Покоряем Золотое кольцо

Мы начинаем анонсировать главные беговые старты страны, на которые уже можно зарегистрироваться. В первой части рассказываем про забеги серии «Бегом по золотому кольцу» с большим выбором дистанций и необычными локациями.



ТУТАЕВСКИЙ ПОЛУМАРАФОН



«Май. Мир. Молодость»



Когда: 1 мая

Где: Ярославская область, г. Тутаев

Дистанции: 3 км/ 10 км/ 21,1 км, 300 м и 600 м

Стоимость участия: от 700 р. Регистрация: https://russiarunning.com/event/Tutaev2019



Именно Тутаев традиционно открывает серию забегов «Бегом по Золотому кольцу». Город, которым гордятся без исключения все местные жители.



На главной площади возвышается величественный Воскресенский собор, входящий в перечень достопримечательностей Золотого кольца России.

МЫШКИНСКИЙ ПОЛУМАРАФОН



«По шести холмам»



Когда: 11 мая

Где: Ярославская область, г. Мышкин

Дистанции: 3 км/ 10 км/ 21,1 км, 300 м и 600 м

Стоимость участия: от 700 р. Регистрация: https://russiarunning.com/event/Myshkin2019



Полумарафон «По шести холмам» проходит в самом маленьком и живописном городе Ярославской области.



Организаторы обещают незабываемый забег и готовят для участников БЗК-фестиваль «Кошки-мышки».

УГЛИЧСКИЙ ПОЛУМАРАФОН



Волжский берег



Когда: 18 мая

Где: Ярославская область, г. Углич

Дистанции: 3 км/ 10 км/ 21,1 км, 300 м и 600 м

Стоимость участия: от 700 р. Регистрация: https://russiarunning.com/event/Uglich2019



Визитная карточка этого забега — единственный в мире музей гидроэнергетики, который располагается в здании Угличской ГЭС. А также участники смогут полюбоваться старинным русским городком, который стоит на реке Волге.



ПЕРЕСЛАВСКИЙ МАРАФОН



«Александровские вёрсты»



Когда: 2 июня

Где: Ярославская область, г. Переславль-Залесский

Дистанции: 3 км/ 10 км/ 21,1 км/ 42,2 км, 300 м и 600 м

Стоимость участия: от 700 р. Регистрация: https://russiarunning.com/event/Pereslavl2019



Участники, которые выберут этот забег, встретят летний сезон в городе с богатой историей, насладятся красотами природы и окажутся в настоящей русской сказке.



Организаторы сообщают, что марафонский забег в Переславле в рамках проекта «Фармэко — Бегом по Золотому кольцу» проводится в последний раз. Такое нельзя пропустить.

ПОЛУМАРАФОН



«Здорово, Кострома»



Когда: 12 июня

Где: городской округ город Кострома Костромской области

Дистанции: 3 км/ 10 км/ 21,1 км, 300 м и 600 м

Стоимость участия: от 700 р. Регистрация: https://russiarunning.com/event/Kostroma2019



День России и забег маленьких снегурочек — разве этого недостаточно, чтобы незамедлительно зарегистрироваться на полумарафон «Здорово, Кострома»? Гонка начнётся на площади имени Ивана Сусанина. Пожарная каланча, купеческие торговые ряды, гауптвахта — эти и другие достопримечательности увидят участники забега.

ИВАНОВСКИЙ ПОЛУМАРАФОН



«Красная нить»



Когда: 7 июля

Где: г. Иваново, площадь Пушкина

Дистанции: 3 км/ 10 км/ 21,1 км, 300 м и 600 м

Стоимость участия: от 700 р. Регистрация: https://russiarunning.com/event/Ivanovo2019



Иваново впервые принимает участие в проекте «Фармэко — Бегом по Золотому кольцу». Парки и скверы города невест уже ждут бегунов со всей России.



ПОЛУМАРАФОН



«Сергиевым путём»



Когда: 20 июля

Где: Московская область, г. Сергиев Посад

Дистанции: 3 км/ 10 км/ 21,1 км, 300 м и 600 м

Стоимость участия: от 700 р. Регистрация: https://russiarunning.com/event/SergievPosad2019



Сергиев Посад — древний город, главная достопримечательность которого Свято-Троицкая Сергиева Лавра. Участники забега увидят архитектурный памятник культуры, включённый в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

РЫБИНСКИЙ ПОЛУМАРАФОН



«Великий хлебный путь»



Когда: 3 августа

Где: Ярославская область, г. Рыбинск

Дистанции: 3 км/ 10 км/ 21,1 км, 300 м и 600 м

Стоимость участия: от 700 р. Регистрация: https://russiarunning.com/event/Rybinsk2019



Рыбинск сочетает в себе историю уездного города и необычные музеи. Участники старта оценят ровную трассу и гостеприимство местных жителей. Отличный повод зарегистрироваться на полумарафон: 3 августа Рыбинск отметит день города.

IV ТУЛЬСКИЙ МАРАФОН



«Щит и меч»



Когда: 25 августа

Где: Тульская область, г. Тула

Дистанции: 3 км/ 10 км/ 21,1 км/ 42,2 км, 300 м и 600 м

Стоимость участия: от 700 р. Регистрация: https://russiarunning.com/event/TulaMarathon2019



Последняя возможность пробежать марафон в рамках проекта «Фармэко — Бегом по Золотому кольцу» в 2019 году.



Тула — город, который встречает своих гостей тихими и уютными улочками и скверами. Забег пройдёт на территории парка имени П.П. Белоусова — одного из десяти самых больших парков Европы.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ЗАБЕГ



«Пульс Добра»



Когда: 7 сентября

Где: Московская область, Коломенский городской округ, территория КЦ «Коломна» (Набережная реки Коломенки,7)

Дистанции: 3 км/ 10 км/ 21,1 км, 300 м и 600 м

Стоимость участия: от 700 р. Регистрация:https://russiarunning.com/event/Kolomna2019



Это особенный забег. Участники благотворительного полумарафона «Пульса Добра» помогут воспитанникам детских домов Московской области. Готов бежать вместе с знаменитыми спортсменами и звёздами шоу-бизнеса, наслаждаться красотой города и дарить добро? Регистрируйся!

VI ЯРОСЛАВСКИЙ ПОЛУМАРАФОН



«Золотое кольцо»



Когда: 15 сентября

Где: Ярославская область, г. Ярославль

Дистанции: 3 км/ 10 км/ 21,1 км, 300 м и 600 м

Стоимость участия: от 700 р. Регистрация: https://russiarunning.com/event/Yaroslavl2019



Ярославль считается жемчужиной Золотого кольца и входит в Список ЮНЕСКО. Город наполнен памятниками архитектуры и имеет богатую историю.



Полумарафон в областной столице пройдёт уже в 6-й раз! Такое просто нельзя пропустить. Регистрируйся и готовься к забегу по волжской набережной.

ПОЛУМАРАФОН



«Ростов Великий»



Когда: 29 сентября

Где: Ярославская область, г. Ростов Великий

Дистанции: 3 км/ 10 км/ 21,1 км, 300 м и 600 м

Стоимость участия: от 700 р. Регистрация: https://russiarunning.com/event/Rostov2019



Участников забега ждёт новая трасса: центральные улицы города, набережная озера Неро и главная достопримечательность России — Ростовский кремль!



Один из крупнейших городов России уже готов встретить гостей колоритом русского юга.

ПОЛУМАРАФОН



«Моя Столица»



Когда: 6 октября

Где: г. Москва, Университетская площадь, улица Косыгина

Дистанции: 3 км/ 10 км/ 21,1 км, 300 м и 600 м

Стоимость участия: от 800 р. Регистрация: https://russiarunning.com/event/Moscow2019



Главный город России, богатый достопримечательностями и местами для культурного отдыха. Москва традиционно завершает сезон «Фармэко — Бегом по Золотому кольцу».