Отвечают райдеры: как выбрать идеальный сноуборд?

Пока зима балует нас снегом, не упускаем возможности не только постоять в бесконечных пробках, но и с ветерком скатиться с горы на сноуборде. Экипировки для этого требуется немало, нужно учесть и температурный режим, и комфорт, но всё же самый главный элемент — сама доска. Тем более уже скоро состоится главный сноубордический фестиваль Quiksilver New Star Camp на курорте «Роза Хутор» в Сочи.

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Чтобы правильно подобрать сноуборд, нужно прежде всего определиться со стилем катания.

Фристайл

Этот стиль выбирают любители различных трюков, прыжков и катания на хайфпайпе. Доски для него мягкие и короткие. Длину выбираем по формуле «рост – 8-10 см». При небольшом весе отнимаем ещё 5 см., при внушительной комплекции наоборот прибавляем.

Концы сноуборда для фристайла симметричны, за счёт этого после прыжков вы сможете продолжать катание как лицом, так и спиной вперёд.

Ещё один важный параметр – прогиб. Для фристайла подойдёт вариант «рокер». Центральная части такого сноуборда касается земли, а концы выгнуты вверх. Доска становится более послушной и лёгкой в управлении.

Фрирайд

Фрирайд подойдёт для тех, кто хочет совместить катание с горы с некоторыми экстремальными элементами. Сноуборд для фрирайда должен быть на 10 см короче вашего роста. Здесь также действует предыдущая формула с весом. Весь центр тяжести для такой доски находится немного с задней части

Идеальные прогибы для фрирайда – уже известный нам «рокер» и «нулевой прогиб», при котором центральная часть сноуборда абсолютно ровная, а концы немного приподняты над землёй.

Джиббинг

Чем короче доска, тем быстрее вы вращаетесь вокруг своей оси. Чем длиннее, тем стабильнее вы будете приземляться. Большинство начинающих джибберов берут мягкие доски, на них проще учиться. Когда уровень станет выше, то для более уверенного выхода с кикера, а также четкого попадания на рейл можно переходить на средней жесткости кэмбер

Артем Пичхадзе, профессиональный сноубордист: «Обычно, доска для перил короче остальных в коллекции. С моим ростом в 186 и весом 75 я использую следующие ростовки: 151 джибб, 156 парк, 158 пайп и большие трамплины, 159 бэккантри, фристайл, 162 фрирайд и карвинг»

Карвинг

По форме сноуборд для карвинга более узкий и длинный, а крепления расположены под острым углом. Жёсткая доска идеально подходит для скоростных спусков с крутыми виражами, свойственных этому стилю. Выбирайте доски с классическим (с приподнятой центральной частью) прогибом. По размеру такой сноуборд должен быть на 15 см короче вашего роста.

Часто у производителей сноубордов есть специальные таблицы, в которых можно найти свой рост и вес и узнать, какую длину доски стоит выбрать. Её можно найти на сайте или даже на самом сноуборде.

Основная характеристика доски для карва — это цепкость в повороте, и её можно добиться разными способами:

жесткая узкая доска, с пластиковыми ботинками и особым типом крепления, где обе ноги стоят примерно +45º (такие доски также используются для слалома и борд-кросса). За счёт узкой доски и специальной платформы — завышенного ботинка, рычаг воздействия на доску больше и она глубже зарезается в снег, а за счёт угла и платформы, ботинки не касаются трассы в крутом повороте;

доска с расширенной базой и мягким креплением: дирекшенал доски, ласточкины хвосты, короткие и длинные. Они хорошо подходят для фрирайда и могут стать отличным карв-снарядом в весеннем снегу, но на ледяной трассе, будут сильно проигрывать всем остальным доскам

Артём Пичхадзе, профессиональный сноубордист: «На классической геометрии, для карвинга, лучше выбирать длинную доску. На небольшой скорости, короткая доска с комбинированным прогибом, может очень хорошо цепляться за весенний снег, давая возможность выщёлкивать прыжки прямо из дуги карва».

Но определяющие параметры не ограничиваются длиной и жёсткостью борда. На что ещё стоит обратить внимание?

Ширина

По этому параметру сноуборды делятся на узкие (до 250 мм в талии), стандартные (250–260 мм в талии, концы до 300 мм), средние (250–260 мм, от 300 мм в концах) и широкие (талия от 260 мм).

Ширину лучше подбирать по размеру ноги. Для обладателей стопы больше 44 размера подойдут средние и широкие варианты.

Материалы

Как правило, сердцевина или сердечник сноуборда изготавливается из древесины (бука, ясеня, тополя, дуба, ели, сосны). Но с добавлением различных материалов, она приобретает дополнительные свойства. Например, за счёт пены сноуборды становятся легче и дешевле. А благодаря карбону и алюминию добавляется жёсткость.

Скользящая поверхность может быть выполнена из экструдированного и из спечённого полиэтилена. Первый вариант обойдётся вам дешевле, но он требует особого ухода и дорогостоящего ремонта.

Конструкция

Два основных варианта – кэп и сэндвич. В первом сердечник сверху закрывается крышкой, снизу – скользящей поверхностью. Для того, чтобы понять, ваш ли это спорт, такая доска подойдёт идеально, но для частого катания это не самый прочный вариант – может легко расщепиться.

Сэндвич же будет прочнее и дороже. Он состоит из нескольких слоёв, о чём можно догадаться по названию. Однако, в случае поломки, починить его будет сложнее.

Нередко в сноубордах сочетаются оба варианта.

Крепления

Самые удобные и распространённые варианты — Strap-in и Step-in. В первом случае нужно отстегнуть два ремешка, вставить ногу и застегнуть стрэпы, во втором – просто наступить на крепление. Step in не очень подойдут новичкам, так как ботинки для них должны быть жёстче и грубее, управляться с такими будет довольно сложно.

При выборе сноуборда стоит понимать, что все эти параметры важны для профессионалов или хотя бы для тех, кто уже уверенно стоит на доске. Для первых катаний достаточно воспользоваться услугами проката, тем более в Москве он обойдётся вам в среднем в 500р./сутки. Это сэкономит не только ваш бюджет, но и время.