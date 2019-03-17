Дайвинг для начинающих: подводные музеи, лицензия и подготовка

Как и где получить лицензию, обучиться всем навыкам в бассейне и выбрать место для погружения.

Подводный мир морей привлекает всё больше туристов, а потому на популярных курортах появляется всё больше предложений погрузиться на глубину. Дайвинг становится всё более популярным, а потому привлекает любителей лёгких денег. Мы расскажем вам, как правильно подготовиться к первому погружению.

Фото: istockphoto.com

Первые шаги будущего дайвера

В первую очередь начинающему дайверу необходимо проверить собственное здоровье. Если есть проблемы с сердечно-сосудистой или дыхательной системами, то погружения вам противопоказаны, об остальных противопоказаниях вам скажет терапевт, а их несколько сотен. Необходимо понимать, что без подготовки на глубину вас никто не пустит. Даже до пробного погружения в бассейне вас допустят только после лекции о технике безопасности, о назначении снаряжения и правилах нахождения под водой. Погружение в бассейне будет проходить постепенно и под постоянным контролем инструктора.

Фото: istockphoto.com

После того, как вы поймёте, что хотите научиться основам дайвинга, можно приступать к выбору школы. Важно убедиться, что ваша школа имеет международную аккредитацию, иначе сертификат, который вы получите будет действителен только в стране, где вы его получили.

Главное помнить, что даже после получения сертификата необходимо погружаться с инструктором, даже опытные дайверы никогда не погружаются в одиночку. Начинающим дайверам как правило нет необходимости покупать личное снаряжение, первое время всё необходимое можно брать в аренду, но профессионалы всё-таки советует погружаться в своей собственной маске.

Где лучше погружаться в первый раз

Топ-3 самых популярных мест: Барьерный риф в Австралии, Египет и Мальдивы.

Лучшего всего выбирать школу непосредственно на курорте, где вы планируете совершить первое погружение. Несмотря на свою дороговизну большим спросом у начинающих дайверов пользуются Мальдивы. На островах большой выбор дайвинг-центров, много пологих склонов, где погружаются новички, острова коралловые, поэтому богатый подводный мир вам обеспечен.

Не меньшей популярностью обладает Мальта, но сюда в основном едут те, кого привлекает не флора и фауна, а затонувшие корабли.

Также отдельно стоит отметить Большой Барьерный риф в Австралии, это если не самое популярное место для дайвинга, то уж точно одно из них, здесь будет интересно не только новичкам, но и тем, у кого уже есть опыт погружений, всё из-за огромного количества разных видов рыб и кораллов. Лучшим местом для начинающих дайверов считается Египет, Красное море привлекает туристов богатым подводным миром, большим разнообразием школ, а также недорогой ценой.

Фото: istockphoto.com

Подводные музеи

Топ-3 самых популярных музеев: остров Гренада, Неаполь и Гавань Иуды.

Те, кто уже приобрёл небольшой опыт погружений, могут открыть для себя подводные музеи. Первый такой музей появился возле острова Гренада в 2006 году, задумка принадлежит Джейсону де Кайросу Тейлору. Скульптуры, которые погружались в море, помимо эстетической функции должны были восстановить коралловые рифы, пострадавшие во время урагана.

Постепенно идею подхватили в других странах, и даже на других континентах. Например, музей подводных скульптур появился в Мексике, в 2016 году в Испании открылся первый подобный музей в Европе, который также называют первым подводным музеем современного искусства. Ещё один вид подводных музеев – затонувшие памятники древности. Те, кто интересуется древней архитектурой могут открыть для себя затонувший древнеримский город Байя, недалеко от Неаполя. Или Гавань Иуды – один из крупнейших портов Римской империи, который в наше время также оказался под водой, этот музей находится недалеко от средиземного побережья Израиля. Не менее интересный подводный музей существует в США: Тропа исторических кораблекрушений, самый древний из кораблей, представленных на маршрутах, затонул ещё в 17 веке.