Диетолог рассказывает: что изменится в вашем организме, если отказаться от сахара?

Эксперимент: 21 день без сахара, чтобы изменить свою жизнь. Зачем?

Рассказывает Мария Большакова, ведущий диетолог Beauty SPA by World Class:

Всем хорошо известен рафинированный сахар, который прочно вошел в нашу жизнь. Мы добавляем его в чай, кофе, каши, любим конфеты, джемы и варенье, фруктовые соки, сладкие газированные напитки и т.д., и при этом получаем до 250-500 г сахара в день, даже не замечая этого (при норме всего 30-40 г в сутки, включая тот, который содержат фрукты и вся пища суточного рациона).

Рафинированный сахар содержит сахарозу (молекулы глюкозы на 99% + фруктоза), она является простым углеводом, то есть быстро и легко усваивается организмом.

Фото: istockphoto.com

Поговорим об углеводах

Углеводы — органические вещества, в состав которых входят атомы углерода, водорода и кислорода. Это главный источник энергии для организма человека, для мышечной деятельности, работы сердца и головного мозга.

Углеводы бывают простые и сложные.

К простым относятся: моносахариды (глюкоза, фруктоза, галактоза) и дисахариды (сахароза, мальтоза, лактоза).

относятся: моносахариды (глюкоза, фруктоза, галактоза) и дисахариды (сахароза, мальтоза, лактоза). Сложные углеводы — полисахариды — подразделяются на крахмальные (крахмал, гликоген) и неусвояемые — пищевые волокна (клетчатка, пектины).

Рафинированный сахар содержит сахарозу (молекулы глюкозы на 99% + фруктоза), она является простым углеводом, то есть быстро и легко усваивается организмом.

Простые углеводы обеспечивают наш организм только кратковременной энергией, в то время, как сложные способны обеспечить медленно высвобождающейся силой. Пищевые волокна являются питательным субстратом для полезной микрофлоры кишечника и незаменимы для нормальной работы желудочно-кишечного тракта.

Это интересно: взрослый человек с весом 70 кг имеет в организме запас углеводов в виде гликогена (в печени, скелетных мышцах и сердце) — около 500 г, также присутствует и свободная глюкоза — около 5 г. Благодаря этим запасам организм человека может интенсивно работать 40-60 минут, а в медленном темпе – несколько часов.

Чем же так опасен избыток сахара в пищевом рационе?

Добавление сахара в продукты питания повышает общую калорийность, при этом питательная ценность блюда не меняется, то есть содержание белка, жирных кислот, витаминов и микроэлементов остаётся исходным. Избыточное потребление простых углеводов (более 25% суточной калорийности) приводит к относительной недостаточности витаминов группы В, липоевой кислоты. При таком рационе возрастает потребность организма и в ряде микроэлементов (железо, магний и др.).

Фото: istockphoto.com

Сахар и сахарный диабет

Сладкие продукты вызывают резкое скачкообразное повышение уровня глюкозы в крови, что в свою очередь приводит к выбросу инсулина (клетками поджелудочной железы). В дальнейшем он способствует сильному снижению уровня сахара и возникают новые сигналы голода. При таком питании ощущение сытости не наступает, и человек вынужден снова есть сладости, возникает порочный круг. Клетки поджелудочной железы, ответственные за выработку инсулина истощаются, и появляются условия для развития сахарного диабета у предрасположенных к нему лиц.

Сахар и избыточная масса тела

Ежедневное потребление 50-70 г сахара (калорийность составит 200-280 ккал) обеспечит превращение его в организме в 40-45 г резервного жира. Таким образом, за год можно набрать дополнительно 14 кг жировой ткани!

Питание на сладостях ведёт к увеличению в крови количества триглицеридов (жиров). В первую очередь это касается людей с низкой физической активностью. Повышенный уровень триглицеридов является основным фактором риска развития атеросклероза, заболеваний сердца, ожирения.

Сахар и атеросклероз

Высокий показатель глюкозы крови и последующее повышение уровня триглициринов – один из ключевых факторов атеросклероза. Это разрушает внутреннюю оболочку артерий.

Сахар и синдром хронической усталости.

И снова за счёт повышения и снижение уровня глюкозы в крови развивается гипогликемия. Это приводит к серьезным последствиям: падает артериальное давление, учащается сердцебиение, возникает сильное чувство голода, проявляется беспокойство, агрессия, ухудшается самочувствие. Человек снова потребляет сахар, и картина повторяется. В таких условиях ни после отдыха, ни даже после качественного сна организм не может восстановиться. Нарастающее чувство усталости со временем становится хроническим.

Сахар и иммунная система

В результате чрезмерного потребления сладких продуктов наблюдается снижение иммунитета. Способность лейкоцитов уничтожать вирусы и бактерии снижается. Кроме этого, сахар является питательной средой для микроорганизмов.

Фото: istockphoto.com

Сахар и кариес

Ни для кого не секрет, что частое потребление сахара и сахаросодержащих продуктов способствует возникновению кариеса зубов.

А когда сахар может быть полезен?

Так как углеводы – это главный источник энергии для мышечной деятельности, то при длительных и интенсивных физических нагрузках простые углеводы с высоким гликемическим индексом можно использовать в форме напитков из натуральных продуктов или спортивных коктейлей.

Сахарозаменители

До недавнего времени фруктоза считалась хорошим сахарозаменителем — она медленно всасывается, и для её усвоения не требуется инсулин. Но ряд исследований показал, что употребление её в больших количествах (более 90 г/сутки) способствует превращению этого моносахарида в жир.

На сегодняшний день оптимальным сахарозаменителям признан стевиозид – экстракт медовой травы, который в 300 раз слаще сахара. Современная промышленность выпускает его в удобных формах — в виде порошка и сиропа, так что можно с лёгкостью использовать для приготовления десертов и любых блюд.

Как избыточное, так и недостаточное поступление углеводов приводит к нарушению обмена веществ. Так что не стоит отказываться от углеводов в своем рационе, стоит ограничить потребление сахара в чистом виде и продуктов, в состав которых он входит.