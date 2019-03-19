Эксперимент редакции: сколько калорий можно сжечь на танцевальной тренировке?

Хочешь похудеть? Топи на кардио. И тут каждый представляет себе ад беговой дорожки или нескончаемый круг на стадионе около дома. Но что, если мы расскажем о том, что можно терять калории, кайфовать под любимые треки и прокачивать своё тело и сердце в необычном формате кардиотренировок? И речь здесь даже не про инновационные тренажёры, популярный сайклинг или банальную скакалку. Мы говорим о танцах!

В рамках нашего редакционного эксперимента мы отправились на танцевальные тренировки в New York Dance Studio, вооружившись специальными датчиками и умными часами Suunto. Целью нашего эксперимента было выяснить, сколько калорий можно сжечь во время обычной танцевальной тренировки на уровне «Beginner». Результаты превзошли все ожидания, но об этом далее.

Для справки: мы понимаем, что индивидуальный расчёт калорий, сожжённых во время тренировки, напрямую зависит от параметров вашего тела: роста, веса и т.д. Поэтому все данные ниже индивидуальны и не могут быть точными. Но эти цифры можно принять за средний показатель, если жалеть себя и лениться на тренировке вы не планируете, а тренер рассчитывает выжать из вас по максимуму.

В ходе эксперимента мы посетили две тренировки по направлениям «Хип Хоп» и «Хаус». Сравним данные и попытаемся понять, что подойдёт именно вам.

Хип-хоп: выжимаем максимум под бит

Продолжительность занятия: 1 час

Уровень: новичок

Преподаватель: Michelle Beatz (Михаил Никифоров)

Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

Краткая справка: хип-хоп – танцевальное направление, которое впитало в себя уличную философию афроамериканцев, элементы фанка, попа, брейка и джаза. Оно возникло ещё в конце прошлого века как танец жителей бедных американских кварталов. Но то, что из этого получилось – экспрессия, страсть, креатив, свобода и эмоции, – вышло далеко за пределы уличных баттлов.

Сама тренировка была довольно разнообразна и делилась на блоки: разминка, изучение–повторение отдельных базовых элементов, из которых состоит танец, заучивание хореографии через соединение различных элементов (связки). Было жарко и сложно от того, что мозг боролся с телом. Важно было не только выполнить элемент правильно, но ещё и запомнить его место в связке, проследить за техникой и внимание… расслабиться. Да-да, при всём при этом нужно было ещё расслабиться, довериться музыке и начать кайфовать от процесса. Но результаты того стоили.

Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

В итоге благодаря своей дотошности (часто повторяла элементы и немножко кривлялась под бит перед зеркалом) за одну тренировку я прошла столько же шагов, сколько ежедневно прохожу от метро до дома (их 3517).

Минимальный пульс: 89

Максимальный пульс (пик): 137

Количество пройденных шагов во время тренировки: 3517

Количество сожжённых калорий: 410 кКал

Интенсивность тренировки: 6/10

Хаус: ловим грув и теряем калории

Продолжительность занятия: 1 час

Уровень: новичок

Преподаватель: Kerry (Карина Муслимова)

Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

Краткая справка: хаус – танцевальное направление, произошедшее от одноимённого стиля электронной музыке в Чикаго в начале 80-х. Интересно, что название стиля произошло от клуба Warehouse, в котором диджеи начали играть хаус-музыку. То, что есть в музыке, находит своё отражение и в танце – это высокая скорость, ритмичность, драйв. Широкие, энергичные движения исполняются под короткие замедляющиеся, а затем ускоряющиеся фрагменты хауса.

Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

Хаус – это ноги, ноги и снова ноги. А когда тренер говорит: «Давайте подключим руки, качнём в бит и сделаем поворот», – мозг взрывается. Но самое удивительное в этом то, что наше тело гораздо умнее, чем мы, и многое воспринимает на каком-то интуитивном уровне. Поэтому уже через несколько повторений я начала автоматически (бинго) выполнять связку. И честно вам скажу, это самый настоящий кайф, когда ты просто на одной волне с битом и звуками без лишнего напряжения начинаешь двигаться. Это как плясать на дискотеке, но без импровизации, а с чёткими заготовками. В общем, однозначная рекомендация от меня.

Важно: не пропускайте разминку. Это нужно для того, чтобы не получить нелепую и ненужную травму. А ещё в танцах это отличный способ отточить технику базовых элементов, которые используются при составлении связок и хореографии.

Показания гаджетов удивили: хаус по количеству пройденных шагов перебил даже мою дорогу от метро и к метро. За тренировку я находила и напрыгала около 4120. Вот так на две тренировки сходишь, и норма за день готова.

Минимальный пульс: 97

Максимальный пульс (пик): 151

Количество пройденных шагов во время тренировки: 4120

Количество сожженых калорий: 462 кКал

Интенсивность тренировки: 7/10

Вместо заключения

Если вы всё ещё не определились, по какому принципу выбирать танцевальное направление, выбирайте то, что вам нравится. Просмотрите свой плейлист и поймите, какая музыка заставляет вас приплясывать у зеркала или заряжает вас в преддверии рабочего дня. Можно сжечь 300 ккал за полчаса ненавистного (для меня лично) кроссфита, а можно не заметить, как прошло два часа, оттачивая элементы и связки около зеркала.

Мнение редактора: главный плюс танцев – думать о чём-то лишнем во время тренировки просто невозможно. Задумался о тленности бытия или рутине на работе – пропустил пару рекомендаций тренера и уже выбился из ритма. Поэтому если хочешь танцевать классно, на мастер-классе придётся отключить голову и включиться в процесс. Вот такая вот бюджетная мотивация – дешевле, чем сеанс психотерапевта, ещё и калории сожжёте.

Узнать больше о танцевальных направлениях, расписании и уровнях можно здесь.