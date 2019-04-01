5 способов перезагрузить организм за два дня в горах

Как и где отдохнуть быстро, качественно и эффективно и какие процедуры помогут быстро восстановить организм.

Три месяца нового года пролетели незаметно, но не для нашего организма. Усталость и недосыпы сказываются на общем самочувствии, требуется восстановление. Кажется, что для этого понадобится как минимум недельный отпуск. Но мы знаем, что сила гор поможет восстановиться гораздо быстрее. Достаточно всего пары дней на чистом горном воздухе и нескольких процедур для настоящего отдыха и перезагрузки.

Для того чтобы разобраться, реально ли восполнить запас сил и энергии за выходные, мы отправились на популярный горнолыжный курорт «Роза Хутор» в SKI&SPA отель Rosa Springs. Каких-то два часа на самолёте из Москвы, и мы готовы покорять горнолыжные склоны, чередуя всё это с прогулками и диджитал – детоксом. О самых действенных способах релаксации читайте в нашей статье.

Это интересно: отель делает ставку на спа-составляющую, причём не только косметического, но и лечебного свойства. После активного дня физических нагрузок, восхождений и спусков можно расслабиться на все сто процентов, благо возможности и особенный горный климат легко позволяют это сделать.

Массаж

Это не просто одна из самых приятных лечебных процедур, но и отличная терапия. Вы можете не отходить от классики и расслабиться на массаже спины или попробовать одну из новых массажных программ. Например, «Лыжник – OFF» – снимает напряжение, болевой синдром, возвращает силы и энергию.

Эффект: благоприятно воздействует на кожу и мышцы, кровеносную, лимфатическую и центральную нервную системы, повышает обменные процессы и подвижность суставов.

Прессотерапия

Первое впечатление от прессотерапии – потрясающий космический костюм, в который вас запакует специалист. Уже ставшая популярной косметическая процедура позволит разгрузить не только голову, но и мышцы. Специальное устройство по очереди сжимает определённые части тела, как если бы его обволакивала вода на морской глубине. За счёт этого лишняя жидкость из тканей смещается в кровеносное русло.

Процедура длится 30 минут под приятную расслабляющую музыку. Скажу честно, боль и усталость мгновенно уходят, и вставать потом совсем не хочется.

Эффект: нормализация обменных процессов, стабилизация артериального давления, избавление от целлюлита, хронической усталости ног, артрита.

Ингаляция на основе минеральной воды

Это тот же приём минералки, только через дыхательные пути. Так полезные вещества быстрее всасываются в кровь и распространяются по организму. Этот способ широко используется при лечении ринитов, фарингита, бронхиальной астмы, в период восстановления после воспаления лёгких.

Эффект: избавление от насморка и кашля, борьба с болезнями бронхов, восстановление организма и насыщение питательными элементами.

Это интересно: специфика Rosa Springs — бальнеология, на воде здесь построено почти всё. Это единственный отель в горах Сочи с собственным бюветом с природными водами региона, которые по вкусу и лечебным свойствам не уступают знаменитым источникам Кавминвод.

Вода «Пластунская» рекомендована при нарушении обмена веществ (ожирении, сахарном диабете), хронических гастритах и язвенной болезни желудка, простатитах, для профилактики кариеса.

«Сочинская» вода способствует восстановлению слизистой оболочки желудка, стимулирует процесс кроветворения и клеточный обмен, снижает уровень холестерина, нормализует биосинтез гормонов щитовидной железы, повышает иммунитет, выводит из организма соли тяжёлых металлов.

Травяная баня

В дополнение к пьянящему горному воздуху отправляемся в успокаивающую травяную баню. Лечение паром и ароматерапия обеспечат вам расслабление и оздоровление. При умеренной температуре (от 35 до 50 градусов) раскрывается букет трав. Находиться в бане нужно не более 20 минут.

Эффект: такие смеси с помощью пара проникают через поры на коже, достигая каждой клеточки тела. Сочетая в себе физическое и ароматическое воздействия, сауна способствует очищению кожи, выведению из организма шлаков и токсинов, а также помогает снизить вес.

Лакониум

У древних греков лакониум служил местом релаксации после физических нагрузок. Сейчас это один из видов сауны, в которой жар исходит от подогреваемых каменных лавок. Температура не поднимается выше 65 градусов при влажности до 30%.

Эффект: равномерное прогревание тела снимает мышечное и нервное напряжение, ускоряет метаболизм и выведение токсинов.