Фитнес с Тором: новое приложение для тренировок от звезды «Марвел»

В начале этого года в центре внимания оказалось фитнес-приложение Centr. И не просто так, ведь запустил его Крис Хемсворт, тот самый Тор из вселенной Марвел. А при одном взгляде на его мускулистое тело, все основания не доверять методикам тренировок окончательно улетучиваются. Выясняем, что интересного в приложении, и во сколько оно обойдётся.

Фото: instagram.com/chrishemsworth

Стать супергероем

И сразу с разочарований. Крис Хемсворт говорит, что супергероем приложение вас вряд ли сделает. Но есть и плюсы – он обещает, что тренировки точно приведут любого в хорошую форму. Только для этого нужно определиться с целью — хотите ли вы похудеть, набрать массу, развить выносливость или, например, освоить медитацию.

В создании программ активное участие принимала и жена Криса, актриса Эльза Патаки. В 42 года она может похвастаться великолепной фигурой и не стесняется сниматься в купальнике для обложек журналов.

Что внутри?

Centr содержит 20- и 40-минутные видеотренировки от самого Криса Хемсворта и фитнес-инструкторов мирового уровня. Кроме того, в нём встроены планировщик занятий и питания с разнообразными рецептами. Есть и особый раздел медитации с инструкциями для включения её в каждое занятие. Ещё можно найти советы по борьбе со стрессом, упражнения на укрепление доверия.

Фото и видео с тренировок

Что особенно важно, тренировки обновляются каждую неделю, добавляются новые. Естественно, как и во всех подобных приложениях, вы можете сами регулировать уровень нагрузки, устанавливать себе цели и следить за результатами.

Рекомендации Тора

Крис утверждает, что для того, чтобы приложение действительно «работало» над вашим телом, нужно сделать несколько вещей:

Определитесь с целью и, соответственно, с программой тренировок.

Сосредоточьтесь на результативности. Актёр убеждён: чтобы быть в форме, не обязательно сутками торчать в спортзале, так можно только переусердствовать и получить травму. К результатам нужно идти постепенно и равномерно.

Попробуйте кросс-тренинг. С приложением можно тренироваться хоть в собственной гостиной с минимальным оборудованием или абсолютно без него, с собственным весом.Относитесь к еде как к топливу. В Centr есть тысячи правильных рецептов для «подзарядки»

Мотивируйте себя. Для сохранения самого важного – регулярности, нужна масштабная цель. А ещё чередование программ, чтобы не заскучать.

Сколько стоит?

Подписка обойдётся вам в 15,99$ ежемесячно. Это даже выгоднее абонемента в фитнес-клуб, а в нём, стоит заметить, Крис Хемсворт тренировать точно не будет.