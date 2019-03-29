Все в «Депо»: 7 модных и вкусных мест для тех, кто следит за питанием

Совсем недавно в Москве в помещении бывшего троллейбусного депо открылся гастрономический квартал. Здесь можно попробовать кухни мира, насладиться деликатесами и невероятным разнообразием десертов. Но как обстоят дела со здоровым питанием? Мы прошлись среди 75 ресторанов-корнеров и выявили топ мест, где можно отведать вкусные и полезные блюда.
Balifornia
Что: балийский органический смузи бар на растительной основе.
Где: C 60
В меню: смузи, сок, смузибоул, каша, тосты, чиа пудинги, кешью торты, гранола и др.
Здесь у вас легко получится представить себя на берегу Тихого океана, выпить стаканчик «Глотка свободы» и отправиться дальше покорять московские волны.
Veганутые
Что: здоровая еда, вегетарианская.
Где: D 79
В меню: яичница и омлет без яиц, пицца без теста, raw борщ, салаты, супы, смузи.
Это именно то место, где не только вкусно накормят, но и удивят позициями из меню. Наши фавориты – салат из помидоров с эстрагоном и суп-крем из батата.
Bổ
Что: классика вьетнамской уличной еды.
Где: В, С 34
В меню: суп Phở, утка по-вьетнамски, нэмы, спринг-роллы и манго-шейки, фрукты, которые три раза в неделю привозят самолётом из Вьетнама.
Главное преимущество в том, что блюдо вы можете собрать себе сами, указав на те продукты, которые кажутся наиболее вкусными и привлекательными.
Raw to Go
Что: веганская кухня.
Где: D 78
В меню: вегетарианские роллы, салаты, бургеры и сладости. Полезная быстрая еда, которой можно перекусить на месте или взять с собой.
Любую вредную еду здесь делают полезной. Можно попробовать «грибсбургер» с вёшенками и белыми грибами или натуральный шоколад без сахара и молока.
Soul in the Bowl
Что: калифорнийская здоровая еда.
Где: В 77
В меню: гавайские поке и смузи-боулы.
И здесь, если хотите, вам предоставят возможность собрать свой поке-боул. Вы выбираете гарнир (рис, булгур-киноа или листья салата), протеин (тунец, лосось, креветки или курицу), соус и полезные добавки. Если определиться окажется слишком сложно, вам обязательно предложат готовые варианты.
Stall by Natalia Berezova
Что: comfort food — простая еда на каждый день.
Где: D 80
В меню: блюда из сезонных и местных продуктов, натуральные вина.
Десертов немного, но каждый — особенный. Крем-брюле, например, готовят тыквенный. И с кокосовыми лепестками.
MACADAMIA Vitamin & Smoothie bar
Что: смузи и свежевыжатые соки
Где: С P2
В меню: свежевыжатые соки и смузи, которые готовят без сахара и сиропов. Соки из фруктов и овощей можно смешивать в любых пропорциях и разных объёмах. У смузи вкусы определённые: например, в «Тайской страсти» совместили манго, кокосовое молоко и маракуйю.