Главная / Lifestyle / Статьи /

Шоссейные велозаезды 2019 года. Gran Fondo

Никита Арманд
Фото: Пресс-служба Gran Fondo Russia
Крути педали: заезды Gran Fondo Russia 2019
Где прокатиться на велосипеде и получить памятные медали на финише.
Lifestyle / Фитнес

В конце мая в России стартует новый сезон шоссейных велозаездов Gran Fondo Russia. В этом году пройдут четыре старта, один из них впервые под эгидой международного союза велосипедистов UCI. Принять участие в заездах может любой желающий старше 18 лет, выбрав формат и дистанцию.

Gran Fondo Руза

Когда: 26 мая 2019
Где: Руза, Рузский и Можайский районы
Дистанция: 30 км, 50 км, 100км в формате заезда или 100 км в формате гонки
Регистрация: откроется на следующей неделе — здесь

Стартовой площадкой второй год подряд будет площадь перед зданием городской администрации. Но при этом сам маршрут, по которому будут двигаться участники, изменился, в этот раз трасса будет расположена на территории Рузского и Можайского районов.

UCI Gran Fondo

Когда: 13-14 июля 2019
Где: Москва и Волоколамск, Волоколамский и Клинский районы
Дистанция: 18-20 км формате time trial, 100-120 км в формате квалификационного заезда UCI, 30 км, 60 км в формате заездов поддержки
Регистрация: откроется в мае 2019

Квалификационный заезд UCI – один из этапов любительского чемпионата мира, такие заезды проходят по всему миру. Победители получают право на участие в финальных заездах, которые позволят выявить лучшего участника в каждой возрастной группе.

Gran Fondo Суздаль

Когда: 28 июля 2019
Где: Суздаль, Владимирская область
Дистанция: 30 км, 50 км, 100 км в формате заезда или 100 км в формате гонки
Регистрация: с мая по июнь 2019

Этап пройдёт в рамках ежегодного фестиваля велоспорта «Велолето»-2019. Подробности о трассе пока неизвестны, но организаторы сообщили, что маршрут будет отличаться от прошлогоднего.

Gran Fondo Серпухов

Когда: 15 сентября 2019
Где: Дракино, Серпуховский район
Дистанция: 30 км, 50км, 100 км в формате заезда или 100 км в формате гонки
Регистрация: с июля по август 2019

В этом году впервые пройдёт этап в Серпуховском районе. Подробности маршрута пока неизвестны, но он совершенно точно пройдёт по территории Приокско-Террасного заповедника, единственного в Подмосковье заказника, где можно увидеть зубров.

Комментарии (0)
Рассылка лучших статей за неделю

Подпишитесь на рассылку и получайте самые интересные материалы портала одним письмом

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Популярные материалы

Беги, Форест… или не беги: смогу ли я похудеть, если я ненавижу пробежки?
Беги, Форест… или не беги: смогу ли я похудеть, если я ненавижу пробежки?
БЖУ «для чайников»: зачем считать калории
БЖУ «для чайников»: зачем считать калории
TOP 3
Эксперимент редакции: сколько калорий можно сжечь на танцевальной тренировке?
Эксклюзив
Эксперимент редакции: сколько калорий можно сжечь на танцевальной тренировке?
Фитнес
Беги, Форест… или не беги: смогу ли я похудеть, если я ненавижу пробежки?
Беги, Форест… или не беги: смогу ли я похудеть, если я ненавижу пробежки?
Бег
10 фактов о Quiksilver New Star Camp: правда или нет?
10 фактов о Quiksilver New Star Camp: правда или нет?
Город