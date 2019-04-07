10 актуальных моделей кроссовок этой весны

Весна постепенно приходит в город, а это значит только одно: дальше будет только лучше. Мы с нетерпением ждём, когда же наконец-то стает последний снег, чтобы с удовольствием выгулять новые модные кроссовки.
В этой подборке собрались самые актуальные релизы и свежие поступления на полки спортивных магазинов. Так что смело выбирайте модель по душе и отправляйтесь на шоппинг.
Air Jordan III Tinker «Air Max I»
Цена: 17 790 р.
Где купить: www.nike.com
Релиз модели, посвящённой 30-летию легендарного дизайна, состоялся совсем недавно, и новенькие комфортные джорданы уже могут оказаться на вашей обувной полке. Необычная фишка — четыре сменных красных, белых, серых и слоновых свуша, которые будут поставляться в комплекте с парой.
Nike FlyEase
Цена: от 3600 р.
Где купить: www.nike.com
Это революционная технология с молнией и ремешком, которые позволяют быстро снимать и надевать обувь. Удобная обувь для любых целей – вот на что ориентировались Nike.
Nike Air Max 97
Цена: 11 990 р.
Где купить: www.nike.com
Как рассказывают производители, дизайн кроссовок вдохновлён человеческим телом. Подошва выполняет функции позвоночника, волнистые накладки — функции мышц, петли для шнурков — функции рёбер, а верх из текстиля — функции кожи.
Reebok Aztrek'93 by Carbi Bi
Цена: от 6 990 р.
Где купить: www.reebok.ru/aztrek
Этой весной Reebok подготовил громкую премьеру для ценителей уличной моды – возрождение культовых кроссовок Aztrek, впервые выпущенных в 1993 году. Теперь это смешение ретро, 90-х и аутентичного исполнения.
Reebok Sole Fury
Цена: 7 990 р.
Где купить: www.reebok.ru/krossovki-sole_fury
И снова дизайн, отсылающий к 90-м. Раздельная подошва, ассиметричная шнуровка – всё в лучших традициях уличной моды того времени.
Puma Cell Endura RHUDE
Цена: 11 990 р.
Где купить: ru.puma.com
Такая нейтральная модель отлично вписывается в любой образ. Технология со специальными «сотами», пришедшая из 1998, отвечает за стабильную амортизацию: шаг становится быстрее и увереннее, но при этом остается плавным.
Puma Thunder Spectra
Цена: 9 990 р.
Где купить: ru.puma.com
Дизайн ещё одной ретро-модели вдохновлён брендом McQueen. И на это стоит обратить внимание. Форма и цветовые сочетания – это магический, притягивающий взгляды тандем.
Adidas Original Continental 80
Цена: 7 490 р.
Где купить: www.adidas.ru
В любой непонятной ситуации — винтажные детали из 80-х и базовые цвета. Любой образ моментально превращается в стильный незатейливый лук в американском стиле.
Fila Disruptor 3
Цена: 5 390 р. (по акции)
Где купить: fila-com.ru
Совместить полностью замшевый корпус и знаменитую крупную подошву серии с перепадом в средней части – смелое решение. Но, кажется, дизайнеры бренда не зря решились на него и подарили классике новую жизнь.
Roxy Shaka
Цена: 3 990 р.
Где купить: www.roxy.com
Оригинальная плетёная отделка, лёгкий текстильный верх и льняная стелька – то, что нужно для жаркого лета.