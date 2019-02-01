Покоряем Золотое кольцо

Мы начинаем анонсировать главные беговые старты страны, на которые уже можно зарегистрироваться. В первой части рассказываем про забеги серии «Бегом по золотому кольцу» с большим выбором дистанций и необычными локациями.
ТУТАЕВСКИЙ ПОЛУМАРАФОН
«Май. Мир. Молодость»
Когда: 1 мая
Где: Ярославская область, г. Тутаев
Дистанции: 3 км/ 10 км/ 21,1 км, 300 м и 600 м
Стоимость участия: от 700 р. Регистрация: https://russiarunning.com/event/Tutaev2019
Именно Тутаев традиционно открывает серию забегов «Бегом по Золотому кольцу». Город, которым гордятся без исключения все местные жители.
На главной площади возвышается величественный Воскресенский собор, входящий в перечень достопримечательностей Золотого кольца России.
МЫШКИНСКИЙ ПОЛУМАРАФОН
«По шести холмам»
Когда: 11 мая
Где: Ярославская область, г. Мышкин
Дистанции: 3 км/ 10 км/ 21,1 км, 300 м и 600 м
Стоимость участия: от 700 р. Регистрация: https://russiarunning.com/event/Myshkin2019
Полумарафон «По шести холмам» проходит в самом маленьком и живописном городе Ярославской области.
Организаторы обещают незабываемый забег и готовят для участников БЗК-фестиваль «Кошки-мышки».
УГЛИЧСКИЙ ПОЛУМАРАФОН
Волжский берег
Когда: 18 мая
Где: Ярославская область, г. Углич
Дистанции: 3 км/ 10 км/ 21,1 км, 300 м и 600 м
Стоимость участия: от 700 р. Регистрация: https://russiarunning.com/event/Uglich2019
Визитная карточка этого забега — единственный в мире музей гидроэнергетики, который располагается в здании Угличской ГЭС. А также участники смогут полюбоваться старинным русским городком, который стоит на реке Волге.
ПЕРЕСЛАВСКИЙ МАРАФОН
«Александровские вёрсты»
Когда: 2 июня
Где: Ярославская область, г. Переславль-Залесский
Дистанции: 3 км/ 10 км/ 21,1 км/ 42,2 км, 300 м и 600 м
Стоимость участия: от 700 р. Регистрация: https://russiarunning.com/event/Pereslavl2019
Участники, которые выберут этот забег, встретят летний сезон в городе с богатой историей, насладятся красотами природы и окажутся в настоящей русской сказке.
Организаторы сообщают, что марафонский забег в Переславле в рамках проекта «Фармэко — Бегом по Золотому кольцу» проводится в последний раз. Такое нельзя пропустить.
ПОЛУМАРАФОН
«Здорово, Кострома»
Когда: 12 июня
Где: городской округ город Кострома Костромской области
Дистанции: 3 км/ 10 км/ 21,1 км, 300 м и 600 м
Стоимость участия: от 700 р. Регистрация: https://russiarunning.com/event/Kostroma2019
День России и забег маленьких снегурочек — разве этого недостаточно, чтобы незамедлительно зарегистрироваться на полумарафон «Здорово, Кострома»? Гонка начнётся на площади имени Ивана Сусанина. Пожарная каланча, купеческие торговые ряды, гауптвахта — эти и другие достопримечательности увидят участники забега.
ИВАНОВСКИЙ ПОЛУМАРАФОН
«Красная нить»
Когда: 7 июля
Где: г. Иваново, площадь Пушкина
Дистанции: 3 км/ 10 км/ 21,1 км, 300 м и 600 м
Стоимость участия: от 700 р. Регистрация: https://russiarunning.com/event/Ivanovo2019
Иваново впервые принимает участие в проекте «Фармэко — Бегом по Золотому кольцу». Парки и скверы города невест уже ждут бегунов со всей России.
ПОЛУМАРАФОН
«Сергиевым путём»
Когда: 20 июля
Где: Московская область, г. Сергиев Посад
Дистанции: 3 км/ 10 км/ 21,1 км, 300 м и 600 м
Стоимость участия: от 700 р. Регистрация: https://russiarunning.com/event/SergievPosad2019
Сергиев Посад — древний город, главная достопримечательность которого Свято-Троицкая Сергиева Лавра. Участники забега увидят архитектурный памятник культуры, включённый в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
РЫБИНСКИЙ ПОЛУМАРАФОН
«Великий хлебный путь»
Когда: 3 августа
Где: Ярославская область, г. Рыбинск
Дистанции: 3 км/ 10 км/ 21,1 км, 300 м и 600 м
Стоимость участия: от 700 р. Регистрация: https://russiarunning.com/event/Rybinsk2019
Рыбинск сочетает в себе историю уездного города и необычные музеи. Участники старта оценят ровную трассу и гостеприимство местных жителей. Отличный повод зарегистрироваться на полумарафон: 3 августа Рыбинск отметит день города.
IV ТУЛЬСКИЙ МАРАФОН
«Щит и меч»
Когда: 25 августа
Где: Тульская область, г. Тула
Дистанции: 3 км/ 10 км/ 21,1 км/ 42,2 км, 300 м и 600 м
Стоимость участия: от 700 р. Регистрация: https://russiarunning.com/event/TulaMarathon2019
Последняя возможность пробежать марафон в рамках проекта «Фармэко — Бегом по Золотому кольцу» в 2019 году.
Тула — город, который встречает своих гостей тихими и уютными улочками и скверами. Забег пройдёт на территории парка имени П.П. Белоусова — одного из десяти самых больших парков Европы.
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ЗАБЕГ
«Пульс Добра»
Когда: 7 сентября
Где: Московская область, Коломенский городской округ, территория КЦ «Коломна» (Набережная реки Коломенки,7)
Дистанции: 3 км/ 10 км/ 21,1 км, 300 м и 600 м
Стоимость участия: от 700 р. Регистрация:https://russiarunning.com/event/Kolomna2019
Это особенный забег. Участники благотворительного полумарафона «Пульса Добра» помогут воспитанникам детских домов Московской области. Готов бежать вместе с знаменитыми спортсменами и звёздами шоу-бизнеса, наслаждаться красотой города и дарить добро? Регистрируйся!
VI ЯРОСЛАВСКИЙ ПОЛУМАРАФОН
«Золотое кольцо»
Когда: 15 сентября
Где: Ярославская область, г. Ярославль
Дистанции: 3 км/ 10 км/ 21,1 км, 300 м и 600 м
Стоимость участия: от 700 р. Регистрация: https://russiarunning.com/event/Yaroslavl2019
Ярославль считается жемчужиной Золотого кольца и входит в Список ЮНЕСКО. Город наполнен памятниками архитектуры и имеет богатую историю.
Полумарафон в областной столице пройдёт уже в 6-й раз! Такое просто нельзя пропустить. Регистрируйся и готовься к забегу по волжской набережной.
ПОЛУМАРАФОН
«Ростов Великий»
Когда: 29 сентября
Где: Ярославская область, г. Ростов Великий
Дистанции: 3 км/ 10 км/ 21,1 км, 300 м и 600 м
Стоимость участия: от 700 р. Регистрация: https://russiarunning.com/event/Rostov2019
Участников забега ждёт новая трасса: центральные улицы города, набережная озера Неро и главная достопримечательность России — Ростовский кремль!
Один из крупнейших городов России уже готов встретить гостей колоритом русского юга.
ПОЛУМАРАФОН
«Моя Столица»
Когда: 6 октября
Где: г. Москва, Университетская площадь, улица Косыгина
Дистанции: 3 км/ 10 км/ 21,1 км, 300 м и 600 м
Стоимость участия: от 800 р. Регистрация: https://russiarunning.com/event/Moscow2019
Главный город России, богатый достопримечательностями и местами для культурного отдыха. Москва традиционно завершает сезон «Фармэко — Бегом по Золотому кольцу».