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Модные кроссовки 2019: бег, фитнес, кроссфит, спортивный стиль

Майя Ямайская Валерия Шугурина
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Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»
10 актуальных моделей кроссовок этой весны
Суперсвежие релизы, которые совсем недавно появились на полках магазинов.
Lifestyle / Фитнес

Весна постепенно приходит в город, а это значит только одно: дальше будет только лучше. Мы с нетерпением ждём, когда же наконец-то стает последний снег, чтобы с удовольствием выгулять новые модные кроссовки.

В этой подборке собрались самые актуальные релизы и свежие поступления на полки спортивных магазинов. Так что смело выбирайте модель по душе и отправляйтесь на шоппинг.

Air Jordan III Tinker «Air Max I»

Цена: 17 790 р.
Где купить: www.nike.com

Релиз модели, посвящённой 30-летию легендарного дизайна, состоялся совсем недавно, и новенькие комфортные джорданы уже могут оказаться на вашей обувной полке. Необычная фишка — четыре сменных красных, белых, серых и слоновых свуша, которые будут поставляться в комплекте с парой.

Фото: «Чемпионат»

Nike FlyEase

Цена: от 3600 р.
Где купить: www.nike.com

Это революционная технология с молнией и ремешком, которые позволяют быстро снимать и надевать обувь. Удобная обувь для любых целей – вот на что ориентировались Nike.

Фото: «Чемпионат»

Nike Air Max 97

Цена: 11 990 р.
Где купить: www.nike.com

Как рассказывают производители, дизайн кроссовок вдохновлён человеческим телом. Подошва выполняет функции позвоночника, волнистые накладки — функции мышц, петли для шнурков — функции рёбер, а верх из текстиля — функции кожи.

Фото: «Чемпионат»

Reebok Aztrek'93 by Carbi Bi

Цена: от 6 990 р.
Где купить: www.reebok.ru/aztrek

Этой весной Reebok подготовил громкую премьеру для ценителей уличной моды – возрождение культовых кроссовок Aztrek, впервые выпущенных в 1993 году. Теперь это смешение ретро, 90-х и аутентичного исполнения.

Фото: «Чемпионат»

Reebok Sole Fury

Цена: 7 990 р.
Где купить: www.reebok.ru/krossovki-sole_fury

И снова дизайн, отсылающий к 90-м. Раздельная подошва, ассиметричная шнуровка – всё в лучших традициях уличной моды того времени.

Фото: «Чемпионат»

Puma Cell Endura RHUDE

Цена: 11 990 р.
Где купить: ru.puma.com

Такая нейтральная модель отлично вписывается в любой образ. Технология со специальными «сотами», пришедшая из 1998, отвечает за стабильную амортизацию: шаг становится быстрее и увереннее, но при этом остается плавным.

Фото: «Чемпионат»

Puma Thunder Spectra

Цена: 9 990 р.
Где купить: ru.puma.com

Дизайн ещё одной ретро-модели вдохновлён брендом McQueen. И на это стоит обратить внимание. Форма и цветовые сочетания – это магический, притягивающий взгляды тандем.

Фото: «Чемпионат»

Adidas Original Continental 80

Цена: 7 490 р.
Где купить: www.adidas.ru

В любой непонятной ситуации — винтажные детали из 80-х и базовые цвета. Любой образ моментально превращается в стильный незатейливый лук в американском стиле.

Фото: «Чемпионат»

Fila Disruptor 3

Цена: 5 390 р. (по акции)
Где купить: fila-com.ru

Совместить полностью замшевый корпус и знаменитую крупную подошву серии с перепадом в средней части – смелое решение. Но, кажется, дизайнеры бренда не зря решились на него и подарили классике новую жизнь.

Фото: «Чемпионат»

Roxy Shaka

Цена: 3 990 р.
Где купить: www.roxy.com

Оригинальная плетёная отделка, лёгкий текстильный верх и льняная стелька – то, что нужно для жаркого лета.

Фото: «Чемпионат»
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