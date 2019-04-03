Если случился перелом, значит на поле произошла какая-то антифутбольная вещь

Самые популярные травмы в футболе, от которых не застрахованы любители и профи. Рассказывает экс-врач сборной России.

Футбол – очень травмоопасный вид спорта. В некоторых случаях те, кто играет на любительском уровне имеют даже больше шансов получить травму, чем профессионалы. Мы собрали список самых частых повреждений, с которыми сталкиваются футболисты, а также спросили у экс-врача московских «Локомотива», «Спартака», «Динамо» и сборной России Юрия Василькова, как избежать этих травм и что делать, если всё-таки получил повреждение.

Юрий Васильков (далее — ЮВ): «Травматизм – составляющая часть футбола, от этого никуда не деться. Говорят, что на 100 футбольных травм приходится 70 хоккейных. Хоккеисты лучше защищены, хоккейная площадка в разы меньше футбольного поля, и не менее важно, что нога в коньке зафиксирована, это тоже уменьшает вероятность получить травму».

Травма приводящих мышц паха

Представляет из себя надрыв, а в худших случаях разрыв одной из приводящих мышц. Эти мышцы отвечают за сведение ног. В лёгкой степени травма может не проявляться во время ходьбы, сопровождается дискомфортом в области внутренней части бедра. При более серьёзных повреждениях проявляется резкой болью, ощущение дискомфорта сохраняется даже при ходьбе, могут появиться синяки и отёки.

ЮВ: «Это действительно очень часто встречающаяся травма. Футбол развивается, требования к игрокам увеличиваются, игра стала более динамичной. Организм отвечает на такие нагрузки, поэтому случаются надрывы мышечных волокон. Среди любителей такие повреждения редкость, потому что у них нагрузки меньше. При получении такой травмы необходимо обратиться к врачу, чтобы он назначил лечение, в некоторых случаях может понадобиться операция».

Кто? В январе этого года сразу два игрока мадридского «Реала» столкнулись с этой проблемой – Тони Кроос и Кейлор Навас. Среди игроков РПЛ — защитник «Локомотива» Мацей Рыбус в начале сентября.

Повреждение мышц поверхности бедра

Ещё одна частая травма, с которой сталкиваются не только футболисты. Эти мышцы отвечают за сгибание ноги в колене и разгибание в тазобедренном суставе. Повреждение сопровождается резкой болью, иногда могут появиться покраснения. При лёгком повреждении такую травму можно залечить, не обращаясь к врачу, тяжёлая форма требует обязательного медикаментозного лечения. Непрофессионалы иногда сталкиваются с такими травмами, из-за недостаточного разогрева перед резким увеличением нагрузки.

Кто? Вовсем недавно в матче Лиги чемпионов заднюю поверхность бедра повредил полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле. Похожая история произошла с полузащитником «Реала» Марком Асенсио в конце декабря прошлого года, он повредил переднюю поверхность бедра. Все поклонники российского футбола наверняка помнят, как в матче открытия Чемпионата мира 2018 Алан Дзагоев покинул поле из-за повреждения задней поверхности бедра.

ЮВ: «Это, наверное, самые распространённые травмы у футболистов. Такие повреждения сопровождаются мышечными сокращениями. Надрыв может произойти, например, из-за того, что на не очень качественном поле у футболиста поехала нога. В среднем такие травмы лечатся 3-4 недели».

Травмы коленного сустава

Травмы колена могут возникнуть как резко, то есть после падения или столкновения, так и развиваться постепенно из-за чрезмерных нагрузок, скопившихся микротравм. Одна из наиболее частых – разрыв мениска. Мениск – полукруглый хрящ в коленном суставе, он смягчает его движение и предохраняет от изнашивания. Разрыв, как правило, происходит, когда согнутое колено поворачивается.

Кто? С разрывом мениска уже дважды сталкивался полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин. Первый раз обошлось без вмешательства хирурга, но из-за травмы игрок едва не пропустил домашний чемпионат мира. Во второй пришлось делать операцию. Рецидив произошёл осенью прошлого года во время матча против «Крыльев Советов». Также с разрывом мениска недавно столкнулись Константин Кучаев и Далер Кузяев, обоим футболистам потребовалась операция, оба продолжают восстановление.

Встречается у футболистов и растяжение подколенного сухожилия. Это повреждение группы мышц задней части бедра, которые отвечают за сгибание колена. Самая серьёзная травма – повреждение крестообразных связок, они удерживают большеберцовую кость голени. Чаще всего у футболистов встречается разрыв передней крестообразной связки. Во время повреждения можно услышать щелчок, травма сопровождается болью, отёком и дрожью в колене. Часто встречается при резкой смене направления движения.

ЮВ: «Колено – самый мощный сустав человека, но при этом он очень уязвим. Боковые связки, крестообразные связки, мениски – очень серьёзные травмы. После разрыва крестообразных связок футболист восстанавливается минимум полгода, при таких травмах необходима операция. Мениски и боковые связки в некоторых случаях можно вылечить без хирургического вмешательства».

Кто? С разрывом крестообразных связок сталкивались уже упомянутые выше Роман Зобнин и Константин Кучаев. Первый из-за травмы пропустил Кубок Конфедераций. Также в декабре прошлого года в кубковом матче против «Рубина» крестообразные связки повредил защитник «Локомотива» Борис Ротенберг. Во время зимней паузы такое же повреждение заработал Алан Дзагоев в товарищеском матче против «Картахены».

Опасно для любителей: травмы колена редко случаются у любителей из-за меньших нагрузок, но при этом остаётся вероятность повреждения из-за внешнего воздействия. Поэтому, даже играя у себя во дворе, не стоит забывать об аккуратности по отношению к себе и к сопернику.

Травма голеностопа

Голеностопный сустав очень уязвим, можно банально оступиться и получить травму. Такое повреждение сопровождается болью, может появиться отёк. Как правило, происходит растяжение или надрыв связок.

Кто? Прошлым летом, через несколько дней после перехода в «Монако», Александр Головин повредил связки голеностопа на одной из первых тренировок в новом клубе. Через месяц после этого похожую травму получил полузащитник ЦСКА Кристиан Бистрович на последних минутах матча шестого тура Чемпионата России против «Урала».

ЮВ: «Это очень распространённая травма, но у каждого она индивидуальна, у кого-то сустав может восстановиться и за неделю, но всё равно первое время профессионалы играют в защитном фиксаторе. Если анатомическая целостность связок сохраняется, то в хирургическом вмешательстве нет необходимости».

Повреждение ахиллова сухожилия

Ахиллово или пяточное сухожилие самое большое в человеческом организме, но при этом разрыв этого сухожилия – распространённая травма в профессиональном футболе. Причиной может стать неудачная попытка прыжка, неосторожное приземление на носок или прямой удар. Любители рискуют получить повреждение, если переоценят свои возможности и подвергнут организм чрезмерным нагрузкам. При разрыве сухожилия ощущается острая боль, нога отекает, невозможно согнуть стопу или встать на носки. При частичном разрыве пострадавший сохраняет возможность ходить, но при этом начинает хромать, если случился полный разрыв, то ходьба затрудняется резкой болью.

ЮВ: «Ахиллово сухожилие очень уязвимая и капризная часть тела, такие травмы очень плохо поддаются лечению. Но всё-таки чаще встречаются не разрывы, а воспаления ахиллобурсит и паратененит. То, что прошлой весной сразу у двух игроков в России диагностировали разрыв – скорее исключение, такие травмы в футболе встречаются не часто».

Кто? Буквально за час до того, как должны были объявить состав сборной России на домашний чемпионат мира, Александр Селихов порвал ахиллово сухожилие на тренировке. Вернуться в общую группу «Спартака» голкипер смог только в конце ноября прошлого года, естественно о его участии в домашнем Чемпионате мира не могло быть и речи.

За месяц до этого, в полуфинальном матче за кубок России между «Спартаком» и «Тосно», такую же травму получил Павел Погребняк. Долечивался нападающий уже в «Урале», вернуться на поле ему удалось только в марте, на восстановление ушёл почти год.

Переломы

Помимо растяжений, ушибов, разрывов, у футболистов встречаются переломы. Чаще всего страдают кости голени – малоберцовая и большеберцовая кости, а также метатарзальные или плюсневые (которые примыкают к фалангам пальцев ноги). Переломы бывают разной степени тяжести, особо серьёзные повреждения могут закончить карьеру футболиста. При этом все отмечают, что получить такую травму на футбольном поле самостоятельно просто невозможно. Таким повреждениям подвержены как любители, так и профессионалы, поэтому играя в футбол на любом уровне важно всегда помнить об осторожности.

ЮВ: «Футбол контактный вид спорта, но переломы встречаются не часто. Перелом — это как правило грубое механическое воздействие соперника. Если случился перелом, значит на поле произошла какая-то антифутбольная вещь».

Кто? Одно из самых запоминающихся повреждений, связанных с переломом голени, получил защитник «Манчестера Юнайтед» Люк Шоу в 2015 году. В конце января этого в матче против «Страсбурга» перелом плюсневой кости получил форвард «ПСЖ» – Неймар.