоять в бесконечных пробках, но и с ветерком скатиться с горы на сноуборде. Экипировки для этого требуется немало, нужно учесть и температурный режим, и комфорт, но всё же самый главный элемент — сама доска. Тем более уже скоро состоится главный сноубордический фестиваль Quiksilver New Star Camp в Сочи.

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А мы пока рассказываем, как выбрать снаряжение для идеальных олли и бэксайдов, чтобы закрыть сезон красиво.



Чтобы правильно подобрать сноуборд, нужно прежде всего определиться со стилем катания.

Фристайл

Этот стиль выбирают любители различных трюков, прыжков и катания в снежной рампе. Доски для него — мягкие и короткие. Длину выбираем по формуле «рост – 8-10 см». При небольшом весе отнимаем ещё 5 см, при внушительной комплекции, наоборот, прибавляем.



Концы сноуборда для фристайла симметричны, за счёт этого после прыжков вы сможете продолжать катание как лицом, так и спиной вперёд.



Ещё один важный параметр – прогиб. Для фристайла подойдёт вариант «рокер». Центральная часть такого сноуборда касается земли, а концы выгнуты вверх. Доска становится более послушной и лёгкой в управлении.

Фрирайд

Фрирайд подойдёт для тех, кто хочет совместить катание с горы с некоторыми экстремальными элементами. Сноуборд для фрирайда должен быть на 10 см короче вашего роста. Здесь также действует предыдущая формула с весом. Весь центр тяжести для такой доски смещён к задней части.



Идеальные прогибы для фрирайда – уже известный нам «рокер» и «нулевой прогиб», при котором центральная часть сноуборда абсолютно ровная, а концы немного приподняты над землёй.

Карвинг

По форме сноуборд для карвинга более узкий и длинный, а крепления расположены под острым углом. Жёсткая доска идеально подходит для скоростных спусков с крутыми виражами, свойственных этому стилю.



Выбирайте доски с классическим (с приподнятой центральной частью) прогибом. По размеру такой сноуборд должен быть на 15 см короче вашего роста.



Часто у производителей сноубордов есть специальные таблицы, в которых можно найти свой рост и вес и узнать, какую длину доски стоит выбрать. Её можно найти на сайте или даже на самом сноуборде.

Но определяющие параметры не ограничиваются длиной и жёсткостью борда. На что ещё стоит обратить внимание?

Ширина

По этому параметру сноуборды делятся на узкие (до 250 мм в талии), стандартные (250–260 мм в талии, концы до 300 мм), средние (250–260 мм, от 300 мм в концах) и широкие (талия от 260 мм).



Ширину лучше подбирать по размеру ноги. Для обладателей стопы больше 44-го размера подойдут средние и широкие варианты.

Материалы

Как правило, сердцевина или сердечник сноуборда изготавливается из древесины (бука, ясеня, тополя, дуба, ели, сосны). Но с добавлением различных материалов, она приобретает дополнительные свойства. Например, за счёт пены сноуборды становятся легче и дешевле. А благодаря карбону и алюминию добавляется жёсткость.



Скользящая поверхность может быть выполнена из экструдированного и из спечённого полиэтилена. Первый вариант обойдётся вам дешевле, но он требует особого ухода и дорогостоящего ремонта.

Конструкция

Два основных варианта – кэп и сэндвич. В первом сердечник сверху закрывается крышкой, снизу – скользящей поверхностью. Для того чтобы понять, ваш ли это спорт, такая доска подойдёт идеально, но для частого катания это не самый прочный вариант – может легко расщепиться.



Сэндвич же будет прочнее и дороже. Он состоит из нескольких слоёв, о чём можно догадаться по названию. Однако в случае поломки починить его будет сложнее.



Нередко в сноубордах сочетаются оба варианта.

Крепления

Самые удобные и распространённые варианты — Strap-in и Step-in. В первом случае нужно отстегнуть два ремешка, вставить ногу и застегнуть стрэпы, во втором – просто наступить на крепление. Step in не очень подойдут новичкам, так как ботинки для них должны быть жёстче и грубее, управляться с такими будет довольно сложно.



При выборе сноуборда стоит понимать, что все эти параметры важны для профессионалов или хотя бы для тех, кто уже уверенно стоит на доске. Для первых катаний достаточно воспользоваться услугами проката, тем более в Москве он обойдётся вам в среднем в 500 р./сутки. Это сэкономит не только ваш бюджет, но и время, зря потраченное на выбор экипировки для увлечения, которое, возможно, вам не подойдёт.