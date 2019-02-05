Топ-5 самых высокооплачиваемых спортсменов

Сколько и на чём, помимо спорта, зарабатывают свои миллионы спортсмены из топ-5 Forbes.

Наблюдая за бесконечными дорогими автомобилями, недвижимостью и эксклюзивными костюмами известных спортсменов, невольно задумываешься, какая же сумма должна быть на счету, чтобы можно было позволить себе то же самое? Ежегодно они подписывают десятки рекламных контрактов и соглашений, получают гонорары от клубов и прибыль от собственного бизнеса.

Мы заглянули в рейтинг Forbes и узнали, сколько на этом зарабатывает пятёрка самых высокооплачиваемых спортсменов мира на конец 2018 года.

Флойд Мейвезер

Сколько? $ 285 млн

Рекламные контракты: Hublot и Tequila Avion.



Американский боксёр уже в четвёртый раз возглавляет топ Forbes. Поединок с Конором Макгрегором в 2017-м стал по-настоящему денежным – за 36 минут боя Мейвезер заработал $ 275 млн. Рекламные контракты добавили к этой сумме ещё 10 млн.

Сколько? $ 111 млн

Рекламные контракты: Adidas, Gatorade, Pepsi, Ooredoo, Huawei и Hawkers.

Прошлогодний сезон Месси завершил лучшим бомбардиром в топ-5 европейских лиг. Ещё в ноябре 2017-м он продлил контракт с «Барселоной» до 2021 года и по новым финансовым условиям стал самым высокооплачиваемым футболистом. От рекламы Лионель получил не меньше $ 27 млн.

Дорого vs дёшево: сколько стоят вещи знаменитых спортсменов? Попробуй угадать, сколько тратят кумиры миллионов во время шопинга.

Время-деньги: топ-5 самых дорогих часов на руках чемпионов То чувство, когда носишь на руках целое состояние.

Сколько? $ 108 млн

Рекламные контракты: Nike, Herbalife, EA Sports и American Tourister.

Криштиану не только продолжает оставаться самым популярным спортсменом в соцсетях (153 млн подписчиков в «Инстаграме»), но и покоряет рейтинги Forbes. Имея контракт, гарантирующий ему $ 50 млн годовой зарплаты (плюс бонусы), футболист продолжает сотрудничать с Nike и другими брендами. Кроме того, у Роналду есть свой именной бренд CR7. Под этой маркой выпускается одежда, бельё, ароматы, работают отели и рестораны.

Сколько? $ 99 млн

Рекламные контракты: Burger King, Beats by Dre, Monster Energy, David August, BSN, Anheuser-Busch, HiSmile и Betsafe и партнёрское соглашение с отелем-казино Wynn Las Vegas.

Ирландец не сильно отстаёт от третьего места, хотя его главный соперник, Флойд Мейвезер, значительно обогнал его в заработке. Несмотря на это, бой с ним принёс Макгрегору $ 85 млн, что в пять раз больше, чем он максимально получал за бои раньше. Не стоит забывать и про активы в интернете, и про торговые марки под его именем.

Мужчина на миллион. Сколько стоят виски и костюмы Макгрегора? 30 минут на ринге vs 10 часов шопинга. Считаем, во сколько Конору Макгрегору обходится его имидж.

Сколько? $ 90 млн

Рекламные контракты: Nike, Red Bull, Gillette, McDonalds и Beats by Dre.

В 2017-м футболист подписал соглашение с французским «ПСЖ» стоимостью более $ 600 млн, 250 из них в качестве компенсации получила «Барселона». Остальную сумму Неймар будет получать в качестве зарплаты ещё как минимум три года.