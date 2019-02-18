Инструкция по применению: любимый фестиваль Alfa Future People в зимнем формате

Все самые главные места курорта «Роза Хутор», обязательные к посещению во время AFP 2019.

С 22 по 24 марта в Сочи, на «Роза Хуторе», пройдёт уже полюбившийся многим фестиваль Alfa Future People в обновлённом зимнем формате. В 2019-м AFP Snow Edition стартует в новой концепции — apres-ski. То есть развлекаться, слушать музыку и танцевать можно будет прямо на склонах курорта как во время катания, так и вечером, уже без лыж и сноубордов. Рассказываем, чем ещё заняться и куда сходить на фестивале и не только.

Билеты на Alfa Future People уже в продаже. Стандартный билет стоит 5 750 р, VIP-билеты – 12.000р. Также доступны пакетные предложения, включающие возможность подъезда к территории фестиваля и размещения в зонах отдыха. Узнать подробности можно на сайте afp.ru.

Заниматься спортом под музыку

Однозначно, даже если вы никогда не покоряли склоны, стоит попробовать спуститься с вершины в сопровождении лучших DJ-сетов. Три креативно проработанные сцены будут располагаться на высотах в 1100 метров (Горная Олимпийская деревня), 1600 метров (Роза–1600) и 2320 метров (Роза Пик), четвёртую займёт каток.

За огненный лайн-ап снежного AFP Snow Edition отвечают такие промо-группы-легенды: БДКМВ, Blaze TV, Digital Emotions, РАШН СТАЙЛ, Slowdance, Grusha Music и Uppercuts. Или просто мастера превращать любой танцпол в место силы, музыки и дружбы, даже если он покрыт толстым слоем льда.

Рассекать лед на катке в ночь с 22 по 23 марта можно будет под музыку Boris Way (FR), KushKush (DE), Shanguy (FR/IT), Vanotek (RO), а утром на одном из склонов Джем, Илья и Вики — ведущие утреннего шоу «Бригада У» на Европе Плюс — зарядят первых катальщиков бодрым музыкальным настроением.ё

Взять экипировку в прокат

Вы легко можете арендовать необходимое снаряжение, при себе необходимо иметь паспорт или водительские права.

Пункты проката

Роза Долина:

• «Олимпия», ул. Олимпийская, 35/1

• «Мзымта Двор», ул. Олимпийская, 35, зд. Мзымта Двор.

• «Рэдиссон», наб. Панорама, 4, отель Radisson Rosa Khutor 5*, 1-й этаж

• «Вальсет», ул. Каменка, 2

• «Парк Инн», наб. Лаванда, 4, отель Park Inn by Radisson Rosa Khutor 4*, 1-й этаж

• «Фристайл», наб. Полянка, 4, отель AZIMUT Freestyle Rosa Khutor 3*, 1-й этаж.

Горная Олимпийская деревня:

· «Горный приют», зд. Роза Приют, 1-й этаж

· «Роза Спрингс», ул. Медовея, 4

· «Роза Ски Инн», Пихтовая аллея, д. 1

Научиться кататься

Новички могут изучить основы базового катания с помощью профессионального инструктора. Его можно забронировать в центре «Активный отдых. Инструкторы».

Где: Роза Долина (560 м), пл. Мзымта

Уверенным райдерам, желающим освоить что-то новое, в помощь придут инструкторы из RIDER SCHOOL. Здесь вы можете освоить фристайл, неподготовленный склон и спортивное катание. Кроме того, в пункте проката истинные ценители смогут ознакомиться с топовыми моделями горных лыж от ведущих производителей и сноубордами от легендарной компании Burton.

Где: Горная Олимпийская деревня (1100 м) зд. Роза Приют, 1-й и цокольный этаж

Сходить на ночной концерт

В ночь с 23 на 24 марта хедлайнеры фестиваля переместятся на главную концертную площадку «Роза Холл». Обещают настоящую жару, способную растопить снег на вершинах. Говорят, приедет сам бельгийский продюсер Apashe и британский дуэт Chase & Status.

Имена ещё нескольких западных артистов будут объявлены ближе к дате мероприятия.

Фото: istockphoto.com

Поесть

Голодными на фестивале вы точно не останетесь. Кроме того, что на территории будет установлено большое количество фуд-точек, традиционно вас будут ждать самые вкусные заведения курорта. Делимся нашими фаворитами.

Кафе Красная Поляна

Где: Набережная Панорама, 2, Роза Хутор, Эсто-Садок

Кухня: русская, европейская, кавказская

Время работы: 11:00-00:00

Средний чек: 1000 р.

Ресторан-бар «Груша»

Где: ул. Медовея, 8/1, Горная Олимпийская деревня, Роза Плато

Кухня: итальянская, американская, европейская, испанская, русская, центральноевропейская

Время работы: 11:00 – 00:00

Средний чек: 700 р.

Surf Coffee

Где: ул. Медовея 6, Сочи

Кухня: кофе, сладости

Время работы: 9:00-22:00

Средний чек: 250 р.

Мастхев, который стоит попробовать на завтраке в отеле или на ужин в кафе, — травяной чай, собранный в долине Роза Хутор.

Прогуляться

Для прогулок на Роза Хутор есть две набережные — набережная Лаванда и набережная Полянка. Если идти неспешным шагом, то прогулка по берегу Мзымты займёт примерно полчаса в одну сторону.

Попробовать свои силы можно и на Тропе здоровья. Это три пеших маршрута через лес по склонам горы Псехако. Каждый из них – разной степени сложности. Самый простой под силу кому угодно – пройти его сможет даже ребёнок, а вот третий – это не меньше 2х часов пути.

Насладиться видом

По зимнему прогулочному билету вы можете подняться на смотровую площадку Роза Пик (2320 м) с панорамным видом на горы Главного Кавказского хребта и Чёрное море.

Прогулочные билеты доступны в кассах курорта «Роза Хутор» или в онлайн-магазине shop.rosaski.com.

Оседлать ватрушку

Рядом с тем самым рестораном «Груша», который мы вам рекомендовали чуть выше, расположена специально выделенная для катания на «ватрушках» трасса протяжённостью 190 метром. Поднять настроение всей семье теперь ещё проще.

Фото: istockphoto.com

Покататься на собачьей упряжке

Детские мечты вполне осуществимы. Обнять четвероногого северного друга и прокатиться с ветерком – то, что нужно для поднятия настроения.

Где:

· Знакомство — смотровая площадка за Роза Приютом (1100 м)

· Катание — верхнее озеро Роза Стадион (940 м)

· Регулярный трансфер «Роза Приют — Роза Стадион».

Встретимся на фестивале!