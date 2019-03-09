Разбор полётов: как выбрать правильную экипировку для фитнеса?

Стилист Евгения Постникова рассказывает, как одеться на тренировку, чтобы было удобно, функционально и красиво.

Выглядеть на тренировке стильно и красиво – задача непростая. А чувствовать себя при этом комфортно – просто миссия на грани фантастики. Но мы знаем, как это исправить. Вместе со стилистом Евгенией Постниковой мы подготовили для вас 5 удачных и неудачных образов для занятий в тренажёрном зале. Разбираем типичные ошибки и вдохновляемся идеальными сочетаниями.

Помните, что нет плохих спортивных вещей, есть вещи, надетые не на ту тренировку или не в то время.

На Евгении: леггинсы и топ Nike, джемпер Adidas, кроссовки для бега solarboost от Аdidas. Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

Первый образ максимально удобен для различного вида нагрузок на тренировке. Спортивное бра позволяет выполнять движения, не сковывающие руки, бегать, заниматься кардио. Если же мы наденем верх из полиэстера, как во втором варианте, на тренировку в зал – это будет не функционально: мы быстро вспотеем и нам будет некомфортно.

Резюме: для занятий в закрытом помещении выбирайте максимально лёгкую одежду. Поддерживающее бра или кроп-топ будет смотреться очень органично в тандеме с лосинами с завышенной талией. Такой образ подчеркнёт естественные изгибы тела и не будет сковывавать движения.

На Евгении: шорты и футболка Rebook, свитшот Adidas, кроссовки Fast Tempo Flexweave от Reebok Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

Важно понимать, что есть спортивная одежда для занятий в зале, есть одежда для занятий на улице, а есть спортивный стиль. Очень многие путают эти понятия и занимаются в зале в вещах, не предназначенных для тренировок. Тёплый свитшот или толстовка – это тот самый элемент одежды, который относится к спортивному стилю. Он классно будет смотреться в путешествии или на прогулке, но не в тренажёрке.

На Евгении: леггинсы и бра Nike, толстовка Reebok, кроссовки Nike Free TR Ultra, в руках — Fast Tempo Flexweave от Reebok. Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

Выбирайте правильную обувь. Точно так же существуют кроссовки, предназначенные для зала, для бега или тренировок на свежем воздухе и, конечно же, просто стильные кроссовки, не предназначенные для занятия спортом. Их нельзя путать. Прежде всего, от неудачно выбранной обуви деформируется стопа, и если вы бегаете, прыгаете или интенсивную нагружаете ноги, используя неправильные кроссовки, травмироваться будет очень легко.

В кроссовках, предназначенных для зала, так же крайне нежелательно ходить по улице. Обычно они очень лёгкие, на тонкой подошве, и при любых осадках вы с лёкостью промочите ноги.

Резюме: важно использовать обувь по назначению.

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Свитшот во втором образе тоже больше подходит для outdoor тренировки.

Лайфхак: всегда читайте этикетки, производители, как правило, указывают, для какого типа тренировок предназначена та или иная вещь.

На Евгении: слева — шорты и топ Nike (размер S), справа – шорты Adidas (размер M). Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

Одежда должна быть по размеру. Многие девушки занимаются самообманом и при размере S покупают XS. Это сковывает движения, из-за чего страдает страдает, а результат от тренировочного процесса сводится на нет. Точно такой же эффект наблюдается с одеждой большего размера. Так как практически вся спортивная одежда выполнена из полиэстера и эластана, она достаточно плотно облегает фигуру и несёт корректирующую функцию. Если вещь будет сидеть правильно, вы будете чувствовать себя комфортно.

На Евгении: леггинсы Adidas, бра и худи Nike, кроссовки для бега solarboost от Аdidas. Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

Моя любимая форма– леггинсы и кроп-топ или спортивное бра. Это тот вариант, когда вы хотите заниматься разнообразными нагрузками, и не хотите заморачиваться с одеждой. В таком виде достаточно удобно и бегать, и заниматься силовыми тренировками.

В свою очередь, кофту или лонгслив с длинными рукавами я надеваю на уличные тренировки. Ведь точно так же, как нельзя перенагреваться в зале, нельзя и переохлаждаться на улице. После пробежки можно легко замёрзнуть, заболеть и свести пользу тренировки к нулю. Поэтому второй вариант (на фото) также уместен, но не в формате фитнес-зала.

Выражаем благодарность за помощь в проведении и организации съёмок Welness club «Nebo».