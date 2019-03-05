8 подарков на 8 марта, которые попадут прямо в цель

Вам даже не придётся вставать из-за компьютера, чтобы их заказать.

В нашей стремительной жизни процесс покупки подарков осложняется необходимостью выбора. С этим ничего не поделаешь. Но есть и хорошая новость – мы живём в XXI веке. А это значит, что выбирать можно, не выходя из дома и не вставая с рабочего места. Тем более что мы уже собрали все лучшие варианты для ваших онлайн-заказов в этой подборке.

Фото: istockphoto.com

Сладкий комплимент

Все мы, девушки, любим, когда нам дарят роскошные букеты, что бы мы там ни говорили. Но смотреть на увядающие бутоны после праздника становится как-то особенно грустно. Не оставляем подруг в плохом настроении – заменяем цветочные букеты сладкими композициями из клубники в глазури. И вкусно, и красиво, и всё в шоколаде.

Стиль и оригинальность

Ещё не очень хорошо знаешь вкусы девушки? Футболки и худи никогда не бывают лишними. Закажи принт с её коронной фразочкой или любимой цитатой, и ты король подарков.

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Для тех, кто растерялся, всегда есть заготовленные варианты. Мой фаворит: «Та, кто делает пожар, не зажигая спичек». «Добить» можно парными майками с романтичным текстом.

Искренний смех

Как гласит вкладыш жвачки «Love Is», любовь – это смеяться над его шутками. А если чувством юмора вы не блещете, выкручивайтесь из ситуации. Отличный вариант — пара билетов на шоу «Импровизация».

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Идеальные комбо

Боксы с вкусностями для души и тела понравятся каждой. А если вспомните её любимый цвет для красивого сочетания в коробке, попадёте в самое сердце. Вино из набора можно открывать на месте.

Красивое тело

Лучший подарок фитоняшке – абонемент на тренировки. Например, в один из клубов World Class или одну из камерных по своей атмосфере студий SM Stretching. Растяжка, Barre и TRX – занимайся и меняй тренировки, хоть каждый день. Даже самой привередливой даме такое понравится.

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Личный опыт: как занятия по растяжке помогли мне прийти в форму Сбросить пару килограмм и остаться в здоровом и подтянутом теле при помощи стретчинга.

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Релакс

Не забываем и про райское наслаждение. Всего один сертификат в спа подарит вашей любимой невероятное расслабление. Вам тоже можно будет расслабиться – сил на ссоры в ближайший месяц не найдётся.

Выбрать программу.

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Билетик в кино

Для ценителей классики мы не нашли ничего более естественно, чем преподнести своей любимой билет на кинопоказ. А если свидание в выходные придётся отложить, то не забывайте про специальное предложение от «Формула Кино» и «Синема Парк». Каждую неделю в кинотеатрах сети действуют специальные цены на все сеансы по вторникам — узнать подробнее про акцию "Супервторник".