Nike создал форму для женских сборных. Они впервые отличаются от мужских

Летом во Франции пройдёт женский чемпионат мира по футболу. И если раньше подобным турнирам уделялось минимум внимания, то сейчас всё изменилось. А помогают вывести женский футбол на новый уровень спортивные бренды, которые уделяют особое внимание созданию спортивной экипировки для девушек.



Nike разработал форму для 14 женских сборных, которые летом будут сражаться за главный футбольный титул. Комплекты были представлены 11 марта в Париже – на показе присутствовало около 300 работников модной индустрии и медиа со всего мира. И поверьте, такой масштабной презентации не устраивали ни одной мужской сборной. Это было очень впечатляюще.

Раньше женская экипировка полностью дублировала мужскую, но теперь форма значительно отличается от той, в которой выступают мужчины. Над созданием уникальных моделей в пространстве Nike Sports Research Lab в течение нескольких месяцев трудилась огромная команда дизайнеров. Они собирали пожелания спортсменок, изучали женскую физиологию, а потом проводили исследования с помощью 4D-сканирования. Это позволило зафиксировать движение тела с точностью до 250 кадров в секунду и установить все детали, вплоть до зон обильного потоотделения.



«Мы знаем, что тело футболистки отличается от обычного человека, поэтому нам было важно разработать что-то поистине уникальное. Мужчины предпочитают обтягивающую форму, чтобы чувствовать себя супергероями. С женщинами всё иначе. Мы уделили особое внимание созданию джерси: они свободные, с высоким воротником, чтобы им было удобно её снимать», — рассказала на презентации Кейси Лукер, дизайнер формы.

Франция

Страна-хозяйка получила одни из самых красивых комплектов. Домашний представлен в классическом синем цвете, выездной – в белом с синими шестиугольными вкроплениями, что является отсылкой к неофициальному прозвищу страны. Все детали на обоих комплектах выполнены в цвете розового золота. Внутри джерси нанесён слоган: «Мы разные, но нас это объединяет».

Фото: Nike/«Чемпионат»

США

Форма сборной США имеет что-то общее с той, в которой девушки выиграли чемпионат мира — 1999. На спине каждого из комплектов размещён серый принт с названием каждого из 50 штатов – очень символично и патриотично.

Фото: Nike/«Чемпионат»

Нидерланды

Особенностью голландского комплекта является то, что на джерси добавлен графический

орнамент в виде символа страны – тюльпана.

Фото: Nike/«Чемпионат»

Англия

Домашний комплект выполнен в традиционных белых цветах, но дизайнеры добавили на форму небольшой штрих: по краю рукава идёт тёмно-красная полоса. На джерси, в которой команда будет играть на выезде, нанесён принт с типичными для Англии цветами – мака, примулы, иван-чая.

Фото: Nike/«Чемпионат»

Норвегия

При создании формы для норвежской сборной Nike вдохновлялся снегом и зимними свитерами. Отсюда такой необычный орнамент на домашнем комплекте.

Фото: Nike/«Чемпионат»

Также вместе с формой были разработаны бра, которые футболистки смогут надеть под форму. Fe/Nom Flyknit выполнен по той же технологии, что и «вязаные» кроссовки Flyknit, которые были легкими, облегающими и практически бесшовными.

Фото: Nike

На создание топа ушло около 600 часов, в течение которых проводились биометрические исследования. В итоге получился мягкий и комфортный бра, который практически неощутим на теле.