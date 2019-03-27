Крути педали: заезды Gran Fondo Russia 2019

Где прокатиться на велосипеде и получить памятные медали на финише.

В конце мая в России стартует новый сезон шоссейных велозаездов Gran Fondo Russia. В этом году пройдут четыре старта, один из них впервые под эгидой международного союза велосипедистов UCI. Принять участие в заездах может любой желающий старше 18 лет, выбрав формат и дистанцию.

Gran Fondo Руза

Когда: 26 мая 2019

Где: Руза, Рузский и Можайский районы

Дистанция: 30 км, 50 км, 100км в формате заезда или 100 км в формате гонки

Регистрация: откроется на следующей неделе — здесь

Стартовой площадкой второй год подряд будет площадь перед зданием городской администрации. Но при этом сам маршрут, по которому будут двигаться участники, изменился, в этот раз трасса будет расположена на территории Рузского и Можайского районов.

UCI Gran Fondo

Когда: 13-14 июля 2019

Где: Москва и Волоколамск, Волоколамский и Клинский районы

Дистанция: 18-20 км формате time trial, 100-120 км в формате квалификационного заезда UCI, 30 км, 60 км в формате заездов поддержки

Регистрация: откроется в мае 2019

Квалификационный заезд UCI – один из этапов любительского чемпионата мира, такие заезды проходят по всему миру. Победители получают право на участие в финальных заездах, которые позволят выявить лучшего участника в каждой возрастной группе.

Gran Fondo Суздаль

Когда: 28 июля 2019

Где: Суздаль, Владимирская область

Дистанция: 30 км, 50 км, 100 км в формате заезда или 100 км в формате гонки

Регистрация: с мая по июнь 2019

Этап пройдёт в рамках ежегодного фестиваля велоспорта «Велолето»-2019. Подробности о трассе пока неизвестны, но организаторы сообщили, что маршрут будет отличаться от прошлогоднего.

Gran Fondo Серпухов

Когда: 15 сентября 2019

Где: Дракино, Серпуховский район

Дистанция: 30 км, 50км, 100 км в формате заезда или 100 км в формате гонки

Регистрация: с июля по август 2019

В этом году впервые пройдёт этап в Серпуховском районе. Подробности маршрута пока неизвестны, но он совершенно точно пройдёт по территории Приокско-Террасного заповедника, единственного в Подмосковье заказника, где можно увидеть зубров.