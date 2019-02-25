Суперзлодей, гонщик и мальчики для битья: какие роли исполняют спортсмены в кино

Несколько дней назад завершил карьеру боец смешанных единоборств Жорж Сен-Пьер. Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях уже уходил из смешанных единоборств в 2013 году. Пока его перчатки «висели на гвозде» он примерил на себя амплуа киноактёра. Самой известной его работой стала роль отрицательного персонажа в фильме «Первый Мститель: Другая война» – Жоржа Батрока.

Возможно, после окончательного завершения карьеры Сен-Пьер продолжит работу в кино.

Редакция «Чемпионата» предлагает вам вспомнить других спортсменов, которые принимали участие в съёмках художественных фильмов.

Забойный Реванш (2013)

Раз уж заговорили о бойцах, возвращающихся в большой спорт, стоит вспомнить фильм Питера Сигала. Два боксёра собираются возобновить карьеру, чтобы провести решающий бой, через 30 лет после их прошлого поединка. Главные роли в фильме исполнили Сильвестр Сталлоне и Роберт Де Ниро, оба уже играли боксёров: Сталлоне – в серии «Рокки», Де Ниро – в «Бешеном быке». «Забойный реванш» содержит несколько отсылок к обеим картинам.

В фильме есть сцена, где главные герои посещают турнир UFC, там у них завязывается конфликт с одним из спортсменов. В ходе короткой стычки герой Сталлоне одним ударом отправляет соперника в нокаут. Поклонники единоборств могут узнать в этом персонаже недавнего соперника Фёдора Емельяненко – Чейла Соннена. Бой прошёл 14 октября и закончился победой российского спортсмена, Соннен снова довольно быстро оказался в нокауте.

Но это не всё, в сцене после титров менеджер, организовавший бой главных героев, предлагает Майку Тайсону и Эвандеру Холифилду провести «суперзабойный» реванш на «Уэмбли». Они несколько раз обыгрывают инцидент с откусанным ухом, но прийти к соглашению им так и не удаётся.



Тайсон уже не в первый раз появляется в одном фильме со Сталлоне, также он снялся в эпизоде фильма «Рокки Бальбоа» (2006). По сюжету соперник Рокки, которого играет боксёр Антонио Тарвер, вступает в словесную перепалку с «Железным Майком», когда выходит на ринг.



Сильвестр Сталлоне приглашал боксёров и в следующий фильм серии.

Крид: Наследие Рокки (2015)

Главный герой фильма – Адонис Крид, сын Аполло Крида – друга Рокки Бальбоа, который погиб на ринге в бою с Иваном Драго по сюжету четвёртого фильма серии. Адонис уговаривает Рокки, который уже давно не имеет ничего общего со спортом стать его тренером.

Главного соперника Крида играет профессиональный боксёр Тони Беллью, российские поклонники бокса должны помнить, что 10 ноября прошлого года он проиграл украинцу Александру Усику.



Также в съёмках принял участие Андре Уорд, который дважды победил российского боксёра Сергея Ковалёва. По сюжету фильма он должен был встретиться на ринге с героем Тони Беллью, но сломал руку во время потасовки на пресс-конференции перед боем.



Стоит отметить, что он снова появился в следующей части фильма, где вышел на ринг против главного героя. Роль ещё одного соперника Крида сыграл Габриэль Росадо, российским болельщикам он мог запомниться боем против боксёра из Казахстана – Геннадия Головкина.

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Астерикс на Олимпийских играх (2008)

Ещё один фильм с большим количеством спортсменов в эпизодических ролях. По сюжету Астерикс, Обеликс и компания принимают участие в Олимпийских играх. По началу всё складывается просто, но неожиданно оказывается, что зелье, которое даёт им силу – допинг. В российском спорте не так давно произошло нечто похожее. И героям приходится соревноваться по-честному.

Во время соревнований по борьбе участника от Рима играет австралийский рестлер Нейтан Джонс, римляне называют его своим секретным оружием. Легко догадаться, что им не было равных.



В заключительный день соревнований проходили гонки на колесницах, именно в этом соревновании и должен был быть выявлен победитель. Одним из участников был пилот «Формулы-1», семикратный чемпион мира – Михаэль Шумахер. Также эпизодическую роль сыграл экс-директор команды Ferrari Формулы-1, ныне, занимающий пост главы FIA (Международная автомобильная федерация) – Жан Тодт.

В конце фильма эпизодические роли получили французские спортсмены: баскетболист Тони Паркер, теннисистка Амели Моресмо и футболист Зинедин Зидан.



И раз уж затронули тему французских футболистов, стоит вспомнить ещё один фильм.

Такси 4 (2007)

По сюжету в комиссариат полиции Марселя доставляют особо опасного преступника, подчиненным Жибера необходимо всего лишь продержать его у себя до утра. Но, как и во всех фильмах этой серии, справиться своими силами у них не получается.

В начале фильма создатели обыграли трансфер Джибриля Сиссе в марсельский «Олимпик». В фильме трансфер обошёлся в 60 млн евро, в реальности клуб заплатил за игрока гораздо меньше – восемь млн евро.

Сиссе мог запомниться российским болельщикам своими голами в ворота ЦСКА в составе «Ливерпуля» во время матча за Суперкубок УЕФА, в ворота «Зенита» в составе «Олимпика» в 1/8 Кубка УЕФА, а также по выступлениям в составе краснодарской «Кубани».

Тренер (2018)

Российский фильм о футболисте сборной, который получил дисквалификацию на год, принял решение завершить карьеру. После окончания срока дисквалификации стал работать главным тренером клуба из ФНЛ. Несмотря на неудачи, которые преследовали главного героя в начале пути, ему удаётся построить из набора игроков настоящую команду.

К созданию фильма привлекли около 200 профессиональных футболистов, в их числе были Алан Гатагов и Дмитрий Сычёв.

Каменная башка (2008)

Николай Валуев после завершения карьеры начал сниматься в рекламе, а также в эпизодических ролях в художественных фильмах. В 2008 году он пошёл дальше и сыграл главную роль. Боксёр, попавший в автокатастрофу, получил серьёзную травму головы, из-за чего у него начались провалы в памяти. По сюжету фильма ему предстоит вернуться на ринг.

Кинодебют Николая Валуева получил главный приз кинофестиваля «Окно в Европу» – «Золотую ладью».