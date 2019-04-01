Вселенная Ice Cross Downhill: самый дикий спорт на льду

Представьте, что вы летите по извилистой ледяной трассе со скоростью 70 км/час… И вы не прожжённый жизнью дрифтер за рулём подержанного автомобиля, а всего лишь спортсмен на коньках и в шлеме.

Дисциплина Ice Cross Downhil год от года становится всё более доступной и зрелищной, а некогда просто любители скоростного спуска уже твёрдо стоят на ногах (пардон, коньках) и вовсю готовы составить конкуренцию профессионалам. Мы попытались разобраться, с чего начать свой путь в этом нетипичном и невероятно экстремальном виде спорта, как выстроить свой тренировочный процесс и прийти к заслуженному чемпионству.

За основу материала мы взяли комментарии эксперта, президента Федерации скоростного спуска на коньках Павла Крюкова, и личный опыт участницы Red Bull Crashed Ice Кати Вороновой.

Павел Крюков Фото: redbullcontentpool.com

— Насколько стремительно развивается культура Ice Cross Downhil? Как появился этот спорт?

Павел: Ice Cross Downhill представляет собой скоростной спуск на коньках по ледяному желобу с прохождением поворотов и трамплинов. Длина первой трассы составляла около 300 м; в настоящее время длина трассы нередко превышает 500 м. Средняя скорость спортсменов — 40 км/ч, максимальная на некоторых трассах достигает 70 км/ч. Экипировка спортсменов очень напоминает хоккейную.

Формула соревнований аналогична формуле в бордеркроссе и ски-кроссе. Сначала проводится квалификация, лучшие по времени из которой попадают в следующую стадию. Далее проходят забеги с выбыванием: из четырёх участников забега двое лучших проходят в следующую стадию. Помимо финала обычно проводится малый финал за 5-8-е места.

Историческая справка: Ice Cross Downhill был придуман в 1999 году австрийцами Сигурдом Майхе (нем. Sigurd Meiche) и Штефаном Ауфшнайтером (Stefan Aufschnaiter). Первые соревнования Red Bull Crashed Ice прошли в 20 января 2000 года в Стокгольме, а с 2007 года они ежегодно проводятся дважды в год — в Квебеке и одном из городов Европы. В 2010 году впервые был разыгран официальный чемпионат мира.

За 9 лет с момента проведения 1-го чемпионата мира образовалось множество федераций и ассоциаций в разных странах, включая нашу. И сейчас этот спорт стоит на пороге Олимпийских игр.

— Какие соревнования существуют в мире помимо Red Bull Crashed Ice?

Павел: Чемпионат мира состоит из нескольких соревнований рангом от ATSX1000 (crashed ice) до АTSX250.

ATSX 1000 (Red bull Crashed ice) – высший по рангу этап.

ATSX 500 – следующий по рангу этап. За победу даётся 500 очков.

ATSX 250 – этап, допускающий проведение мероприятия без бортов, в основном на горнолыжных курортах. За победу — 250 очков.

ATSX 100 – или национальный чемпионат. Очки не идут в зачёт чемпионата мира, Включаются только в персональный зачет спортсмена в мировой рейтинг.

— Сколько нужно набрать очков, чтобы стать чемпионом?

Павел: В идеале пройти два этапа ATSX 1000 (из 3-х) + 2 этапа ATSX 500 (из 3-х) + 1 этап ATSX 250 (из 3-х) = чемпионство по максимальному количеству очков. Естественно, в зачёт идут лучшие гонки спортсмена.

Фото: redbullcontentpool.com

— Как проходит подготовка к соревнованиям? Это в основном зал и ОФП или иногда подключается и лёд?

Павел: Подготовка в нашем спорте уникальна и не останавливается на одной дисциплине. Она в себя включает очень многое.

Естественно катание. У фигуристов, хоккеистов, шорттрекистов и т.д. оно разное. Но каждый из них должен прекрасно стоять на коньках. На это делается большое усилие.

Зал, работа над силой ног.

Работа на взрывную силу и скоростную выносливость.

Батуты – координация.

Работа над балансом.

Скейт-парк – техническая подготовка.

Катя: Мы очень много тренируемся в зале, а не на льду. Работаем не только над физическими качествами, но и над психологическими барьерами. Для меня самое страшное, на самом деле, стартануть. Важно не опоздать, но и не сделать фальстарт. Даже финиш не так пугает, легко могу набрать скорость и сбросить, когда это нужно. Это тоже важно проработать с тренером.

— Есть ли в Москве возможность потренироваться на льду или на площадке, приближенной к реалиям соревнований?

— В данный момент мы работаем над всесезонным тренировочным комплексом, и в скором времени у всех райдеров, включая и иностранцев, появится возможность готовиться в одном месте круглый год.

— Как много в дисциплине девушек? Их намного меньше, чем парней, или нет? Как они приходят в этот спорт?

Павел: До недавнего времени было не так уж много. В последние годы девушки практически догнали мужчин по количеству. На этапы собирается по 60 девушек.

Катя Воронова Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

Катя: Как я пришла в этот спорт? Изначально я занималась фигурным катанием, но потом получила травму колена и не смогла продолжать тренировки. Был очень долгий период восстановления, и мне пришлось уйти. Но через некоторое время я всё больше и больше стала осознавать, что не могу без спорта и адреналина. Тут как раз случайно увидела по телевизору соревнования по Crashed Ice и решила, что хочу заниматься именно этим. Я попробовала, но с первого раза как-то даже не очень понравилось на практике, но я всё равно продолжила тренировки. После первого старта втянулась и сейчас даже не представляю себя без этого.

— С чего должен начать человек, который решил попробовать себя в этой дисциплине?

Павел: Подготовиться, зарегестрироваться и принять участие. Самое оптимальное для начала будет ATSX 100 или 250. Конкуренция на соревнованиях этого ранга ниже, поэтому можно лучше прочувствовать этот спорт. Можно конечно приехать и сразу на ATSX 500, но нужно быть готовым, что придется бороться с самыми именитыми спортсменами.

Катя Воронова Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

Катя: Первый старт для меня был неожиданным, за два дня до него я увидела объявление в федерации. То есть подготовка была совсем нулевая. Перед вторыми стартами у меня было несколько тренировок, но я считаю, что можно было бы и лучше подготовиться. На занятиях важно тренировать выносливость и скорость – без этого ничего не получится.

— Этому где-то учат или необходимо заниматься самостоятельно?

Павел: Можно готовиться и самостоятельно. Можно и под присмотром профессионалов. Сейчас мы проводим индивидуальную подготовку наших спортсменов и тренируем небольшие группы начинающих (до 6 человек). Но с открытием всесезонной базы будем уже набирать и в группы.

— Как вы оцениваете перспективу включения этой дисциплины в программу Олимпийских игр?

Павел: Мы стоим на пороге включения в олимпиаду. Были бы в 22 году, если бы не некоторые нюансы. Но всё ещё может измениться, и, может, мы увидим в 2022 году как показательные выступления.