Поиграй со мной. Откуда у «кукол Барби» такая мускулатура?

Девчонки в форме и с формами. Если не верите, что пауэрлифтинг может быть милым.

Может ли девушка иметь одновременно личико куклы Барби и тело былинного богатыря? Да! И только попробуйте не улыбнуться ей в ответ!

Пауэрлифтинг – это не всегда огромные мужчины-качки в потных майках. В последнее время всё чаще с железом работают и девушки. Причём очень симпатичные девушки, улыбка которых способна сразить наповал. Вспоминаем примеры девушек-пауэрлифтеров с ангельскими лицами и богатырской мускулатурой.

Всегда вкусный кофе

Юлия Винс, также известная как «Барби с телом Халка», начала заниматься бодибилдингом в 15 лет. Спустя год тренировок она решила, что программа ей не подходит, и перешла в пауэрлифтинг. Юлия начала выступать на различных соревнованиях, постепенно дошла до чемпионатов мира и заслужила звание мастера спорта международного класса. Веса, с которыми она работает уже давно превысили 100 кг, её рекорд в жиме лёжа – 130 кг, в становой тяге – 190 кг, а в приседаниях со штангой – 235 кг.

Недавно стало известно, что Юлия открыла в Саратове свою кофейню, где периодически выполняет роль бариста. Интересно, много ли посетителей рискнут заявить, что они недовольны обслуживанием, если что-то пойдёт не так? Несмотря на то что теперь Юлия занята предпринимательской деятельностью, она продолжает находить время и для спорта.

Первая девушка в шиномонтаже

В детстве Кристмас Эбботт занималась бейсболом, но девочек в команды брали с большой неохотой, поэтому она регулярно испытывала проблемы. Карьеру бейсболистки прервала авария, в которую она попала в13 лет: машина, в которой ехали сёстры Эбботт, несколько раз перевернулась. Кристмас получила травму спины, но при этом легко отделалась — её сестра впала в кому. После этого у девушки началась депрессия, справиться с которой удалось благодаря терапии, также свою роль сыграло выздоровление сестры. Какое-то время девушка работала разнорабочим на стройке, затем поехала в Ирак, где мать помогла ей устроиться на работу в военном центре. Именно там она начала заниматься кроссфитом, несмотря на ежедневную работу в прачечной. Вернувшись в США, она открыла свой зал, где продолжала заниматься. После нескольких лет тренировок она поднимала 125 кг.

Вскоре её заметили в NASCAR (Национальная ассоциация гонок серийных автомобилей, которая проводит состязания на выносливость) и предложили ей контракт с ремонтной бригадой. В обязанности механиков входит замена колёс, каждое из которых весит свыше 20 кг, при этом на всё про всё у механиков есть 13-14 секунд.

Но для Кристмас это не проблема.

Из рестлеров в брокеры

В 14 лет Сара Бекман увлеклась нетипичным для девушек видом спорта – армрестлингом. Сначала, ещё во время обучения в школе, она дважды выиграла местный турнир, затем стала 11-кратной чемпионкой Швеции, восьмикратной чемпионкой Европы и восьмикратной чемпионкой мира.

В 2013 году она перешла в рестлинг, подписала контракт с World Wrestling Entertainment и начала принимать участие в шведской версии программы «Американские гладиаторы». Но её выступления продлились недолго, уже в конце апреля 2014 она расторгла контракт. Летом того же года она вышла замуж за американского ресттлера и переехала жить в США, где начала работать агентом по недвижимости.