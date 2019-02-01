Главная / Lifestyle /

13 забегов, которые изменят твою жизнь.

Юлия Багаутдинова
Покоряем Золотое кольцо
Конец января — самое время задуматься о тренировках.
Lifestyle / Бег

Мы начинаем анонсировать главные беговые старты страны, на которые уже можно зарегистрироваться. В первой части рассказываем про забеги серии «Бегом по золотому кольцу» с большим выбором дистанций и необычными локациями.

ТУТАЕВСКИЙ ПОЛУМАРАФОН

«Май. Мир. Молодость»

Когда: 1 мая
Где: Ярославская область, г. Тутаев
Дистанции: 3 км/ 10 км/ 21,1 км, 300 м и 600 м
Стоимость участия: от 700 р. Регистрация: https://russiarunning.com/event/Tutaev2019

Именно Тутаев традиционно открывает серию забегов «Бегом по Золотому кольцу». Город, которым гордятся без исключения все местные жители.

На главной площади возвышается величественный Воскресенский собор, входящий в перечень достопримечательностей Золотого кольца России.

МЫШКИНСКИЙ ПОЛУМАРАФОН

«По шести холмам»

Когда: 11 мая
Где: Ярославская область, г. Мышкин
Дистанции: 3 км/ 10 км/ 21,1 км, 300 м и 600 м
Стоимость участия: от 700 р. Регистрация: https://russiarunning.com/event/Myshkin2019

Полумарафон «По шести холмам» проходит в самом маленьком и живописном городе Ярославской области.

Организаторы обещают незабываемый забег и готовят для участников БЗК-фестиваль «Кошки-мышки».

УГЛИЧСКИЙ ПОЛУМАРАФОН

Волжский берег

Когда: 18 мая
Где: Ярославская область, г. Углич
Дистанции: 3 км/ 10 км/ 21,1 км, 300 м и 600 м
Стоимость участия: от 700 р. Регистрация: https://russiarunning.com/event/Uglich2019

Визитная карточка этого забега — единственный в мире музей гидроэнергетики, который располагается в здании Угличской ГЭС. А также участники смогут полюбоваться старинным русским городком, который стоит на реке Волге.

ПЕРЕСЛАВСКИЙ МАРАФОН

«Александровские вёрсты»

Когда: 2 июня
Где: Ярославская область, г. Переславль-Залесский
Дистанции: 3 км/ 10 км/ 21,1 км/ 42,2 км, 300 м и 600 м
Стоимость участия: от 700 р. Регистрация: https://russiarunning.com/event/Pereslavl2019

Участники, которые выберут этот забег, встретят летний сезон в городе с богатой историей, насладятся красотами природы и окажутся в настоящей русской сказке.

Организаторы сообщают, что марафонский забег в Переславле в рамках проекта «Фармэко — Бегом по Золотому кольцу» проводится в последний раз. Такое нельзя пропустить.

ПОЛУМАРАФОН

«Здорово, Кострома»

Когда: 12 июня
Где: городской округ город Кострома Костромской области
Дистанции: 3 км/ 10 км/ 21,1 км, 300 м и 600 м
Стоимость участия: от 700 р. Регистрация: https://russiarunning.com/event/Kostroma2019

День России и забег маленьких снегурочек — разве этого недостаточно, чтобы незамедлительно зарегистрироваться на полумарафон «Здорово, Кострома»? Гонка начнётся на площади имени Ивана Сусанина. Пожарная каланча, купеческие торговые ряды, гауптвахта — эти и другие достопримечательности увидят участники забега.

ИВАНОВСКИЙ ПОЛУМАРАФОН

«Красная нить»

Когда: 7 июля
Где: г. Иваново, площадь Пушкина
Дистанции: 3 км/ 10 км/ 21,1 км, 300 м и 600 м
Стоимость участия: от 700 р. Регистрация: https://russiarunning.com/event/Ivanovo2019

Иваново впервые принимает участие в проекте «Фармэко — Бегом по Золотому кольцу». Парки и скверы города невест уже ждут бегунов со всей России.

ПОЛУМАРАФОН

«Сергиевым путём»

Когда: 20 июля
Где: Московская область, г. Сергиев Посад
Дистанции: 3 км/ 10 км/ 21,1 км, 300 м и 600 м
Стоимость участия: от 700 р. Регистрация: https://russiarunning.com/event/SergievPosad2019

Сергиев Посад — древний город, главная достопримечательность которого Свято-Троицкая Сергиева Лавра. Участники забега увидят архитектурный памятник культуры, включённый в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

РЫБИНСКИЙ ПОЛУМАРАФОН

«Великий хлебный путь»

Когда: 3 августа
Где: Ярославская область, г. Рыбинск
Дистанции: 3 км/ 10 км/ 21,1 км, 300 м и 600 м
Стоимость участия: от 700 р. Регистрация: https://russiarunning.com/event/Rybinsk2019

Рыбинск сочетает в себе историю уездного города и необычные музеи. Участники старта оценят ровную трассу и гостеприимство местных жителей. Отличный повод зарегистрироваться на полумарафон: 3 августа Рыбинск отметит день города.

IV ТУЛЬСКИЙ МАРАФОН

«Щит и меч»

Когда: 25 августа
Где: Тульская область, г. Тула
Дистанции: 3 км/ 10 км/ 21,1 км/ 42,2 км, 300 м и 600 м
Стоимость участия: от 700 р. Регистрация: https://russiarunning.com/event/TulaMarathon2019

Последняя возможность пробежать марафон в рамках проекта «Фармэко — Бегом по Золотому кольцу» в 2019 году.

Тула — город, который встречает своих гостей тихими и уютными улочками и скверами. Забег пройдёт на территории парка имени П.П. Белоусова — одного из десяти самых больших парков Европы.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ЗАБЕГ

«Пульс Добра»

Когда: 7 сентября
Где: Московская область, Коломенский городской округ, территория КЦ «Коломна» (Набережная реки Коломенки,7)
Дистанции: 3 км/ 10 км/ 21,1 км, 300 м и 600 м
Стоимость участия: от 700 р. Регистрация:https://russiarunning.com/event/Kolomna2019

Это особенный забег. Участники благотворительного полумарафона «Пульса Добра» помогут воспитанникам детских домов Московской области. Готов бежать вместе с знаменитыми спортсменами и звёздами шоу-бизнеса, наслаждаться красотой города и дарить добро? Регистрируйся!

VI ЯРОСЛАВСКИЙ ПОЛУМАРАФОН

«Золотое кольцо»

Когда: 15 сентября
Где: Ярославская область, г. Ярославль
Дистанции: 3 км/ 10 км/ 21,1 км, 300 м и 600 м
Стоимость участия: от 700 р. Регистрация: https://russiarunning.com/event/Yaroslavl2019

Ярославль считается жемчужиной Золотого кольца и входит в Список ЮНЕСКО. Город наполнен памятниками архитектуры и имеет богатую историю.

Полумарафон в областной столице пройдёт уже в 6-й раз! Такое просто нельзя пропустить. Регистрируйся и готовься к забегу по волжской набережной.

ПОЛУМАРАФОН

«Ростов Великий»

Когда: 29 сентября
Где: Ярославская область, г. Ростов Великий
Дистанции: 3 км/ 10 км/ 21,1 км, 300 м и 600 м
Стоимость участия: от 700 р. Регистрация: https://russiarunning.com/event/Rostov2019

Участников забега ждёт новая трасса: центральные улицы города, набережная озера Неро и главная достопримечательность России — Ростовский кремль!

Один из крупнейших городов России уже готов встретить гостей колоритом русского юга.

ПОЛУМАРАФОН

«Моя Столица»

Когда: 6 октября
Где: г. Москва, Университетская площадь, улица Косыгина
Дистанции: 3 км/ 10 км/ 21,1 км, 300 м и 600 м
Стоимость участия: от 800 р. Регистрация: https://russiarunning.com/event/Moscow2019

Главный город России, богатый достопримечательностями и местами для культурного отдыха. Москва традиционно завершает сезон «Фармэко — Бегом по Золотому кольцу».

Комментарии (0)
Рассылка лучших статей за неделю

Подпишитесь на рассылку и получайте самые интересные материалы портала одним письмом

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Популярные материалы

Безымянные Олимпийские игры: соревнования, которые прервала война
Безымянные Олимпийские игры: соревнования, которые прервала война
Правда или нет. 10 невероятных фактов о Супербоуле
Правда или нет. 10 невероятных фактов о Супербоуле
TOP 3
Что произойдёт с вашим телом, если делать планку каждый день?
Что произойдёт с вашим телом, если делать планку каждый день?
Фитнес
Полное погружение: безумный эксперимент сноубордиста Матьё Крепеля
Эксклюзив
Полное погружение: безумный эксперимент сноубордиста Матьё Крепеля
Город
#10yearchallenge. Как изменились известные спортсмены?
Фото
#10yearchallenge. Как изменились известные спортсмены?
Город