Тренер отвечает: что произойдёт, если отказаться от глютена, молока и мяса?

Рассказывает эксперт «Чемпионата» велнесс-коуч Андрей Семешов.



Есть у меня хороший знакомый, который изредка советуется по вопросам «как быстро похудеть и какую гантель лучше поднять?». Он прочитал у меня в «инстаграме» про отношение к моде на «глютен free» и заявил, что вот уж тут я на сто процентов заблуждаюсь и отстал от жизни. На вопрос «почему ты так решил?» ответ был, как и ожидалось: «Я вот отказался от глютена, и у меня отличные результаты!».



Сначала было хотел объяснить, что похудел он потому, что волевым решением выкинул из рациона львиную долю продуктов, а то, что появилось на замену, по калорийности не дотянуло до прежних значений. То есть всё банально — убрал лишние калории и стал худеть. А дальше включается цепная реакция. Первые результаты мотивируют, появляется желание добиться большего, покупается абонемент в спортзал. А тут я влезу со своей скучной математикой. Зачем? Вреда при отказе от глютена, в общем, немного, при условии что питание сохраняется в целом сбалансированным.



Это как с той пресловутой «молочкой», от которой у всех худеющих жуткие отёки. Поэтому на диете — никакого творога и капучино. И даром что нет ни одного случая, когда человека действительно «залило» водой от пачки творога и стакана молока до официального медицинского диагноза. Да, если вы бодибилдер или фитнес-бикинистка на жёсткой безуглеводке, тогда, конечно, водой от молокосодержащих продуктов подзальёт. Просто в организме гликогена (а в него перерабатываются в конечном итоге все углеводы) ровно ноль, а тут вдруг такой подарок — лактоза (молочный сахар, тот же углевод). И одна молекула гликогена сразу начнёт удерживать вокруг себя три молекулы воды. Вот и появляется это пресловутое «заливает от молочки».

Ну так если вам с утра в трусах не на сцену выходить перед судьями, а разве что к зеркалу в спальне, то какая разница — «натянуло» немножко воды под кожу или нет? Это ж никаким боком к жироотложению не относится. Но — везде строгая рекомендация убирать молочку. Однажды поинтересовался у знакомой фитнес-дамы, которая давно и весьма успешно проводит инстаграмные «похудейки», зачем она выставляет своим подопечным такое условие. Оказалось, всё очень просто. «Девочки же видят, что вчера пресс проглядывался, а сегодня утром исчез. Это многих очень сильно демотивирует, и они срываются».

Если кого-то это и правда так сильно огорчает, то, наверное, отказ от молочных продуктов может быть оправдан. Только за уровнем кальция посоветую присматривать повнимательнее.



Но это я пока про безопасные варианты фитнес-мифов. Порой бывает куда печальнее. На BBC вышел небольшой сюжет про 20-летнюю девушку Ребекку, которая с 11 лет пыталась похудеть, а в конце концов стала веганом. И отнюдь не по этическим мотивам, а лишь для того, чтобы скрыть своё пищевое расстройство. Имея в медицинской карточке диагноз анорексия, она прятала под маской вегетарианства своё неумение самостоятельно разобраться с питанием. К счастью, ей вовремя помогли врачи. И сейчас она осознаёт, что опыт такого вот вегетарианства был большой ошибкой. Британское общество борьбы с пищевыми расстройствами отмечает, что случай с Ребеккой, скорее всего, носит отнюдь не единичный характер. С помощью такой уловки люди пытаются придать своим диким вариантам ограничительных диет более-менее социально приемлемый статус. Даже Британское веганское общество соглашается, что многие люди начинают отказываться от продуктов животного происхождения, чтобы скрыть свои пищевые расстройства, и используют «вегетарианство как прикрытие».

Создавая нас всеядными, природа не предполагала, что однажды кому-то придёт в голову от такого универсализма добровольно отказываться. Поэтому столь резкая смена пищевых привычек должна быть действительно обдуманным решением. Вегетарианство автоматически подразумевает куда большее внимание к составлению меню, чтобы восполнить те элементы, которые выпадают с отказом от мяса. Когда за гордым «Я веган» стоит лишь погоня за фигурой мечты, последствия могут оказаться весьма и весьма печальными.



Так что мода моде рознь. И если страница меню сетевой кофейни с кучей высококалорийных десертов с пометками «фитнес» и «без глютена» вызывает разве что улыбку, то другие эксперименты могут быть не столь комичными.



Берегите себя и ориентируйтесь на здравый смысл!