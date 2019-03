Что заказать в ресторане, если вы на диете? Отвечает велнес-коуч

Объясняет эксперт «Чемпионата» велнес-коуч Андрей Семешов.



Количество лишних калорий, съеденных вами за обеденным столом, оказывается прямо пропорционально числу участников трапезы. You eat MORE when you eat with MORE people или вы съедаете БОЛЬШЕ, если едите в компании БОЛЬШЕГО числа людей. К такому выводу пришли исследователи из Университета Кейс Вестерн (Огайо, США).

Если у вас нет проблем с лишним весом, вы не склонны к перееданию, то никакой проблемы в этом нет. Сейчас поели побольше, потом поели поменьше. И по-прежнему соблюдаете здоровый баланс.



Иная история с теми, кто старается победить лишний вес. А если это ещё помножено на психологические «шероховатости» в пищевом поведении, то любое публичное застолье становится настоящей проблемой. Доходит до того, что приглашение на ужин в ресторан такими зожниками воспринимается как стресс. И вместо того чтобы получать удовольствие от общения и вкусных блюд, они либо страдают со стаканом минеральной воды, либо страдают от того, что сметают все, что глаза видят. А потом ещё бегут «отрабатывать» лишнее в спортзалы…



Увы, но с позиций нутрициологии, велнес-коучинга помочь в случае реальных расстройств пищевого поведения невозможно. Это сфера психотерапии в лучшем случае и психиатрии в худшем. Но давайте не будем о грустном, а разберём, как ходить в рестораны тем, кто весело и успешно снижает вес и приводит себя в форму.



Самое главное правило — не становиться социальным изгоем и не отказываться от приглашений. Снижение веса, ограничения в питании — это не приговор! В конце концов, от приятного общения с приятными людьми еще никто не растолстел. А с калориями сейчас разберемся.

Используйте стандартную субъективную «шкалу голода», начиная от «очень-очень голоден» и заканчивая «смотреть на еду не могу». В случае с ресторанами — не ходите туда в состоянии «действительно голоден», то есть совсем с пустым желудком.



В этот день чуть-чуть уменьшите обычную калорийность приёмов пищи, предшествующих ресторану. Достаточно будет урезать калорий 200-300.



Вряд ли вы собрались в ресторан совсем с утра, поэтому у вас наверняка найдётся время на то, чтобы немного увеличить свою физическую активность в этот день. Заметьте, мы делаем это ДО ресторана, а не «отрабатываем» после. Подойдёт пробежка, интенсивная прогулка быстрым шагом, пара дополнительных подходов в тренажёрном зале и так далее. Не успеваете днём? Запланируйте тренировку вечером накануне.



Если есть такая возможность, то выбирайте ресторан самостоятельно. Так вам будет легко ориентироваться в меню, подобрать подходящие блюда и не назаказывать откровенно лишнего.



Ресторан выбран не вами? Тоже не страшно. Посмотрите меню в интернете, уточните, какие блюда они предлагают на пару или гриль.



Делайте заказ самым первым (даже если это не очень согласуется с этикетом). Данные исследований говорят, что делая заказ вслед за кем-то, велик риск назвать официанту те блюда, которые уже кто-то выбрал. Вряд ли они будут для вас оптимальны.

Остановили свой выбор на мясе-гриль? Обязательно и настойчиво попросите официанта передать поварам просьбу — не добавлять масло. Дело в том, что хоть гриль и не предполагает использования масел, подавляющее большинство технологических карт общепита предписывают щедро его использовать, это ускоряет процесс приготовления и делает блюдо вкуснее.



Заодно уточните, что заправки к салатам, будь то оливковое масло, майонез и так далее, вам нужно подать отдельно. Необходимый объём добавите сами. И да, хлеб или ещё какие-то welcome-закуски приносить тоже не надо.



А вообще, не устраивайте из единичного похода в ресторан трагедии, которая обязательно и бесповоротно перечеркнет все ваши похудательные усилия. Нет, никакой беды и ожирения не случится. Если вы разумно занимаетесь, придерживаетесь корректно разработанной системы ограничения калорийности, то даже если съедите в этот день чуть больше, то организм использует излишки для восстановления, а не начнет запасать в жиры. В конце концов, ресторан — это лишь повод собраться всем вместе и обменяться новостями, отметить приятное событие. И главное тут — не калорий, а эмоции. Вот на этом и сосредоточтесь. Чаще откладывайте столовые приборы и больше уделяйте внимание поддержанию беседы. И всё будет хорошо.