Недопущенные: 8 видов спорта, которых будет не хватать на Олимпиаде

Как минимум за три года до начала каждой Олимпиады, проходит заседание исполкома международного олимпийского комитета (МОК), в ходе которого утверждается программа конкретных игр. В ходе сессии МОК может как исключить любой вид спорта, так и добавить новый. Основным требованием к международной федерации, руководящей тем или иным видом спорта – соблюдение Олимпийской хартии и Всемирного антидопингового кодекса.



Олимпийская хартия подразумевает, что международная федерация признана МОК. А также что вид спорта распространён не менее чем в 75 странах на четырёх континентах среди мужчин и не менее чем в 40 странах на трёх континентах среди женщин.



Программа на следующие Олимпийские игры уже утверждена, они пройдут в Токио в 2020 году. В неё вошли пять новых видов спорта: бейсбол/софтбол (обе дисциплины были олимпийскими до 2008 года), карате, сёрфинг, скалолазание и скейтбординг. Рассказываем, какие виды спорта могут войти в программу следующих Олимпиад.

Пляжный футбол и мини-футбол

Отличий этих версий от большого футбола не так много, в основном то, что соревнования проходят на пляже и в зале соответственно. При этом многие отмечают, что пляжный футбол, так же как и мини-футбол, более зрелищный.



ФИФА уже много лет добивается включения этих двух дисциплин в программу Олимпийских игр, казалось, что перед играми в Рио-де-Жанейро, цель была близка, но не сложилось. Пока удалось добиться включения мини-футбола в программу юношеских Олимпийских игр, но это уже значит немало. Президент Ассоциации мини-футбола России считает, что включение мини-футбола и пляжного футбола в программу Игр можно ожидать после 2024 года.

Флорбол

Считается, что этот вид спорта произошёл от хоккея, но на самом деле с хоккеем его роднит только наличие у игроков клюшек. Матчи проходят в залах на твёрдом ровном полу, а не на льду, защитная экипировка нужна только вратарям, для игры используют пластиковый мяч. В каждой команде участвуют семь спортсменов включая вратаря.



Флорбол уже более 10 лет претендует на включение в олимпийскую программу, но пока безуспешно, несмотря на свою зрелищность и распространённость. В 2008 году федерации удалось добиться временного членства в МОК, а в 2011-м – полноценного.

Для этого вида спорта необходимы ракетки, мяч и четыре стены. Проводятся как одиночные, так и парные турниры. Задача игроков во время матча — отбить мяч отбить мяч в стену, в этом и таилась главная проблема соревнований по сквошу: на что смотреть зрителям, если вокруг корта четыре стены! Со временем федерация нашла решение: стены стали делать прозрачными.



Федерации сквоша существуют уже более чем в 150 странах, всемирная федерация работала над тем, чтобы включить сквош в программу игр в Рио, но не сложилось, в Токио сквош тоже представлен не будет. Но учитывая, что в мире уже более 50 млн игроков, рано или поздно этот вид спорта получит своё место под солнцем.

Спортивное ориентирование

Участники соревнований по этому виду спорта должны как можно быстрее преодолеть заданный маршрут, ориентируясь по карте и компасу. Существует несколько видов ориентирования: бегом и на велосипедах, также существует зимнее ориентирование на лыжах, а также ориентирование для людей с ограниченными возможностями. При желании этот вид спорта можно включить и в летнюю Олимпиаду, и в зимнюю, и даже в Паралимпиаду.



На попадание в программу Олимпийских игр международная федерация ориентирования претендует уже больше сорока лет. Вся проблема в том, что этот вид спорта крайне неудобен для зрителя: очень тяжело организовать полноценные трансляции, да и проводить такие состязания в черте города не удобно, а значит потенциальному зрителю придётся ехать в лес. Но в этом году федерация получила свой шанс: лыжное ориентирование включили в программу зимней Универсиады в Красноярске.

Спидскейтинг

Спидскейтинг или скоростное катание на роликовых коньках, как можно догадаться главная задача для спортсмена – быстрее всех преодолеть заданную дистанцию на роликовых коньках. Этот вид спорта имеет очень много общего с конькобежным спортом, но в отличие от своего близкого родственника никак не может войти в программу Олимпиады.



Международная федерация уже много лет безуспешно пыталась переубедить МОК, но в прошлом году одержала небольшую, но важную победу: спидскейтинг был представлен на юношеских Олимпийских играх 2018.

Бильярд и боулинг

Эти виды спорта знакомы всем без исключения, даже если кто-то не играл сам, то наверняка видел, как это делают другие. Оба эти вида спорта претендовали на попадание в программу Олимпиады в Токио, но оба безуспешно. Международная федерация боулинга уже однажды попадала на Олимпиаду, в 1988-м, в Сеуле, а федерации бильярдного спорта ещё только предстоит узнать, что это такое.