Первый олимпийский чемпион по брейк-дансу — о вдохновении, подготовке в Штатах и о том, почему он не в «Танцах».

Сергей Чернышев: я хотел быть Оптимусом, отец сказал, пока дотягиваю до Бамблби

В октябре прошлого года он стал первым олимпийским чемпионом по брейк-дансу. Несмотря на то что пока у него есть золото только юношеских Игр, он уверен, что вскоре би-боям со всего мира предоставят возможность померяться силами на взрослой Олимпиаде.

Сергей Чернышев рассказал о подготовке к Олимпийским играм и о том, почему для него важно заниматься брейк-дансом на профессиональном уровне.

Фото: @tashlanov.v

— Ты уже рассказывал, как происходила сама Олимпиада, можешь поподробнее рассказать, как происходил процесс подготовки?

— Я, наверное, больше морально готовился. Слетал в Штаты, зарядился. Тренировки перед Олимпиадой особо ничем не отличались от моих обычных тренировок, я всегда тренировался в таком режиме.

— Когда выходишь на танцпол, что помогает собраться?

— Осознание того, зачем я здесь.

— В чём заключается роль твоего отца как тренера?

— Он ставит цель, задаёт направление, контролирует.

— Программу на выступление придумываешь самостоятельно или советуешься с отцом?

— У меня нет программы. В брейкинге в принципе нет программы. Но во всём, что я показываю, есть его рука.

Фото: @tashlanov.v

— Что тебе нравится больше: джемы или баттлы?

— Баттлы.

— Кто был твоим ориентиром в детстве? Есть люди из танцевальной культуры, на чьём творчестве ты вырос?

— Конкретно из танцоров, не помню, честно говоря, много кто. Когда мне было 11 лет, я фанател с Хонг тена (bboy Hong 10). Ещё нравились всегда американцы, я считаю, это такой брейкинг, каким он должен быть.

— Сейчас брейк-данс вошёл в программу только юношеских Олимпийских игр, допускаешь, что в ближайшее время появится и на взрослых Играх, например в 2024 году в Париже?

— Допускаю, с вероятностью 99 процентов.

Фото: @tashlanov.v

— Может случиться так, что на взрослой Олимпиаде за место в сборной будешь конкурировать со своим отцом?

— Неет (смеётся). Он не танцует с 2001-го примерно.

— Почему конкретно для тебя было важно, чтобы брейк-данс стал олимпийским видом спорта?

— Это однозначно шаг вперёд для нашей культуры, а значит и для меня.

— Ты любишь брейк-данс, мог бы заниматься им в своё удовольствие, почему для тебя так важно делать это на профессиональном уровне?

— Потому что я не эгоист, чтобы заниматься им в своё удовольствие.

Фото: @tashlanov.v

— Ты олимпийский чемпион, но при этом вы дважды участвовали в шоу «Танцы» и оба раза получилось не очень. Сказалось, что судьи всё-таки больше хореографы, чем спортсмены?

— Я люблю телевизор, мне всегда хотелось туда попасть, тогда я увидел возможность в этом проекте. С «Танцами» всё, они остались в 2017-м. Сейчас мне хватает других вариантов.

— Почему именно Бамблби?

— Когда был малой, хотел быть Оптимусом, отец сказал, дотягиваю только до Бамблби пока (улыбается). И вот как-то закрепилось, все запомнили, теперь Оптимус не нужен, Бамблби круче (улыбается).