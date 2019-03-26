10 лет в деле. Соня Фёдорова: от первого сноуборда до Олимпиады

В этом году, с 29 марта по 7 апреля, на курорте «Роза Хутор» в Сочи один из самых масштабных сноубордических фестивалей Quiksilver New Star Camp отметит 10-летний юбилей. В его честь «Чемпионат» запускает серию материалов «10 лет в деле». Каждый материал — история становления прорайдера, воспоминание о том, «как было тогда» и что сделать, чтобы сноубординг становился ещё более популярным и востребованным сегодня.

Героиня сегодняшней истории — юная надежда России в дисциплинах, слоупстайл и биг-эйр, райдер команды Roxy Соня Фёдорова.

Профайл прорайдера

Возраст: 20 лет.

Стаж каталки: 6 лет.

Откуда: Москва

Любимые места для катания: «Роза Хутор», Россия; Laax, Швейцария.

Любимый трюк: Cab Underflip

Райдер, который вдохновляет: Анна Гассер

Аккаунт в «Инстаграме»: https://www.instagram.com/sonia_fedorova/

Первый раз на доске: как это было?

История довольно проста, в детстве я каталась с папой на лыжах, и как-то раз он решил начать кататься на сноуборде. Он купил себе сноуборд, который потом я благополучно у него забрала себе.

Как было раньше?

Если честно, я не катаюсь 10 лет, моё воспоминание с тех времён — это парк в «Снежкоме», большая тусовка в «Канте» и поездки на поезде в «Тягачева». Ещё был тусовочный вагон, если кто-то помнит.

Куда может завести сноуборд?

Куда только ни заводил, уже один паспорт закончился из-за количества виз. Побывала везде, где только можно, в основном из-за «Кубков Мира». Очень понравилось в Новой Зеландии и, конечно, много воспоминаний с Олимпиады в Корее.

Самый страшный момент

Страшно смотреть на падения других, и особенно твоих друзей. Мне было страшно за своего бойфренда (сейчас уже мужа), когда во время тренировки в Италии он потерял контроль в воздухе и приземлился с огромного трамплина прямо на голову! Я в этот момент снимала на камеру и, когда он упал и даже не шевелился, я впала в ступор. Такое не забывается.

Самое крутое достижение

Победа в общем зачёте «Кубка Мира» в 2018.

О том, как развить сноубординг в России

Я бы основала больше сноуборд-парков у нас в России, я думаю, сейчас это основная проблема, почему сноуборд уже не столь популярен, как раньше.

Каталка мечты

Очень хочу на Камчатку! я думаю, если посмотреть фотографии и видео оттуда — становится понятно, почему именно там.

Всего один совет

Помните, что помимо катания в горах, есть ещё разминка и тренировки на батуте, они помогут прокачать технику. А ещё не забывайте шлем и старайтесь больше сгибать колени, когда катаетесь.

Что может быть лучше гор?

Лучше гор может быть только… весна в горах.