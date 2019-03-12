Первая девушка из России, допущенная на чемпионат мира по фрирайду, — о самом страшном моменте в карьере и любимых горах.

10 лет в деле. Анна Орлова: Спустя много лет я всё ещё ценю каждый спуск…

В этом году, с 29 марта по 7 апреля, на курорте «Роза Хутор» в Сочи один из самых масштабных сноубордических фестивалей Quiksilver New Star Camp отметит 10-летний юбилей. В его честь «Чемпионат» продолжает серию материалов «10 лет в деле». Каждый материал — история становления прорайдера, воспоминание о том, «как было тогда», и ответ на главный вопрос: что нужно сделать сегодня, чтобы продолжать развивать сноубординг в России и делать его популярнее, моднее и привлекательнее с каждым днём?

10 лет в деле. Денис «Бонус» Леонтьев: лучше гор может быть только улица Самый татуированный и безбашенный прорайдер в России — о том, как прокачать свой стиль и сноуборд-индустрию.

Героиня этого материала – Анна Орлова – победитель и призёр этапов чемпионата мира по фрирайду Freeride World Tour, райдер команды Roxy, Jones Snowboard, BCA, CEP. Именно она полюбила горы настолько, что отважилась сменить «обкатанные» трассы на неизведанные «пухляки», и стать первой девушкой из России, получившей «уайлд-кард» на чемпионат мира по фрирайду.

Фото: Из личного архива Анны Орловой

Профайл прорайдера

Возраст: 28 лет.

Стаж каталки: 15 лет.

Откуда: Красноярск.

Любимое место для катания: Курмайор, Италия.

Любимый трюк: Method.

Райдер, который вдохновляет: Робин Ван Джин (Robin Van Gyn).

Аккаунт в «Инстаграме»: @lavi_ann.

О том, как всё начиналось

Помню, когда делала первые шаги, меня учил инструктор (друг семьи), и он заставлял меня ходить пешком, говорил, что так я буду больше ценить каждый спуск, а по пути подъёма рассказывал мне про культуру сноубординга. Сейчас я всё ещё ценю каждый спуск вне зависимости от того, поднимаюсь я пешком или еду на подъёмнике.

Фото: Из личного архива Анны Орловой

Сноубординг 10 лет назад: как это было?

Десять лет назад мы с друзьями уезжали за город и строили трамплины, прыгали, ходили пешком, искали интересные проезды, жарили шашлыки, обсуждали новые видео и соревнования. Это был самый пик популярности сноуборда, и все были помешаны на нём, многие всё ещё помешаны, например я (улыбается).

Анна Орлова – первая во фрирайде Красота, грация и скорость.

Куда вас может завести сноуборд?

За десять лет я много где побывала – покаталась практически во всех частях Европы, Японии, Канаде, США, Аргентине и Чили, даже в пустыне Сахара. В России была на Камчатке, Кавказе, в Хибинах и заполярном Урале, разведала места в Сибири.

Самый страшный момент в карьере

Когда я чуть не провалилась в трещину ледника и мне пришлось неподвижно провисеть над ней какое-то время, ожидая помощи, при этом от каждого неловкого движения снег обваливался подо мной, важно было оставаться спокойной, дышать ровно и не двигаться.

Фото: Андрей Британишский

Достижение, которым гордится

Выиграла этап чемпионата мира по фрирайду в Японии в 2019 году.

О том, как развить сноубординг в России

Нужно строить больше горнолыжных курортов, их слишком мало в России, а гор очень много.

Каталка, о которой мечтает

В Новой Зеландии, потому что это одно из самых красивых мест на Земле.

Фото: Андрей Британишский

Всего один совет

Катайтесь в шлеме.

Что может быть лучше гор?

Лучше гор может быть только… сноубординг в горах.