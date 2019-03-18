10 лет в деле. Евгений Иванов: хороший райдер — старый райдер

В этом году, с 29 марта по 7 апреля, на курорте «Роза Хутор» в Сочи один из самых масштабных сноубордических фестивалей Quiksilver New Star Camp отметит 10-летний юбилей. В его честь «Чемпионат» запускает серию материалов «10 лет в деле». Каждый материал — история становления прорайдера, воспоминание о том, «как было тогда», и ответ на главный вопрос: что нужно сделать сегодня, чтобы продолжать развивать сноубординг в России и делать его популярнее, моднее и привлекательнее с каждым днём?



Большинство этих историй совсем не про олимпийское золото или карьеру в профессиональном спорте, но все они про любовь к своему делу, собственный неповторимый стиль и личные победы и преодоления на склоне. Герой этого блиц-интервью — Евгений «Жун» Иванов, прорайдер со стажем и с заслуженной приставкой «про», человек, который любит волны и океан не меньше, чем заснеженные склоны и крутые повороты, в которые может занести доска.

Профайл прорайдера

Возраст: 27 лет.

Стаж каталки: 15 лет.

Откуда: Надым, полуостров Ямал, крайний север.

Любимые места для катания: Ново-Переделкино.

Любимый трюк: Method grab.

Райдер, который вдохновляет: Gigi Ruff.

Аккаунт в «Инстаграме»: @joonivanov.

Первый раз на доске: как это было?

Это был 2004 год, я тогда на беговых лыжах катался на озере с мамой, и мимо нас промчался снегоход, за которым на одной «лыже» боком ехал кто-то. Я спросил маму: что это? Она ответила, что это называется сноуборд, он очень травмоопасен и мне не нужно забивать этим голову. Примерно меньше чем через месяц мы с отцом сделали мне первый сноуборд из фанеры.

Как было раньше?

10 лет назад в сноубординге было больше энтузиазма, и он был романтичнее, что ли. Там, где я начал кататься, не было ни подъёмников, ни прокатов, но было много желания и интереса, который помогал нам уходить как можно дальше и забираться выше (имеются в виду наши сопки). В общем, искали новые маршруты, ходили в походы, которые сейчас называются модным словом — ски-тур.

Куда может завести сноуборд

Я безумно благодарен сноубордингу — где я только не побывал! Я проехал всю Россию в рамках разных видео-проектов, в качестве судьи соревнований, с премьерами тех же проектов, для проведения мастер-классов. Я объездил все Альпы, прожил полгода в машине, путешествуя с доской по Америке, был в Канаде, раскатывал самый пухлый снег в Японии и так далее. Но самое главное — это то, что благодаря сноубордингу я познакомился с сёрфингом, который, в свою очередь, помог мне начать путешествовать и развиваться в других направлениях.

Лавина на склоне. Самый страшный момент

В 2011 году я впервые попал на съёмки в больших горах, это было на Камчатке. Мой первый опыт настоящего бэккантри. Я тогда совсем ещё зелёный был в плане знания гор. Мы строили трамплин, и когда он был готов, наш оператор отправился на точку на противоположную сторону кулуара, и на полпути раздался грохот и треск, земля начала трястись — пошла лавина. Я тогда думал, что лавины бывают только в фильме у Трэвиса Райса.

В общем, всё было как в кино, как когда перебегающий дорогу человек замирает на полпути, увидев машину — я стоял как вкопанный, матерился и видел, как моего друга уносит лавина. Более опытные ребята, конечно, уже достали щупы и лопаты, перевели бипер в режим поиска и были готовы спасать оператора. К счастью, ему повезло, и он всю дорогу оставался на поверхности лавины, и уже внизу, на выкате, его присыпало по шею. Андрей Пирумов его быстро откопал.

Катать ради мотивации

Благодарность людей. Я часто получаю в сообщениях слова благодарности в директ «Инстаграма» или других соцсетях, когда публикую свои видео или фото. Мотивировать людей отправиться в путешествие или поехать на ближайшую горку и попробовать что-то новое — это невероятные ощущения. Мне кажется, для это мы и становимся про-райдерами.

О том, как развить сноубординг в России

Воспитывать людей, приобщать их к культуре — проводить больше открытых встреч и общаться. На разные темы. Рассказывать о разных видах сноубординга, о досках. О том, кто мы такие, наконец. Спортивная составляющая меня сейчас меньше всего интересует. Хочется, чтобы люди узнали творческую сторону сноубординга — бэккантри. Насколько это интересно и сложно. Для этого нужно больше делать видео проектов.

Каталка мечты

Мне бы очень хотелось отправиться в Южную Америку, в Чили, например. Уверен, там очень интересно, и зима там в другое время, и сёрфинг клевый. На сёрфе я мечтаю покататься в Никарагуа.

Всего один совет

Кататься с головой! Есть такая поговорка: хороший райдер — старый райдер.

Что может быть лучше гор?

Лучше гор может быть только… океан. А лучше, когда горы неподалёку от океана. Катайтесь с умом, путешествуйте, ведь путешествия вдохновляют нас на самые неожиданные вещи!