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Чем Олимпиада 2024 в Париже удивит нас? Любители примут участие в марафоне

Элиуд Кипчоге
Валерия Баринова
Фото: Matthias Hangst/Getty Images
Супервызов: чем нас удивят летние Олимпийские игры 2024 в Париже?
Впервые у любителей будет шанс принять участие в Олимпиаде наравне с титулованными спортсменами.
Lifestyle / Город

После продолжительных споров о том, какой же город примет у себя летние Олимпийские игры 2024, Париж, наконец, одержал победу. Власти добивались этого целых сто лет и теперь, кажется, готовы удивлять. Рассказываем, что, вполне вероятно, будет ждать нас на Олимпиаде через 5 лет.

Фото: istockphoto.com

Всем бежать

На днях в твиттере оргкомитета соревнований появилось сообщение о том, что впервые в истории Игр, Париж-2024 проведет эксперимент для болельщиков и даст всем возможность принять участие в таком публичном мероприятии, как марафон, в тот же день и на тех же условиях, что и олимпийцы.

Для бегунов будут доступны разные форматы дистанции, чтобы вне зависимости от возраста, физического состояния или уровня подготовки, все могли получить уникальный олимпийский опыт.

Танцевать

Ещё одно важное изменение – в программу игр могут включит брейк-данс. Говорят, что оргкомитет Олимпиады-2024 уже ведёт переговоры со Всемирной федерацией танцевального спорта. Решать будут голосованием. Оно состоится на сессии Международного олимпийского комитета в конце июня.

Фото: istockphoto.com

Кроме брейк-данса в программу могут войти ещё и скалолазание, сёрфинг и скейтбординг. Глава оргкомитета Тони Эстанге подчёркивает, что эти виды спорта сделают игры более урбанистическими и артистичными.

Делиться победой

Звёздный дизайнер Филипп Старк уже создал проект медалей для Олимпиады. В его варианте медаль сможет разъединиться на четыре, чтобы победители могли разделить радость с близкими.

Фото: designbd.ru

Официально выбор этой концепции ещё не подтвердили, но мы надеемся, что комитет остановится именно на ней. Нам кажется, это невероятно трогательно.

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