Супер 100: как пробежать спринт и «не откинуть лыжи»?

В эти выходные, несмотря на то, что термометр показывал несколько градусов ниже нуля, в Казани было по-настоящему жарко. В воскресенье, 17 марта суперспринтерская лыжная гонка Red Bull Супер 100 собрала 79 спортсменов со всей России. Среди них были как любители, так и профессионалы от 14 до 55 лет. Попробовали себя в сотне даже известные спортсмены, чемпионы и рекордсмены. Мы поговорили с разными участниками и узнали их главную мотивацию и секреты подготовки к дистанции.

Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

Женский подход

Имя: Гузель Галиева

Возраст: 39 лет

Город: Казань

Уровень: любитель

Личный лайфхак: следить за стартами профессиональных спортсменов, изучать техники и пытаться «кататься для удовольствия»

Спортивная цель: увеличивать дистанцию

Гузель с детства любит лыжи. К этому виду спорта её приучил папа. Он, кстати, пришёл поддержать дочку, и тоже на лыжах. Она уже несколько раз принимала участие в соревнованиях среди коллег на заводе, но призовые места занять не удавалось. Это и стало главной мотивацией к активной спортивной жизни. Увидев объявление о Red Bull Супер 100, решила зарегистрироваться и попробовать свои силы. На победу Гузель и не рассчитывала, но считает, что главное – не упасть и не ударить в грязь лицом.

Присутствие папы раньше на меня сильно давило. Когда я участвовала в соревнованиях на заводе, он шёл сзади и всё время говорил: «Давай, давай быстрее!», а мне было тяжело. Сейчас мне очень приятна его поддержка.

Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

Семейный подряд

Имя: Леонид и Даниил Трофимовы

Возраст: 39 лет, 14 лет

Город: Казань

Опыт: Леонид – бывший профессиональных спортсмен, Даниил занимается лыжным спортом уже 4 года.

Личный лайфхак: не лениться, тренироваться и серьёзно готовиться даже к самым лёгким забегам

Спортивная цель: Леонид грандиозных целей перед собой не ставит, а для сына желает успешной спортивной карьеры.

Трофимовы принимают участие во многих лыжных гонках и активно следят за соревнованиями по телевизору. Болеют за земляка Андрея Ларькова всей семьёй. На суперспринт отца и сына пришли поддержать жена Даниила и его младший сын, который тоже уже всерьёз задумывается о карьере профессионального спортсмена.

Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

Когда возраст не имеет значения

Имя: Радик Миннибаев

Возраст: 55 лет

Город: Казань

Опыт: занимается лыжным спортом с седьмого класса. Мастер спорта по многоборью.

Личный лайфхак: потренироваться утром и отдохнуть перед гонкой

Спортивная цель: не сдаваться

Радик активно принимает участие в спортивных событиях города. Приглашение на Red Bull Супер 100 получил сразу после участия в Казанском марафоне.

100 метров, это не 50 км, почему бы не попробовать? Мне нравится экспериментировать над собой и знать, на что я способен.

Опытный спортсмен

Фото: redbullcontentpool.com

Имя: Алексей Петухов

Возраст: 35 лет

Город: Мурманск

Опыт: заслуженный мастер спорта России, бронзовый призёр Олимпийских игр 2010 года в командном спринте, чемпион мира 2013 года

Личный лайфхак: очень важно определить удобную позицию на старте. Это даст может дать вам большое преимущество в забеге.

Спортивная цель: помогать развитию спорта и способствовать тому, чтобы Российская Федерация только набирала обороты в этой сфере. «Соревноваться на уровне чемпионатов мира и олимпийских игр уже поздновато, поэтому добегаю весенние марафоны, а там посмотрим».

На гонку Алексея пригласил товарищ из команды Fischer, которую он представляет. Ему хотелось поддержать коллег и попробовать себя на сотне. Однако, пройти в финальный этап не получилось. Возможно, сказалась усталость после гонки на 30 км, которая была днём ранее и перелёт.

Я не готовился к 100 метрам, как итальянский спортсмен, но и не хочу сказать, что пробежал плохо. Друзья даже вчера прикалывались: «Куда ты собрался? Ты видел, как он ускоряется?». Для меня это новые эмоции, позитив, праздник.

Фото: redbullcontentpool.com

Ради новых рекордов

Имя: Эмануэль Беккис

Возраст: 25 лет

Страна: Италия

Опыт: мировой рекордсмен на дистанции 100 метров

Личный лайфхак: фирменный ход

Спортивная цель: побить собственный рекорд

Эмануэль по-настоящему любит суперспринт и приехал в Россию, чтобы в очередной раз насладиться забегом и, конечно же, победой. Зрители приняли итальянца очень тепло, и ему удалось это почувствовать даже без знания русского языка.

Это крутая гонка, которая точно будет очень популярна. Такая короткая дистанция намного интересней, чем большинство длинных. Чтобы показать себя, не нужна большая трасса. У тебя есть всего лишь 100 метров.