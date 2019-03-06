10 лет в деле. Денис «Бонус» Леонтьев: лучше гор может быть только улица

В этом году, с 29 марта по 7 апреля, на курорте «Роза Хутор» в Сочи один из самых масштабных сноубордических фестивалей Quiksilver New Star Camp отметит 10-летний юбилей. В его честь «Чемпионат» запускает серию материалов «10 лет в деле». Каждый материал — история становления прорайдера, воспоминание о том, «как было тогда», и ответ на главный вопрос: что нужно сделать сегодня, чтобы продолжать развивать сноубординг в России и делать его популярнее, моднее и привлекательнее с каждым днём?



Большинство этих историй совсем не про олимпийское золото или карьеру в профессиональном спорте, но все они про любовь к своему делу, собственный неповторимый стиль и личные победы и преодоления на склоне. Первый наш герой — Денис «Бонус» Леонтьев. Один из самых безбашенных, татуированных и весёлых джибберов, которых только можно встретить на перилах или заснеженном споте.

Фото: Никита Клюквин

Профайл прорайдера

Возраст: 27 лет.

Стаж каталки: 12 лет.

Откуда: родился в городе Советск, Калининградская область. Вырос в Санкт-Петербурге.

Любимые места для катания: «Снежком» в Москве и Bear mountain в Лос-Анджелесе.

Любимый трюк: такого нет, любит все.

Райдер, который вдохновляет: нет такого.

Аккаунт в «Инстаграме»: @denisbonus.

О том, как всё началось

На доску я встал с одноклассником на курорте «Орлиная гора» (сейчас его уже не существует, он был в Ленинградской области). По возвращении домой на нас напали и отобрали сноуборд. С этого и началась моя история.

Как было раньше

10 лет назад сноубординг был уже развит, я не попал в самый пик его развития. Тогда было здорово, все вкладывались в индустрию, строили парки. Прорайдеры были как звёзды. На сноуборде тогда каталось очень много людей. Все они были модные, интересные, так как это не было так массово и доступно каждому, как сейчас. В то время когда я видел человека со сноубордом, я думал, что этот человек однозначно разбирается в каком-то из направлений этого вида спорта.

Фото: Из личного архива Дениса

Самый страшный момент в карьере

Самое страшное было, когда мне позвонили представители Red Bull и сказали, что хотят меня в команду. В этот самый момент, я снимался для одного проекта и порвал связку в колене. Мне тогда было совсем немного лет, но я боялся, что уже не восстановлюсь. Меня все пугали тем, что после травмы со связкой в колене профессионально заниматься сноубордом будет очень сложно. И из-за этого у меня был очень тяжёлый эмоциональный период. Но ничего… после 4,5 месяца я восстановился, приехал в Америку, снял крутое видео и доказал, что могу «гасить», несмотря ни на что.

Достижение, которым гордится

Для меня это то, что я «прорубил окно в Америку», стал первым сноубордистом из России, который с ними выступал и выступает, катается на одном уровне.

О том, как развить сноубординг в России

На самом деле, я и так много всего делаю в этой теме. У меня есть собственные проекты, бренд, мероприятия и т.д. Но у меня задача другая — сделать его не более популярным, а более модным. А для этого нужно воспитать крутых райдеров, на которых будут равняться. Они должны быть уникальными в своём стиле катания, интересными. Тогда, на мой взгляд, сноубординг будет больше цениться, чем сейчас. Ведь в настоящее время это всё очень общедоступно и, прям сильно выдающихся людей, на которых хочется равняться и быть похожим, в России для меня нет. Поэтому мне хочется найти таких ребят, открыть в них талант.

Фото: Никита Клюквин

Каталка, о которой мечтает

Хотелось бы покататься в Новой Зеландии, пока слишком дорого выходит. Но, надеюсь, когда-нибудь это случиться.

Единственный совет сноубордисту

Скажу для того, у кого уже есть небольшой опыт катания и он начинает кататься в парках. Для того, у кого есть свой уникальный стиль, который, возможно, кому-то не нравится: не слушай никого и делай именно так, как ты считаешь нужным. Иди вперёд.

Что может быть лучше гор?

Лучше гор может быть только улица! Потому что я – ребёнок улицы.



До встречи на склоне!