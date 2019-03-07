3 безумные вещи, которые делают бодибилдеры, чтобы прийти в форму

Культуристы во время выступлений должны быть в наилучшей форме. Иногда они так увлекаются подготовкой своего тела, что абсолютно не думают, как будут жить после соревнований и будут ли вообще. Мы собрали примеры безумных вещей, которые делают бодибилдеры, чтобы прийти в форму.

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Стероиды

Каждый человек с малых лет слышал это слово, а также слышал о том, какой вред наносят эти препараты организму. Но при этом среди бодибилдеров они продолжают пользоваться большой популярностью.

Стероиды – вещества, которые, попадая в организм, превращаются в гормоны. Большое количество гормонов в организме ускоряет рост мышечной массы и сжигание жира.

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Главная проблема в том, что стероиды вызывают привыкание, тем, кто их регулярно использует, приходится увеличивать дозу. Первым делом страдает самый большой фильтр человека – печень. О том, какой вред печени несут стероиды, мог бы рассказать бодибилдер Дин Уормби, если бы не скончался от рака печени в 2015 году.

Также у тех, кто увлекается анаболиками, могут начаться проблемы с почками, сердечные приступы и даже инсульты. Но это только цена, которую осознанно или неосознанно платят сами культуристы. Нередки случаи, когда из-за них страдают другие люди, переизбыток гормонов в организме сильно влияет на нервную систему. Чаще всего это проявляется в виде чрезмерной агрессивности, которая иногда переходит все возможные грани.

Показателен пример Салли Макнейл и её мужа, они оба были культуристами, оба принимали стероиды. Известно, что в их семье часто случались конфликты, которые доходили до рукоприкладства, в один из таких дней Салли дважды выстрелила в своего мужа из дробовика. Рэй Макнейл скончался, а его супруга отправилась за решётку.

Ещё более дико звучит история Рубена Арзу, его анаболики довели до состояния, когда он абсолютно голый напал на семейную пару возле их дома. Оба супруга остались живы, хоть и получили серьёзные переломы, а культурист был арестован. И это только две из множества историй о так называемой стероидной ярости.

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Мочегонные средства

Эти препараты бодибилдеры используют для выведения жидкости и солей из организма. Это помогает убрать подкожную жидкость и добиться рельефности мышцам, а также вывести из организма следы запрещённых препаратов.

Диуретики выводят из организма натрий, так как именно натрий удерживает в организме жидкость.

Спортсмены, которые принимают мочегонные препараты без контроля врачей могут нанести серьёзный вред своему здоровью, вплоть до летального исхода. Причиной может стать обезвоживание, нарушение баланса электролитов, что ведёт к нарушению жизненно важных процессов.

Наибольшего «успеха» в выведение «излишков» жидкости добился Андреас Мюнцер. Наверное, когда возле трапа самолёта его встречала карета скорой помощи он выглядел очень рельефно. Неизвестно, как оценили его мускулатуру мюнхенские врачи, но хочется верить, что большее внимание они уделяли его проблемам с кишечником и внутреннему кровотечению. Во время операции выяснилось, что из-за недостатка жидкости в организме кровь пациента слишком густая, атлет скончался в больнице, несмотря на все усилия докторов, не выдержало сердце.

Фото: istockphoto.com

Диеты: протеин и только протеин

Культуристам перед соревнованиями необходимо максимально вывести из организма жиры, но при этом сохранить мышечную массу. Обычно спортсмены делают очень большой упор на белки и практически полностью исключают углеводы. Это приводит к тому, что организм не получает вещества, в которых нуждается, нарушается метаболизм. Для человека, который находится под постоянными физическими нагрузками это может быть опасно вдвойне. Чтобы избежать проблем, диета должна прорабатываться индивидуально с помощью специалиста, который будет учитывать индивидуальные особенности организма.

Как правило, диеты бодибилдеров сопровождаются употреблением протеинов, что может привести к пищевым расстройствам. Для ослабленного организма это несёт ещё более негативные последствия. Если спортсмен потребляет слишком много протеина, то это не только не принесёт пользы, но и наоборот может навредить, под удар всё также попадают печень и почки.

Так как во время диеты спортсменам не хватает энергии на тренировки, они употребляют энергетические напитки. То, что пьют бодибилдеры, несколько отличаются от того, что можно купить в обычном продуктовом магазине, они содержат углеводы и кофеин, что тоже влияет на сердце и нервную систему.