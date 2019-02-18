Инструкция по применению: любимый фестиваль Alfa Future People в зимнем формате

С 22 по 24 марта в Сочи, на «Роза Хуторе», пройдёт уже полюбившийся многим фестиваль Alfa Future People в обновлённом зимнем формате. В 2019-м AFP Snow Edition стартует в новой концепции — apres-ski. То есть развлекаться, слушать музыку и танцевать можно будет прямо на склонах курорта как во время катания, так и вечером, уже без лыж и сноубордов. Рассказываем, чем ещё заняться и куда сходить на фестивале и не только.
Заниматься спортом под музыку
Однозначно, даже если вы никогда не покоряли склоны, стоит попробовать спуститься с вершины в сопровождении лучших DJ-сетов. Три креативно проработанные сцены будут располагаться на высотах в 1100 метров (Горная Олимпийская деревня), 1600 метров (Роза–1600) и 2320 метров (Роза Пик), четвёртую займёт каток.
За огненный лайн-ап снежного AFP Snow Edition отвечают такие промо-группы-легенды: БДКМВ, Blaze TV, Digital Emotions, РАШН СТАЙЛ, Slowdance, Grusha Music и Uppercuts. Или просто мастера превращать любой танцпол в место силы, музыки и дружбы, даже если он покрыт толстым слоем льда.
Рассекать лед на катке в ночь с 22 по 23 марта можно будет под музыку Boris Way (FR), KushKush (DE), Shanguy (FR/IT), Vanotek (RO), а утром на одном из склонов Джем, Илья и Вики — ведущие утреннего шоу «Бригада У» на Европе Плюс — зарядят первых катальщиков бодрым музыкальным настроением.ё
Взять экипировку в прокат
Вы легко можете арендовать необходимое снаряжение, при себе необходимо иметь паспорт или водительские права.
Пункты проката
Роза Долина:
• «Олимпия», ул. Олимпийская, 35/1
• «Мзымта Двор», ул. Олимпийская, 35, зд. Мзымта Двор.
• «Рэдиссон», наб. Панорама, 4, отель Radisson Rosa Khutor 5*, 1-й этаж
• «Вальсет», ул. Каменка, 2
• «Парк Инн», наб. Лаванда, 4, отель Park Inn by Radisson Rosa Khutor 4*, 1-й этаж
• «Фристайл», наб. Полянка, 4, отель AZIMUT Freestyle Rosa Khutor 3*, 1-й этаж.
Горная Олимпийская деревня:
· «Горный приют», зд. Роза Приют, 1-й этаж
· «Роза Спрингс», ул. Медовея, 4
· «Роза Ски Инн», Пихтовая аллея, д. 1
Научиться кататься
Новички могут изучить основы базового катания с помощью профессионального инструктора. Его можно забронировать в центре «Активный отдых. Инструкторы».
Где: Роза Долина (560 м), пл. Мзымта
Уверенным райдерам, желающим освоить что-то новое, в помощь придут инструкторы из RIDER SCHOOL. Здесь вы можете освоить фристайл, неподготовленный склон и спортивное катание. Кроме того, в пункте проката истинные ценители смогут ознакомиться с топовыми моделями горных лыж от ведущих производителей и сноубордами от легендарной компании Burton.
Где: Горная Олимпийская деревня (1100 м) зд. Роза Приют, 1-й и цокольный этаж
Сходить на ночной концерт
В ночь с 23 на 24 марта хедлайнеры фестиваля переместятся на главную концертную площадку «Роза Холл». Обещают настоящую жару, способную растопить снег на вершинах. Говорят, приедет сам бельгийский продюсер Apashe и британский дуэт Chase & Status.
Имена ещё нескольких западных артистов будут объявлены ближе к дате мероприятия.
Поесть
Голодными на фестивале вы точно не останетесь. Кроме того, что на территории будет установлено большое количество фуд-точек, традиционно вас будут ждать самые вкусные заведения курорта. Делимся нашими фаворитами.
Кафе Красная Поляна
Где: Набережная Панорама, 2, Роза Хутор, Эсто-Садок
Кухня: русская, европейская, кавказская
Время работы: 11:00-00:00
Средний чек: 1000 р.
Ресторан-бар «Груша»
Где: ул. Медовея, 8/1, Горная Олимпийская деревня, Роза Плато
Кухня: итальянская, американская, европейская, испанская, русская, центральноевропейская
Время работы: 11:00 – 00:00
Средний чек: 700 р.
Surf Coffee
Где: ул. Медовея 6, Сочи
Кухня: кофе, сладости
Время работы: 9:00-22:00
Средний чек: 250 р.
Мастхев, который стоит попробовать на завтраке в отеле или на ужин в кафе, — травяной чай, собранный в долине Роза Хутор.
Прогуляться
Для прогулок на Роза Хутор есть две набережные — набережная Лаванда и набережная Полянка. Если идти неспешным шагом, то прогулка по берегу Мзымты займёт примерно полчаса в одну сторону.
Попробовать свои силы можно и на Тропе здоровья. Это три пеших маршрута через лес по склонам горы Псехако. Каждый из них – разной степени сложности. Самый простой под силу кому угодно – пройти его сможет даже ребёнок, а вот третий – это не меньше 2х часов пути.
Насладиться видом
По зимнему прогулочному билету вы можете подняться на смотровую площадку Роза Пик (2320 м) с панорамным видом на горы Главного Кавказского хребта и Чёрное море.
Прогулочные билеты доступны в кассах курорта «Роза Хутор» или в онлайн-магазине shop.rosaski.com.
Оседлать ватрушку
Рядом с тем самым рестораном «Груша», который мы вам рекомендовали чуть выше, расположена специально выделенная для катания на «ватрушках» трасса протяжённостью 190 метром. Поднять настроение всей семье теперь ещё проще.
Покататься на собачьей упряжке
Детские мечты вполне осуществимы. Обнять четвероногого северного друга и прокатиться с ветерком – то, что нужно для поднятия настроения.
Где:
· Знакомство — смотровая площадка за Роза Приютом (1100 м)
· Катание — верхнее озеро Роза Стадион (940 м)
· Регулярный трансфер «Роза Приют — Роза Стадион».
Встретимся на фестивале!