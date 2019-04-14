Бегом за Навальным? Политики, которые вышли на пробежку и не смогли остановиться

Во время трансляции матча чемпионата мира 2018 между Германией и Мексикой, экс-главный тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий, выступавший в роли комментатора, задался вопросом: играет ли Навальный в футбол? Точного ответа на этот вопрос до сих пор нет, но теперь мы точно знаем, что видеоблогер-оппозиционер увлёкся бегом.

Как оказалось, бегать Алексей начал ещё летом 2015 года, а осенью того же года впервые преодолел дистанцию в 10 километров. Мы вспомнили политических деятелей, занимающихся бегом и в какие ситуации они попадали, из-за своего увлечения.

Бегом за ЗОЖ

К привычке бегать по утрам уже давно приучила себя украинский политик Юлия Тимошенко. После возвращения из мест лишения свободы она возобновила тренировки. В сентябре 2017 она заключила пари с вице-президентом Федерации триатлона Украины Андреем Онистратом о том, что сможет пробежать 10 километров, предметом спора была бутылка вина. В итоге вместо 10 километров Тимошенко пробежала 12, а потому потребовала удвоить награду. Онистрат признал поражение и отметил, что политик находится в хорошей физической форме. По его словам, пульс Тимошенко не превышал 150 ударов в минуту, Навальному есть к чему стремиться.

Одинокий бегун

Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон тоже регулярно совершает пробежку вокруг своего дома. Но при этом у него не клеятся отношения с другими бегунами. В октябре 2014 года тогда ещё премьер-министр вышел из здания Городского центра города Лидс в сопровождении охраны. Внезапно он увидел, что в его сторону бежит человек, охрана не среагировала, а Кэмерон решил, что это попытка покушения, он оттолкнул бегущего, когда тот приблизился, после чего незамедлительно сел в машину. Охрана среагировала уже после инцидента задержала молодого человека и передала его в руки полиции. В последствии выяснилось, что Дин Фарли, именно так звали бегуна, не имел злого умысла. Он просто совершал пробежку и столкнулся с группой людей в официальных костюмах. Дин долгое время не мог понять, что вообще происходит и почему к его персоне проявили столько внимания. О том, что он «напал» на премьер-министра Фарли узнал уже от полицейских, спустя час после задержания. В конце концов инцидент был замят, а виновника отпустили домой.

Президентские бега

Барак Обама стал четвёртым подряд президентом, увлекающимся бегом. До него этим видом спорта занимались оба Джорджа Буша, а также Билл Клинтон, который не прекращал занятия даже в командировках, в том числе он бегал по набережной Москвы-реки.

Но скорее всего никто из президентов до Обамы не бегал по Белому дому. 44-й президент США регулярно совершает утренние пробежки, а его жена стала инициатором проекта «Let’s move», посвященного двигательной активности. В поддержку этого проекта действующий президент США в компании вице-президента Джо Байдена устроили забег по официальной резиденции президента США.

Не остановился вовремя

Экс-президент Франции Николя Саркози также регулярно совершает пробежки. Но его пример демонстрирует, что во всём необходимо знать меру. В годы своего президентства после одной из пробежек политик почувствовал недомогание, он пожаловался на головокружение, после чего был доставлен в больницу. К счастью всё обошлось, более того, после случившегося, Саркози не отказался от занятий спортом, он продолжает регулярные пробежки и по сей день.