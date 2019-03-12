10 лет в деле. Анна Орлова: Спустя много лет я всё ещё ценю каждый спуск…

В этом году, с 29 марта по 7 апреля, на курорте «Роза Хутор» в Сочи один из самых масштабных сноубордических фестивалей Quiksilver New Star Camp отметит 10-летний юбилей. В его честь «Чемпионат» продолжает серию материалов «10 лет в деле». Каждый материал — история становления прорайдера, воспоминание о том, «как было тогда», и ответ на главный вопрос: что нужно сделать сегодня, чтобы продолжать развивать сноубординг в России и делать его популярнее, моднее и привлекательнее с каждым днём?
Героиня этого материала – Анна Орлова – победитель и призёр этапов чемпионата мира по фрирайду Freeride World Tour, райдер команды Roxy, Jones Snowboard, BCA, CEP. Именно она полюбила горы настолько, что отважилась сменить «обкатанные» трассы на неизведанные «пухляки», и стать первой девушкой из России, получившей «уайлд-кард» на чемпионат мира по фрирайду.
Профайл прорайдера
Возраст: 28 лет.
Стаж каталки: 15 лет.
Откуда: Красноярск.
Любимое место для катания: Курмайор, Италия.
Любимый трюк: Method.
Райдер, который вдохновляет: Робин Ван Джин (Robin Van Gyn).
Аккаунт в «Инстаграме»: @lavi_ann.
О том, как всё начиналось
Помню, когда делала первые шаги, меня учил инструктор (друг семьи), и он заставлял меня ходить пешком, говорил, что так я буду больше ценить каждый спуск, а по пути подъёма рассказывал мне про культуру сноубординга. Сейчас я всё ещё ценю каждый спуск вне зависимости от того, поднимаюсь я пешком или еду на подъёмнике.
Сноубординг 10 лет назад: как это было?
Десять лет назад мы с друзьями уезжали за город и строили трамплины, прыгали, ходили пешком, искали интересные проезды, жарили шашлыки, обсуждали новые видео и соревнования. Это был самый пик популярности сноуборда, и все были помешаны на нём, многие всё ещё помешаны, например я (улыбается).
Куда вас может завести сноуборд?
За десять лет я много где побывала – покаталась практически во всех частях Европы, Японии, Канаде, США, Аргентине и Чили, даже в пустыне Сахара. В России была на Камчатке, Кавказе, в Хибинах и заполярном Урале, разведала места в Сибири.
Самый страшный момент в карьере
Когда я чуть не провалилась в трещину ледника и мне пришлось неподвижно провисеть над ней какое-то время, ожидая помощи, при этом от каждого неловкого движения снег обваливался подо мной, важно было оставаться спокойной, дышать ровно и не двигаться.
Достижение, которым гордится
Выиграла этап чемпионата мира по фрирайду в Японии в 2019 году.
О том, как развить сноубординг в России
Нужно строить больше горнолыжных курортов, их слишком мало в России, а гор очень много.
Каталка, о которой мечтает
В Новой Зеландии, потому что это одно из самых красивых мест на Земле.
Всего один совет
Катайтесь в шлеме.
Что может быть лучше гор?
Лучше гор может быть только… сноубординг в горах.