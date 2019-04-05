Арам Давтян: Мохаммед Али сделал из бокса бизнес, наше дело — продолжить

В мире любительского и профессионального спорта Арам Давтян известен с разных сторон. Кто-то говорит о нём как об организаторе боксёрских поединков из Punch Boxing Promotions. Другие следят за его компанией A3 Retail Group и развитием флагманского магазина Nike на Кузнецком, Stride Running Store, скейтерского магазина Vans и многих других. Есть и те, кто знаком с ним благодаря бегу, велоспорту и личной трансформации Арама через любительский спорт.

Нам остаётся добавить, что он человек-инноватор, бизнесмен, который не боится ставить самые высокие планки и цели, при этом оставаясь верным себе и своим идеалам. В этом году в Москве появился ещё один проект Арама Давтяна — студия бокса “The Corner”, которая расположилась неподалёку от гастрономического проекта «Депо Москва». По случаю открытия клуба мы встретились с Арамом для того, чтобы поговорить с ним о бизнесе в спортивной нише, амбициях и выводе потенциально нового проекта на рынок. Об этом и многом другом читайте далее.

Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

— Как спорт появился в вашей жизни?

— Он был в моей жизни всегда. Ещё с детства я увлекался бегом. Знаете, даже в старших классах, когда всем сложно было просыпаться перед школой, я вставал и шёл на пробежку. Наверное, отчасти это происходило благодаря моему соседу. Он был очень спортивным и всё время меня мотивировал.

— Насколько сложно было перетянуть любовь к спорту во взрослую жизнь? Ведь на то, чтобы заниматься регулярно, нужно много времени.

— Наверное, это было чуть проще, пока не произошёл распад СССР. Тогда, в 90-е, люди были заняты зарабатыванием денег на хлеб, было не до этого. Я не был исключением. И в какой-то момент я обнаружил, что мой вес уже перевалил за 100 килограмм, и я стал носить костюмы 58-го размера. Конечно, начали возникать и проблемы со здоровьем.

— Как началась ваша трансформация?

— Я тогда для себя решил, что наступил момент, где меня спасёт только спорт, вышел на пробежку и понял, что пробежать 500 метров с моим весом стало проблемой. Всё, что происходило дальше, стало настоящим челленджем. Я решил каждое утро бегать по парку, начать со 100 метров. И с каждым днём потихоньку прибавлять в дистанции.

Потом по объявлению в газете я нашёл ближайший фитнес-клуб и отправился туда. Там я познакомился со своим тренером Евгением Богдановым. Он очень дисциплинированный человек, и я попросил его помочь мне. Просто пришёл и сказал: «Видишь меня? Я не хочу так выглядеть и готов сделать всё, что скажешь». Он прописал мне регулярный спорт и питание по расписанию. Я жил так пару лет, и со 106 похудел до 74 кг. Плюсом ко всем нагрузкам всегда был велоспорт.

Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

— А как же бокс?

— Бокс всегда существовал где-то параллельно. Я никогда им не занимался, но вот знаете, есть спорт, который был в моей жизни, и есть тот, который всегда был в моём сердце. Так вот в моём сердце бокс был с детства. Вернувшись к нему уже взрослым, я принял решение заняться промоутерством профессионального бокса. Моей глобальной целью было изменить отношение к профессиональному спорту в нашей стране. Потом я задумался о том, почему бы не открыть боксёрский клуб, где можно выращивать настоящих чемпионов.

Мечту нужно превращать во что-то большее. Сейчас мне хочется, чтобы это был настоящий прибыльный бизнес, который мог бы давать людям все то, что они хотят.

— Что послужило толчком для реализации идеи?

— С этой мыслью я жил очень долго, пока не встретил людей, которые своей харизмой и энергией привнесли в мою жизнь большие перемены. У меня появилось понимание концепции боксёрского клуба. Меня поддержали мои английские партнёры, и мы решили поставить перед собой задачу сделать сеть. То есть “The Corner”. Сейчас это один клуб, но я очень надеюсь, это не локальная история. Тот клуб, в котором мы находимся, образцово-показательный, мы вложили в него очень много средств и сил в надежде на то, что он станет флагманом и пионером в продвижении бренда по всему миру.

Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

— Опыт какой страны вы взяли за образец?

— Сложно сказать, у нас свой стиль, и цели подражать кому-то не было. В подготовке к открытию “The Corner” мы много обсуждали и изучали боксёрские клубы планеты и их опыт. Часто образцово-показательной историей являются именно американские клубы, но мы здесь на несколько шагов впереди. И это не потому что мы такие крутые, а потому что у них совсем другая концепция. Там боксёрские клубы – это просто и не вычурно. Сами залы очень тесные, могут располагаться на цокольных этажах. Представляете, в боксёрском клубе может не быть раздевалки и все будут переодеваться прямо в зале. Такой подход это не плохо, это просто по-другому.



Нам хотелось внести в этот сегмент изменения и сказать, что бокс – это не только спорт, а боксёрские клубы могут быть комфортными и доступными для всех. Неважно, кто ты: девушка или парень, профи или новичок, чёрный или белый. Если ты любишь бокс, то можешь прийти сюда и позаниматься. Бокс способен объединить нас всех в одном месте, стать ядром для целого сообщества. После тренировки мы можем посидеть вместе, выпить пива, пообщаться, обсудить телевизионные бои. У вас можно про пиво написать? (Смеётся.)

Подумав, что из бокса можно получить гораздо больше и дать людям гораздо больше, мы взялись за дело. Мы не говорим, что мы сделаем из человека профессионального боксёра, хотя можем это сделать. Мы рассказываем о нашей концепции «секс, бокс и рок-к-ролл». Это именно об атмосфере.

— Можно ли сказать, что вы привнесли европейскую эстетику?

— Я бы так не сказал. Вы видели боксёрские клубы в Европе? Они не плохие, но другие. Можно сказать, скучные. Наша цель — создать новое здесь, в Москве, и отсюда уже экспортировать по всему миру.

— То есть это новый продукт?

— Я бы сказал, что это и новый продукт, и подход, и видение.

Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

— Как бокс эволюционировал с 20-х годов XIX века?

— Я думаю, что не столько сам спорт эволюционировал, сколько люди. Что касается бокса, то он остаётся одним из самых востребованных видов спорта. Но сейчас он ещё и перерастает в новое направление — боксинг-фитнес.Теперь каждый человек может заниматься боксом с тренером или в группе, независимо от подготовки, и развивать себя физически и ментально, учиться думать. Ведь бокс — это в первую очередь тактика, то, как работает ваш мозг.

— Можно ли прокачать какие-то психологические стороны на тренировке?

— Ещё Тайсон говорил, что он победил бой до выхода на ринг. Это целое искусство. Наука защиты, атаки, мышления. У вас не будет лишней минуты, чтобы принять решение на ринге. Это должно быть отработано заранее. Через пот и слезы. Кстати, об этом (смеётся) – по пятницам у нас будут проходить полуторачасовые тренировки с названием «Бокс, пот и слезы».

— Бокс для вас — про что он?

— Конечно, про уважение. И этому учит не только бокс, но и любой другом спорт. Я редко видел двух соперников, когда они в открытую борятся между собой, ненавидят друг друга и вне ринга. В 99% случаев это честный бой, и именно за это стороны и начинают уважать друг друга. Это всё-таки спорт, соревнование, а не драка на улице.

Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

— Кто для вас культовые фигуры в боксе?

— Если говорить о том, что боксёр творил на ринге, то это, конечно, Майк Тайсон. С точки зрения грамотного боксирования, техники, тактики – Флойд Мейвезер младший. Он невероятно хитрый и в большинстве случаев просто оставляет соперников в дураках.

А если смотреть со стороны вклада в бокс, как в спорт в целом – это Мохаммед Али. Он, пожалуй, первым сделал из бокса бизнес, наше дело теперь продолжать (улыбается). Конечно, такое было и раньше: бои, за которые люди делали ставки, выигрывали деньги. Но именно с приходом Мохаммеда Али появилась настоящая интрига. Он знал, как подогреть бой, как сделать так, чтобы публика жаждала встречи двух бойцов.

— Можете вспомнить бой, который держал вас в напряжении с начала и до конца?

— Я очень сильно переживал во время поединка, когда сражались Костя Цзю и Заб Джуда. Даже соревновались с другом, кто лучше изобразит нокаут Кости Цзю и падение соперника (смеётся). Мой друг в этом настоящий профессионал, у него очень хорошо получилось.

Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

— Какой главный посыл вашего проекта? Вы реализовали свою мечту, сделав бокс частью своей жизни?

— Отчасти я реализовал свою мечту. Но на этом нельзя останавливаться. Мечту нужно превращать во что-то большее. Сейчас мне хочется, чтобы это был настоящий прибыльный бизнес, который мог бы давать людям всё то, что они хотят. Пока я не буду узнаваем и известен в каждой точке земного шара, я не смогу сказать, что реализовал свою мечту полностью.