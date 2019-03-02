О том, как и где получить права на управление яхтой, не попасться на удочку мошенников и выйти в море уже этим летом.

Ветер в парусах: 10 неловких вопросов о яхтинге и ответов на них

Всё больше людей в России увлекаются парусным спортом, но как оказалось, получить права на управление маломерным судном легко только на первый взгляд. Мы выяснили с какими проблемами может столкнуться любой начинающий яхтсмен.

Для чего нужны права судоводителя?

Без прав вы не сможете взять судно в аренду. Если у вас есть собственная яхта, без удостоверения на право управления вы обязаны нанимать специалиста, даже если планируете круиз по дождевой луже. И дело не в больших штрафах, а в вашей собственной безопасности.

Хочу получить права на управление яхтой, с чего начать?

В целом процедура похожа на получение водительского удостоверения. Вам необходимо пройти медкомиссию, выбрать парусную школу и пройти обучение, сдать теоретический и практический экзамены, получить лицензию.

Яхт-клуб обещает, что после окончания обучения я получу права. Это будет настоящая лицензия?

Нет, это либо рекламный ход, либо вы имеете дело с мошенниками. Школы не имеют права проводить аттестацию и выдавать лицензии. После прохождения обучения, вы получаете только сертификат, который не даёт права на управление судном.

Кто проводит аттестацию для судоводителей?

Принимают экзамены и выдают лицензии в России два органа: Государственная инспекция по маломерным судам (ГИМС) и Всероссийская федерация парусного спорта (ВФПС). ГИМС относится к МЧС и занимается регистрацией судов и аттестацией судоводителей. Федерация занимается подготовкой спортсменов и популяризацией парусного спорта.

Как понять, где мне сдавать экзамен?

Для начала вы должны решить, где планируете использовать своё судно. Если вы собираетесь передвигаться только по внутренним водам России, то вам необходимо сдавать экзамены в ГИМС. А в случае если у вас в планах арендовать яхту за рубежом, то вам понадобится сдавать аттестацию в федерации. Управлять судном во внутренних водах России по лицензии федерации запрещено, а взять яхту в аренду в странах Европы по лицензии инспекции – практически невозможно.

Почему выдачей лицензий не может заниматься один орган?

Вся проблема в том, что в мире нет единых правил, так как существует слишком много различных акваторий, видов судов и целей пребывания на воде. Поэтому единственным международным документом является Конвенция о предупреждении столкновения судов в море.

Я решил, что буду путешествовать только во внутренних водах России, какой порядок действий?

Первым делом необходимо выбрать школу судоводителей, где вы будете учиться. После завершения обучения и получения сертификата, вы можете сдавать экзамены в ГИМС. В теоретической части экзамена инспекторы должны удостовериться, что вы знакомы с устройством яхты, правилами навигации и техникой безопасности. Во время практического экзамена необходимо выполнить упражнения на воде в одном из водных отделений инспекции.

Как подобрать школу судоводителей?

К выбору стоит подойти максимально серьёзно, так как риск нарваться на мошенников очень велик. Первым делом необходимо убедиться, что у школы есть все необходимые документы. Лицензию на подготовку судоводителей маломерных судов выдаёт министерство образования, а не сама инспекция. Наличие лицензии гарантирует, что у школы есть всё необходимое для полноценной подготовки обучающихся. Помимо этого, перед тем, как заключать договор, необходимо узнать, как и где проходят практические занятия, это может быть реальный водоём или тренажёр в зависимости от местоположения школы.

Сила ветра: что нужно знать, чтобы выйти в море под парусом Всё, что вы хотели узнать о яхтинге в России: где научиться, как получить лицензию и сколько это стоит.

Как получить права на управление судном, которые будут котироваться в других странах?

Некоторые школы яхтинга на своих сайтах уверяют, что права, выдаваемы ГИМС принимают за рубежом. В большинстве случаев это не так, даже на сайте МЧС указано, что права выдаваемые инспекции действительны в российских территориальных водах, а также в странах Евразийского экономического союза (Армения, Казахстан, Киргизия, Белоруссия и Россия).